Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést, itt kell készülni a havazásra

Szerdán északnyugat felől elkezd megnövekedni a fátyolfelhőzet, amely átmenetileg megvastagodhat, és olykor erősebben szűrheti a napsütést, takarhatja is a napot – írja a met.hu. Hozzáteszik: délkeleten kora délelőttig lecsökken a felhőzet, majd ismét gomolyfelhők képződnek.

Estétől északnyugat felől beborul az ég, és ott már eső, zápor is előfordulhat.

A délnyugati szél nagy területen megélénkül, a Dunántúlon néhol erős lökések is lehetnek, majd az esti óráktól az északnyugatira forduló szelet északnyugaton akár viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 és 20 fok között alakul. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.