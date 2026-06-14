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visszatoloncolás migráció Róma Olaszország

Több ezer ember követelte Rómában az illegális bevándorlók kiutasítását (VIDEÓ)

2026. június 14. 21:33

A migránsok hazaküldését és a határok fokozott védelmét követelte az a több ezres tömeg, amely szombaton végigvonult Róma utcáin. A migráció elleni demonstráció az olasz jobboldal egyik legnagyobb utcai megmozdulása volt az utóbbi időszakban.

2026. június 14. 21:33
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A Remix beszámolója szerint mintegy háromezer ember vett részt szombaton Rómában azon a demonstráción, amelyet a visszatoloncolás támogatására és a bevándorlás szigorúbb ellenőrzéséért szerveztek. A migráció kérdése köré épülő felvonulásra Olaszország különböző régióiból érkeztek résztvevők.

Tüntetők ezrei üzentek az olasz politikának, elég volt a migrációból
Tüntetők ezrei üzentek az olasz politikának, elég volt a migrációból
Forrás: Filippo MONTEFORTE / AFP

A tömeg az olasz fővároson vonult végig egy „Visszatoloncolás és visszaszerzés” feliratú molinó mögött. A jelszó a migránsok kötelező visszaküldését szorgalmazza származási országaikba.

A migráció szigorúbb kezelését követelték

A menetben több jobboldali szervezet is részt vett, köztük a Casapound. A szervezet szóvivője, Luca Marsella egyértelművé tette céljaikat.

Ki akarjuk utasítani az illegális bevándorlókat, mert nem kellene itt lenniük

– mondta. Hozzátette, követeléseik nem kizárólag az illegálisan tartózkodókra vonatkoznak.

És mivel nem vagyunk politikailag korrektek, azt is mondjuk, hogy haza akarjuk küldeni azokat a legális bevándorlókat is, akik nyilvánvalóan nem alkalmazkodtak vagy nem integrálódtak

– fogalmazott. 

A demonstrációval egy időben tartotta első pártkongresszusát Rómában a Futuro Nazionale (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali politikai mozgalom, amelyet Roberto Vannacci volt tábornok, európai parlamenti képviselő szervezett. Vannacci újságíróknak nyilatkozva kemény álláspontot képviselt a határvédelem kérdésében.

Ha rajtam múlna, senkit sem szabadna beengedni Olaszországba

– jelentette ki. A politikus korábban Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes Liga pártjához kötődött. Politikai előretörése új kihívást jelenthet Giorgia Meloni miniszterelnök és jobboldali koalíciós partnerei számára.

A Remix által idézett közvélemény-kutatások szerint a Futuro Nazionale akár a választók 4,5 százalékának támogatását is megszerezheti, elsősorban a Liga korábbi szavazói körében. A mozgalom már most rendelkezik parlamenti jelenléttel, miután nyolc képviselő csatlakozott hozzá. 

Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP

 

Összesen 1 komment

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Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. június 14. 21:56
Ez a baj. Több ezer ember. Több százezernek kellene tüntetni, végül is az országuk elfoglalása a tét.
Válasz erre
1
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