Holland sztárkommentátor a budapesti CPAC-en: Nem tudjátok, milyen jó dolgotok van Orbán Viktorral!

Minden meghívást szívesen fogadok ebbe a gyönyörű országba, a CPAC a kedvenc eseményem az évben – ebben az évben különösen fontos, hogy támogassuk a Fideszt és Orbán Viktort, hogy helyes választási eredmény szülessen Magyarországon, nemcsak a magyarok, hanem egész Európa sorsa miatt.

Észak- és Nyugat-Európát lerombolták, mi, fiatal nők sötétedés után nem mehetünk ki egyedül az utcára – jelentette ki Eva Vlaardingerbroek. A politikai kommentátor hozzátette, hogy egyes környékeken fényes nappal is veszélyes egyedül nőként sétálni, és a nagyszülei a boltba is félnek lemenni.