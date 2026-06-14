Több ezer ember követelte Rómában az illegális bevándorlók kiutasítását (VIDEÓ)

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A migránsok hazaküldését és a határok fokozott védelmét követelte az a több ezres tömeg, amely szombaton végigvonult Róma utcáin. A migráció elleni demonstráció az olasz jobboldal egyik legnagyobb utcai megmozdulása volt az utóbbi időszakban.
A Remix beszámolója szerint mintegy háromezer ember vett részt szombaton Rómában azon a demonstráción, amelyet a visszatoloncolás támogatására és a bevándorlás szigorúbb ellenőrzéséért szerveztek. A migráció kérdése köré épülő felvonulásra Olaszország különböző régióiból érkeztek résztvevők.
A tömeg az olasz fővároson vonult végig egy „Visszatoloncolás és visszaszerzés” feliratú molinó mögött. A jelszó a migránsok kötelező visszaküldését szorgalmazza származási országaikba.
A menetben több jobboldali szervezet is részt vett, köztük a Casapound. A szervezet szóvivője, Luca Marsella egyértelművé tette céljaikat.
Ki akarjuk utasítani az illegális bevándorlókat, mert nem kellene itt lenniük
– mondta. Hozzátette, követeléseik nem kizárólag az illegálisan tartózkodókra vonatkoznak.
És mivel nem vagyunk politikailag korrektek, azt is mondjuk, hogy haza akarjuk küldeni azokat a legális bevándorlókat is, akik nyilvánvalóan nem alkalmazkodtak vagy nem integrálódtak
– fogalmazott.
A demonstrációval egy időben tartotta első pártkongresszusát Rómában a Futuro Nazionale (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali politikai mozgalom, amelyet Roberto Vannacci volt tábornok, európai parlamenti képviselő szervezett. Vannacci újságíróknak nyilatkozva kemény álláspontot képviselt a határvédelem kérdésében.
Ha rajtam múlna, senkit sem szabadna beengedni Olaszországba
– jelentette ki. A politikus korábban Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes Liga pártjához kötődött. Politikai előretörése új kihívást jelenthet Giorgia Meloni miniszterelnök és jobboldali koalíciós partnerei számára.
A Remix által idézett közvélemény-kutatások szerint a Futuro Nazionale akár a választók 4,5 százalékának támogatását is megszerezheti, elsősorban a Liga korábbi szavazói körében. A mozgalom már most rendelkezik parlamenti jelenléttel, miután nyolc képviselő csatlakozott hozzá.
Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP