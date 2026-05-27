Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
hőkupola nyári hőség időjárás klímaváltozás hőmérséklet

Pokoli nyár jöhet, brutális hőhullámokra figyelmeztetnek a szakértők

2026. május 27. 19:31

Már májusban rendkívüli forróság sújtotta Európa több országát, miközben a szakértők szerint a nyár még ennél is szélsőségesebb lehet. Az emelkedő hőmérséklet miatt egyre nagyobb veszélyt jelenthetnek az aszályok, az erdőtüzek és a tartós hőhullámok, miközben a kontinens infrastruktúrája továbbra sincs felkészülve az új időjárási viszonyokra.

2026. május 27. 19:31
null

Az Euronews beszámolója szerint rekordokat döntött a májusi meleg Európa több térségében. Franciaország meteorológiai szolgálata, a Météo France hétfőn közölte, hogy több mint 350 mérőállomáson regisztráltak új havi csúcshőmérsékletet. A legmagasabb értéket Hossegor közelében mérték, ahol 37,1 Celsius-fokig emelkedett a levegő hőmérséklete. A forróság több halálesethez is hozzájárult, és az előrejelzések szerint a helyzet egyelőre nem enyhül.

A hőmérséklet emelkedése miatt egyre nehezebb lehet elviselni a nyári hónapokat
A hőmérséklet emelkedése miatt egyre nehezebb lehet elviselni a nyári hónapokat
Forrás: Igor IVANKO / AFP

Az Egyesült Királyságban szintén rendkívüli meleg alakult ki. London egyes részein 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, ezzel két egymást követő napon is megdőlt a májusi melegrekord. A meteorológusok szerint több európai fővárosban is jóval az ilyenkor megszokottnál magasabb értékeket mértek: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • Londonban 16 fokkal haladta meg a hőmérséklet a májusi átlagot, 
  • Párizsban 14 fokos, 
  • Berlinben 11 fokos, 
  • Madridban és Lisszabonban pedig 10 fokos eltérést regisztráltak.

Még az északi országokat sem kerülte el a meleg. Oslóban például 18 Celsius-fokot mértek, ami három fokkal magasabb a késő májusi átlagnál. A szakértők szerint a mostani szélsőséges időjárás hátterében az úgynevezett hőkupola áll, amely csapdába ejti a forró levegőt és tartósan magas hőmérsékletet okoz. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen jelenségek egyre gyakoribbá válnak az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt. Friederike Otto, az Imperial College London klímatudományi professzora úgy fogalmazott:

Ez a rekordokat döntő hőség mindenhol magán viseli a klímaváltozás ujjlenyomatait.

A professzor szerint korábban még a nyár közepén is rendkívül ritkának számítottak az ilyen értékek, ezért különösen megdöbbentő, hogy tavasszal már 35 fokot mértek az Egyesült Királyságban. Hozzátette, a tudomány jelenlegi állása alapján egyértelmű, hogy a klímaváltozás miatt a hőhullámok hosszabbak, erősebbek és gyakoribbak lesznek.

Otto arra is figyelmeztetett, hogy a hőmérsékleti rekordok addig tovább dőlhetnek, amíg nem csökken jelentősen a károsanyag-kibocsátás. 

Szerinte az emberek ma már egy teljesen más éghajlatban élnek, mint amelyben korábban felnőttek, miközben az épületek és az infrastruktúra továbbra sincsenek felkészítve arra, ami következhet.

A hőmérséklet tovább emelkedhet Európában

Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata és az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ előrejelzése szerint az idei nyár időjárását egy viszonylag gyenge légköri nyomási rendszer határozhatja meg. Ez azért jelenthet problémát, mert a gyenge légmozgás kedvez a tartósan forró, szélcsendes időszakok kialakulásának.

Az előrejelzések alapján Európa minden térségében az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható a nyári hónapokban. A legerősebb felmelegedésre Délkelet-Európában számítanak, miközben Kelet-Európában az átlagosnál kevesebb csapadék hullhat.

Ioanna Vergini meteorológus szerint különösen Dél-Európa kerülhet veszélybe, ahol egyszerre jelentkezhet az extrém hőség és a súlyos aszály. A szakértő arra számít, hogy Portugáliától Görögországig egy összefüggő erdőtűzveszélyes övezet alakulhat ki, amelyet később villámárvizek követhetnek az őszi hónapokban.

Ezt is ajánljuk a témában

A meteorológus arra is felhívta a figyelmet, hogy Közép- és Kelet-Európa melegszik a leggyorsabban, miközben ezek az országok a legkevésbé alkalmazkodtak a rendszeressé váló 35 fok feletti napokhoz.

A szakértők szerint a városok különösen veszélyeztetettek. A beton, az aszfalt és az épületek magukba szívják és megtartják a hőt, emiatt a nagyvárosokban még magasabbnak érződik a hőmérséklet. Ez az úgynevezett városi hősziget-hatás, amely különösen az idősek és a krónikus betegek számára jelent komoly veszélyt. Vergini úgy fogalmazott:

A városokban halnak meg az emberek.

Európa több városa már készül a szélsőséges hőségre

Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt több európai város is próbál alkalmazkodni az új körülményekhez. Spanyolországban például már kiterjedt klímamenedék-hálózat működik. Ezek olyan középületek, ahol az emberek ingyenesen használhatnak légkondicionált helyiségeket, ivóvizet és pihenőtereket a legforróbb napokon.

Barcelonában jelenleg mintegy négyszáz ilyen helyszín működik könyvtárakban, múzeumokban, sportlétesítményekben és bevásárlóközpontokban. A román fővárosban, Bukarestben szintén döntés született hasonló menedékhelyek létrehozásáról.

Párizs már évtizedek óta igyekszik csökkenteni a városi túlmelegedést. A francia fővárosban 2020 óta több mint hatezer parkolóhelyet számoltak fel, és jelentős aszfaltozott felületeket alakítottak át zöldterületté. Az elmúlt években közel száz utcát zöldítettek újra, miközben több mint százezer fát ültettek el a városban.

A növényzet nemcsak árnyékot biztosít, hanem javítja a levegő minőségét és csökkenti a hőcsapdaként működő városi környezet felmelegedését is.

Ioanna Vergini szerint ugyanakkor a hatóságok még mindig túl gyakran csak utólag reagálnak a szélsőséges hőségre, pedig a szezonális előrejelzések már hónapokkal korábban jelzik a veszélyeket. A szakértő arra kérte az embereket, hogy figyeljék a hőségriasztásokat, segítsenek az időseknek, és ne számítsanak arra, hogy az éjszakák lehűlést hoznak. Dél-Európában ugyanis egyre gyakoribbá váltak az úgynevezett trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 25 Celsius-fok alá, ami tovább növeli a szervezet terhelését a nappali forróság után.

Nyitókép: Alex HALADA / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. május 27. 20:17
Nem szakértőként mondom, a fotoszintézis CO2 - vel működik csak.
Válasz erre
0
0
nuevas-reglas
2026. május 27. 20:14
tobb co2-t kell a legkorbe pumpalni, mert megsulunk az egesz melegedes a co2 csokkentestol van
Válasz erre
1
0
hakapeszim
•••
2026. május 27. 19:49 Szerkesztve
Tavaly kitalálták Olaszországban, hogy a parkolókban tilos járatni a motort abból a célból, hogy működtesd a klímát. Megállsz a kamionnal, a levegő 40 fokos, az aszfalt 70, a motor még meleg. Van állóklíma ma már, de az zabálja az áramot, legfeljebb 4 - 5 óra után be kell rúgni a motort, hogy töltse az akkut. 25 fokban már meleg van a fülkében, 30 fokban forróság, a 40 elviselhetetlen. Jártam le Görögországba, 46 fok is volt, már reggel 5 - kor 30. Drónokkal, hőkamerákkal figyelnek a kékek, és büntetnek. A minap olvastam, hogy megint egy halott magyar sofőrt szedtek ki a fülkéből. Így állunk, a 21. század első negyedét magunk mögött tudva. A szállított élőállatnak több joga van, és egyáltalán nem túlzok. Otthon meg benyomom a klímát, aztán tojok a világra. Legyen sör meg Unicum elég.
Válasz erre
2
0
Halder_1899
2026. május 27. 19:43
Messze gyorsabban emelkedik az ÉVES átlag, mint gondolták 20-30 éve. Így el fogjuk érni, hogy ember nem lesz képes elviselni. X évtized múlva. Hamarabb, mint gondoltuk.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!