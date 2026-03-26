Eva Vlaardingerbroek CPAC Hungary Orbán Viktor

Holland sztárkommentátor a budapesti CPAC-en: Nem tudjátok, milyen jó dolgotok van Orbán Viktorral!

2026. március 26. 19:37

A Budapesten megtartott CPAC Hungary-n Gulyás Virág a magyar választás tétjéről és Európa kihívásairól is beszélgetett Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátorral.

Minden meghívást szívesen fogadok ebbe a gyönyörű országba, a CPAC a kedvenc eseményem az évben – ebben az évben különösen fontos, hogy támogassuk a Fideszt és Orbán Viktort, hogy helyes választási eredmény szülessen Magyarországon, nemcsak a magyarok, hanem egész Európa sorsa miatt.

Észak- és Nyugat-Európát lerombolták, mi, fiatal nők sötétedés után nem mehetünk ki egyedül az utcára – jelentette ki Eva Vlaardingerbroek. A politikai kommentátor hozzátette, hogy egyes környékeken fényes nappal is veszélyes egyedül nőként sétálni, és a nagyszülei a boltba is félnek lemenni.

A migránsok megerőszakolják és megölik az embereket, mégis vannak olyan influenszerek, akik ezeket a tényeket bagatellizálják. A holland kommentátor a szemek felnyitását szorgalmazta, külön kiemelve, hogy Orbán Viktornak köszönhetően nem fordulhat elő ilyen helyzet Magyarországon.

Eva Vlaardingerbroek felhívta a figyelmet: ha Magyar Péter kerül hatalomra, teret fog engedni a tömeges illegális migrációnak, mivel az európai uniós pénzek hazahozatalának (amely a Tisza-vezér ígérete) többek között ez lesz az ára. 

Azt javasolta az Orbán Viktorban kétkedő magyaroknak, hogy utazzanak el Nyugat-Európába, akár az ő városába, és tapasztalják meg, milyen helyzetet teremtett az illegális bevándorlás.

A háború kérdéséről is nyilatkozott Eva Vlaardingerbroek a Mandinernek. Szerinte eurokraták bábjaiból áll a holland kormány, akik az adófizetők pénzét küldik Ukrajnába, és folyamatosan figyelmen kívül hagyják a holland emberek akaratát. Inkább azzal „mossák az emberek agyát”, hogy azért kell támogatni Ukrajnát, mert különben Oroszország megszállja Hollandiát is.

Nézze vissza Gulyás Virág riportját a Kontextus YouTube-csatornáján!

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 26. 20:13
Ja, nem tudjuk. Nyilván a nép lesz a hibás, ha megbukik a kormány, véletlenül sem a pocsék kormányzás. Már régóta nem is létezik az MDF, de még mindig azt hiszi magáról, hogy Antall hű de jól kormányzott több mint 30 éve. Pedig dehogy. A Fidesz sem lesz képes önkritikára, sem tanulásra sajnos.
SCsá
2026. március 26. 20:08 Szerkesztve
Azért van különbség egy jobboldali és baloldali nő között!👍
Hangillat
2026. március 26. 20:01
"Nem tudjátok, milyen jó dolgotok van Orbán Viktorral!" Az a baj, hogy rosszérzet -hiányuk van hogy rosszul érezzék magukat, amit a jólét akadályoz.
cirmos
2026. március 26. 19:40
tudja-e vajon a hölgy, hogy az orbán-kormány mintegy 2000 embercsempészt engedett szabadon?
