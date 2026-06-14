Több ezer ember követelte Rómában az illegális bevándorlók kiutasítását (VIDEÓ)

A Remix beszámolója szerint mintegy háromezer ember vett részt szombaton Rómában azon a demonstráción, amelyet a visszatoloncolás támogatására és a bevándorlás szigorúbb ellenőrzéséért szerveztek. A migráció kérdése köré épülő felvonulásra Olaszország különböző régióiból érkeztek résztvevők.

Tüntetők ezrei üzentek az olasz politikának, elég volt a migrációból

Forrás: Filippo MONTEFORTE / AFP

A tömeg az olasz fővároson vonult végig egy „Visszatoloncolás és visszaszerzés” feliratú molinó mögött. A jelszó a migránsok kötelező visszaküldését szorgalmazza származási országaikba.