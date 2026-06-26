Save Europe Act: egymillió aláírással védenék meg Európát a migrációtól

Nemzetközi támogatói hálózat épül

A Save Europe Act mögött az elmúlt hónapokban egy kiterjedt nemzetközi támogató kör is kialakult. A kezdeményezés legismertebb arca, nagykövete a holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek, aki számos rendezvényen és közösségi médiás felületén népszerűsíti a kampányt.

Mellette fontos szerepet játszik az osztrák aktivista, Martin Sellner, aki a remigráció koncepciójának egyik legismertebb európai képviselője. Őt az identitárius mozgalomban játszott szerepe miatt bírálói gyakran szélsőjobboldalinak bélyegzik.

A kezdeményezés fontosságáról több ismert jobboldali politikus, közéleti szereplő és véleményvezér is nyilvánosan beszélt az elmúlt hónapokban. A támogatók között megtalálható

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök,

a spanyol Vox vezetője, Santiago Abascal,

az AfD türingiai politikusa, Björn Höcke,

Rupert Lowe, a Restore Britain elnöke, parlamenti képviselője,

a lengyel európai parlamenti képviselő Dominik Tarczyński,

a német publicista Naomi Seibt, valamint

a francia politikus és publicista Éric Zemmour is.

A kezdeményezés támogatói szerint éppen ez a nemzetközi háttér különbözteti meg a Save Europe Actet számos korábbi kampánytól:

az aláírások összegyűjtésén túl egy új európai mozgalom, illetve az ezt támogató infrastruktúra kialakítása is a kitűzött céljaik között szerepel, amely a bevándorlás és az európai identitás kérdését közös európai ügyként kívánja napirenden tartani.

Hosszú távra terveznek

A Save Europe Act támogatói és szervezői szerint a következő hónapok döntő jelentőségűek lehetnek. Ha sikerül összegyűjteni a szükséges egymillió aláírást, a kezdeményezés az Európai Bizottság elé kerülhet, és újabb állomásához érkezhet az a vita, amely Európa jövőjéről, identitásáról és a bevándorlás kezeléséről szól.

A kezdeményezés hivatalos honlapja a Save Europe Act címen, magyar nyelven is elérhető, ahol az érdeklődők

A szervezők szerint az „Egy Európa, amelyet érdemes megvédeni” szlogen jegyében futó kezdeményezés sikere azon múlik, hogy sikerül-e minél több európai polgárt bevonniuk az ügy támogatásába. Ezért arra biztatnak mindenkit, aki számára fontos a kontinensre zúduló emberáradat visszaszorítása és az értékeinek megőrzése, hogy aláírásán túl a saját, személyes eszközeivel, akár csak egy közösségi médiában való megosztással is népszerűsítse a projektet.