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Save Europe Act: egymillió aláírással védenék meg Európát a migrációtól

2026. június 26. 12:00

Az európai polgári kezdeményezés elindítói szerte a kontinensen mozgósítanak azért, hogy rászorítsák az EU vezetőit a migrációs politika radikális, európai érdekeket képviselő átalakítására.

2026. június 26. 12:00
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Tari Tamás

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Save Europe Act szervezői egy európai polgári kezdeményezés keretében próbálnak egymillió aláírást összegyűjteni, hogy pozitív irányba terelhessék az uniós migrációs politikát. A kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság napirendre tűzze a bevándorlási szabályok szigorítását, és az Európai Unióban a bevándorlás kérdésében ismét a tagállamok és az európai polgárok akarata érvényesüljön.

Az elmúlt években a migráció kérdése Európa egyik legfontosabb politikai témájává vált. Miközben Brüsszel és a tagállamok vezetői téves irányokban keresik a választ

  • az illegális bevándorlás,
  • a határvédelem,
  • a közbiztonság és
  • az integráció problémáira,

egy új, alulról szerveződő kezdeményezés arra vállalkozott, hogy közvetlenül az európai polgárok támogatásával próbáljon nyomást gyakorolni az uniós döntéshozókra.

A Save Europe Act elnevezésű európai polgári kezdeményezés mögött az európai jobboldal különböző mozgalmainak közéleti szereplői és aktivistái állnak. A szervezők célja, hogy az Európai Bizottság elé olyan javaslatok kerüljenek, amelyek képesek lehetnek megállítani az illegális bevándorlást, valamint megerősíteni Európa szuverenitását és biztonságát.

Európa megmentése: több mint egy petíció

A Save Europe Act nem egy egyszerű internetes aláírásgyűjtés. Az Európai Unió úgynevezett európai polgári kezdeményezési mechanizmusára épül, amely lehetőséget biztosít arra, hogy legalább egymillió uniós polgár támogatásával az Európai Bizottság köteles legyen hivatalosan megvizsgálni egy adott javaslatot. A rendszer a Lisszaboni Szerződés nyomán jött létre, és elvileg arra szolgál, hogy a polgárok közvetlenül is részt vehessenek az uniós politika alakításában.

A kezdeményezés szervezői szerint Európa számos országában egyre erősebb az elégedetlenség a jelenlegi migrációs politikával kapcsolatban. Úgy látják, hogy az illegális bevándorlás, a határvédelem hiányosságai és a közbiztonsági problémák olyan kihívásokat jelentenek, amelyekre az uniós intézmények nem adtak megfelelő válaszokat.

Ezért döntöttek úgy, hogy közvetlenül az európai polgárokhoz fordulnak annak érdekében, hogy az egyszerű emberek vegyék a kezükbe a kezdeményezést az uniós döntéshozatalban.

Mi is pontosan a Save Europe Act?

A kezdeményezés támogatói szerint Európa migrációs politikája az elmúlt évtizedekben kudarcot vallott, és az Európai Uniónak olyan új jogi kereteket kellene kialakítania, amelyek lehetővé teszik az illegális bevándorlók és a tartózkodási jogukat elvesztő külföldiek hatékonyabb visszaküldését származási országukba. A Save Europe Act hivatalos honlapján közzétett program szerint a cél egy olyan európai szabályozás megteremtése, amely a szervezők megfogalmazása szerint

visszaadná a tagállamoknak a bevándorlás feletti ellenőrzést”.

A kezdeményezés központi fogalma az úgynevezett remigráció, amely alatt a szervezők nem csupán az illegálisan érkezettek kitoloncolását értik, hanem azoknak a külföldieknek a hazatérését is ösztönöznék,

  • akik nem integrálódtak a befogadó társadalmakba, vagy
  • elvesztették a törvényes tartózkodási jogukat.

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A Save Europe Act szerint Európa számos országában egyre erősebb a társadalmi elégedetlenség a tömeges bevándorlás következményei miatt, miközben a jelenlegi uniós szabályozás nem biztosít kellően hatékony eszközöket a tagállamok számára. A kezdeményezés ezért többek között a kitoloncolási eljárások egyszerűsítését, a visszafogadási megállapodások megerősítését és az európai határvédelem további szigorítását szorgalmazza.

Több mint egymillió aláírást kell összegyűjteni

A Save Europe Act az Európai Unió hivatalos európai polgári kezdeményezéseinek rendszerében indult el. Ahhoz, hogy az Európai Bizottságnak kötelező legyen napirendre vennie a javaslatot,

  • legalább egymillió hiteles aláírást kell összegyűjteni,
  • méghozzá legalább hét tagállamban elérve az adott országra meghatározott minimális küszöböt.

Magyarországon jelenleg 14 805 hiteles támogató nyilatkozat jelenti az európai polgári kezdeményezések minimális küszöbét. (Ez a szám az Európai Parlament magyar képviselőinek számából számított, uniós szinten meghatározott képlet alapján alakul.)

A polgári kezdeményezés önmagában nem jelent automatikus jogalkotást, ugyanakkor siker esetén az Európai Bizottságnak hivatalosan is foglalkoznia kell a javaslattal, a kezdeményezők pedig az Európai Parlamentben is ismertethetik elképzeléseiket.

A szervezők szerint éppen ezért a Save Europe Act hosszú távú politikai projektként értelmezhető, amelynek célja nem csupán az aláírásgyűjtés, hanem az is, hogy végre európai szinten is érdemben napirendre kerüljön a migráció és a remigráció kérdése.

Minority SafePack: az óvatosságra intő példa

A Save Europe Act támogatói számára ugyanakkor az egymillió aláírás megszerzése csak az első lépcsőt jelenti. Az elmúlt évek keserű tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy egy sikeres európai polgári kezdeményezés sem feltétlenül vezet automatikusan a kívánt cél eléréséhez. De még azt sem garantálja feltétlenül, hogy a brüsszeli bürokraták betartják a rájuk vonatkozó szabályokat, és valóban foglalkoznak majd az üggyel.

Erre a legismertebb példa a 2013-as Minority SafePack volt, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), illetve az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kezdeményezésére indítottak az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak megerősítése érdekében. A kezdeményezés

  • több mint egymillió aláírást gyűjtött össze, és
  • az Európai Parlament is támogatásáról biztosította,
  • az Európai Bizottság azonban 2021-ben végül elutasította a jogalkotói lépések megtételét.

A Save Europe Act támogatói szerint éppen ezért nem elegendő pusztán az aláírások összegyűjtése. A kezdeményezés mögött álló aktivisták és politikusok azt hangsúlyozzák, hogy a cél egy olyan európai társadalmi és politikai nyomás kialakítása, amelyet Brüsszel hosszú távon sem hagyhat figyelmen kívül és nem söpörhet egy mozdulattal a szőnyeg alá.

A szervezők álláspontja szerint a migráció kérdése ma már nem pusztán egyes tagállamok belügye, hanem egész Európa jövőjét meghatározó civilizációs kihívás, amelyről szerintük az európai polgároknak is közvetlenül véleményt kell mondaniuk.

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Nemzetközi támogatói hálózat épül

A Save Europe Act mögött az elmúlt hónapokban egy kiterjedt nemzetközi támogató kör is kialakult. A kezdeményezés legismertebb arca, nagykövete a holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek, aki számos rendezvényen és közösségi médiás felületén népszerűsíti a kampányt.

Mellette fontos szerepet játszik az osztrák aktivista, Martin Sellner, aki a remigráció koncepciójának egyik legismertebb európai képviselője. Őt az identitárius mozgalomban játszott szerepe miatt bírálói gyakran szélsőjobboldalinak bélyegzik.

A kezdeményezés fontosságáról több ismert jobboldali politikus, közéleti szereplő és véleményvezér is nyilvánosan beszélt az elmúlt hónapokban. A támogatók között megtalálható

  • Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök,
  • a spanyol Vox vezetője, Santiago Abascal,
  • az AfD türingiai politikusa, Björn Höcke,
  • Rupert Lowe, a Restore Britain elnöke, parlamenti képviselője,
  • a lengyel európai parlamenti képviselő Dominik Tarczyński,
  • a német publicista Naomi Seibt, valamint
  • a francia politikus és publicista Éric Zemmour is.

A kezdeményezés támogatói szerint éppen ez a nemzetközi háttér különbözteti meg a Save Europe Actet számos korábbi kampánytól:

az aláírások összegyűjtésén túl egy új európai mozgalom, illetve az ezt támogató infrastruktúra kialakítása is a kitűzött céljaik között szerepel, amely a bevándorlás és az európai identitás kérdését közös európai ügyként kívánja napirenden tartani.

Hosszú távra terveznek

A Save Europe Act támogatói és szervezői szerint a következő hónapok döntő jelentőségűek lehetnek. Ha sikerül összegyűjteni a szükséges egymillió aláírást, a kezdeményezés az Európai Bizottság elé kerülhet, és újabb állomásához érkezhet az a vita, amely Európa jövőjéről, identitásáról és a bevándorlás kezeléséről szól.

A kezdeményezés hivatalos honlapja a Save Europe Act címen, magyar nyelven is elérhető, ahol az érdeklődők

A szervezők szerint az „Egy Európa, amelyet érdemes megvédeni” szlogen jegyében futó kezdeményezés sikere azon múlik, hogy sikerül-e minél több európai polgárt bevonniuk az ügy támogatásába. Ezért arra biztatnak mindenkit, aki számára fontos a kontinensre zúduló emberáradat visszaszorítása és az értékeinek megőrzése, hogy aláírásán túl a saját, személyes eszközeivel, akár csak egy közösségi médiában való megosztással is népszerűsítse a projektet.

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Fotó: X

 

Összesen 28 komment

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2026. június 26. 13:55
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Majdmegmondom
2026. június 26. 13:54
Ha úgy vesszük, a hazatoloncolásokat is beígérték, megszavazták, aztán látjuk, hogy semmi sem történt.
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bituman
2026. június 26. 13:48
Nem sok bizodalmam van irányában, hogy ér is valamit, de én már a múlt héten aláírtam.
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Palatin
2026. június 26. 13:47
A régi hatalmasoknak az erejét az adta, hogy nagy erös hadseregük volt. De az elnyomottaknak, vagy az ellenségeiknek mindig megvolt az lehetösége, hogy kiállítsanak egy még erösebb hadsereget, Azaz a régi hatalmasok és az ellenfeleik között a harc sohasem volt örökre eldöntve, mert a technika nem állt még ott, hogy az egyik fél olyan stratégiai eröforrásokat tudjon monopolizálni, amihez a másik fél nem tud hozzájutni. Hiszen a fegyvereket mindenki tudott gyártani, a lényeg pedig az "emberanyag" volt, ami minden félnek rendelkezésre állt. Igy nem tudták a felek egymást örökös rabságba hajtani. Ma a helyzet gyökeresen más. Ma a hatalom kulcsa a stratégiai eröforrások erösen korlátozott hozzáférhetösége, ami a "szegényebbeket" örökre kizárja, hogy "megvalósíthassák önmagukat", söt ki vannak téve az örökös kiszolgáltatottság lehetöségének, a jövöjük a (háttér)hatalom kegyeitöl függ. A jövö az, hogy egyre kevebb ember fog egyre nagyott tömeget zsarolni, vezetni, elnyomni stb.
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