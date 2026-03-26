Holland sztárkommentátor a budapesti CPAC-en: Nem tudjátok, milyen jó dolgotok van Orbán Viktorral!

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Budapesten megtartott CPAC Hungary-n Gulyás Virág a magyar választás tétjéről és Európa kihívásairól is beszélgetett Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátorral.
Minden meghívást szívesen fogadok ebbe a gyönyörű országba, a CPAC a kedvenc eseményem az évben – ebben az évben különösen fontos, hogy támogassuk a Fideszt és Orbán Viktort, hogy helyes választási eredmény szülessen Magyarországon, nemcsak a magyarok, hanem egész Európa sorsa miatt.
Észak- és Nyugat-Európát lerombolták, mi, fiatal nők sötétedés után nem mehetünk ki egyedül az utcára – jelentette ki Eva Vlaardingerbroek. A politikai kommentátor hozzátette, hogy egyes környékeken fényes nappal is veszélyes egyedül nőként sétálni, és a nagyszülei a boltba is félnek lemenni.
A migránsok megerőszakolják és megölik az embereket, mégis vannak olyan influenszerek, akik ezeket a tényeket bagatellizálják. A holland kommentátor a szemek felnyitását szorgalmazta, külön kiemelve, hogy Orbán Viktornak köszönhetően nem fordulhat elő ilyen helyzet Magyarországon.
Eva Vlaardingerbroek felhívta a figyelmet: ha Magyar Péter kerül hatalomra, teret fog engedni a tömeges illegális migrációnak, mivel az európai uniós pénzek hazahozatalának (amely a Tisza-vezér ígérete) többek között ez lesz az ára.
Azt javasolta az Orbán Viktorban kétkedő magyaroknak, hogy utazzanak el Nyugat-Európába, akár az ő városába, és tapasztalják meg, milyen helyzetet teremtett az illegális bevándorlás.
A háború kérdéséről is nyilatkozott Eva Vlaardingerbroek a Mandinernek. Szerinte eurokraták bábjaiból áll a holland kormány, akik az adófizetők pénzét küldik Ukrajnába, és folyamatosan figyelmen kívül hagyják a holland emberek akaratát. Inkább azzal „mossák az emberek agyát”, hogy azért kell támogatni Ukrajnát, mert különben Oroszország megszállja Hollandiát is.
