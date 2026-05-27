Pokoli nyár jöhet, brutális hőhullámokra figyelmeztetnek a szakértők

Egy új globális katasztrófa közeleg és Magyarország az elsők között érezheti meg
Egyre több jel utal arra, hogy a következő években alapjaiban változhat meg az a világ, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Már májusban rendkívüli forróság sújtotta Európa több országát, miközben a szakértők szerint a nyár még ennél is szélsőségesebb lehet. Az emelkedő hőmérséklet miatt egyre nagyobb veszélyt jelenthetnek az aszályok, az erdőtüzek és a tartós hőhullámok, miközben a kontinens infrastruktúrája továbbra sincs felkészülve az új időjárási viszonyokra.
Az Euronews beszámolója szerint rekordokat döntött a májusi meleg Európa több térségében. Franciaország meteorológiai szolgálata, a Météo France hétfőn közölte, hogy több mint 350 mérőállomáson regisztráltak új havi csúcshőmérsékletet. A legmagasabb értéket Hossegor közelében mérték, ahol 37,1 Celsius-fokig emelkedett a levegő hőmérséklete. A forróság több halálesethez is hozzájárult, és az előrejelzések szerint a helyzet egyelőre nem enyhül.
Az Egyesült Királyságban szintén rendkívüli meleg alakult ki. London egyes részein 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, ezzel két egymást követő napon is megdőlt a májusi melegrekord. A meteorológusok szerint több európai fővárosban is jóval az ilyenkor megszokottnál magasabb értékeket mértek:
Még az északi országokat sem kerülte el a meleg. Oslóban például 18 Celsius-fokot mértek, ami három fokkal magasabb a késő májusi átlagnál. A szakértők szerint a mostani szélsőséges időjárás hátterében az úgynevezett hőkupola áll, amely csapdába ejti a forró levegőt és tartósan magas hőmérsékletet okoz. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen jelenségek egyre gyakoribbá válnak az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt. Friederike Otto, az Imperial College London klímatudományi professzora úgy fogalmazott:
Ez a rekordokat döntő hőség mindenhol magán viseli a klímaváltozás ujjlenyomatait.
A professzor szerint korábban még a nyár közepén is rendkívül ritkának számítottak az ilyen értékek, ezért különösen megdöbbentő, hogy tavasszal már 35 fokot mértek az Egyesült Királyságban. Hozzátette, a tudomány jelenlegi állása alapján egyértelmű, hogy a klímaváltozás miatt a hőhullámok hosszabbak, erősebbek és gyakoribbak lesznek.
Otto arra is figyelmeztetett, hogy a hőmérsékleti rekordok addig tovább dőlhetnek, amíg nem csökken jelentősen a károsanyag-kibocsátás.
Szerinte az emberek ma már egy teljesen más éghajlatban élnek, mint amelyben korábban felnőttek, miközben az épületek és az infrastruktúra továbbra sincsenek felkészítve arra, ami következhet.
Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata és az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ előrejelzése szerint az idei nyár időjárását egy viszonylag gyenge légköri nyomási rendszer határozhatja meg. Ez azért jelenthet problémát, mert a gyenge légmozgás kedvez a tartósan forró, szélcsendes időszakok kialakulásának.
Az előrejelzések alapján Európa minden térségében az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható a nyári hónapokban. A legerősebb felmelegedésre Délkelet-Európában számítanak, miközben Kelet-Európában az átlagosnál kevesebb csapadék hullhat.
Ioanna Vergini meteorológus szerint különösen Dél-Európa kerülhet veszélybe, ahol egyszerre jelentkezhet az extrém hőség és a súlyos aszály. A szakértő arra számít, hogy Portugáliától Görögországig egy összefüggő erdőtűzveszélyes övezet alakulhat ki, amelyet később villámárvizek követhetnek az őszi hónapokban.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre több jel utal arra, hogy a következő években alapjaiban változhat meg az a világ, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
A meteorológus arra is felhívta a figyelmet, hogy Közép- és Kelet-Európa melegszik a leggyorsabban, miközben ezek az országok a legkevésbé alkalmazkodtak a rendszeressé váló 35 fok feletti napokhoz.
A szakértők szerint a városok különösen veszélyeztetettek. A beton, az aszfalt és az épületek magukba szívják és megtartják a hőt, emiatt a nagyvárosokban még magasabbnak érződik a hőmérséklet. Ez az úgynevezett városi hősziget-hatás, amely különösen az idősek és a krónikus betegek számára jelent komoly veszélyt. Vergini úgy fogalmazott:
A városokban halnak meg az emberek.
Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt több európai város is próbál alkalmazkodni az új körülményekhez. Spanyolországban például már kiterjedt klímamenedék-hálózat működik. Ezek olyan középületek, ahol az emberek ingyenesen használhatnak légkondicionált helyiségeket, ivóvizet és pihenőtereket a legforróbb napokon.
Barcelonában jelenleg mintegy négyszáz ilyen helyszín működik könyvtárakban, múzeumokban, sportlétesítményekben és bevásárlóközpontokban. A román fővárosban, Bukarestben szintén döntés született hasonló menedékhelyek létrehozásáról.
Párizs már évtizedek óta igyekszik csökkenteni a városi túlmelegedést. A francia fővárosban 2020 óta több mint hatezer parkolóhelyet számoltak fel, és jelentős aszfaltozott felületeket alakítottak át zöldterületté. Az elmúlt években közel száz utcát zöldítettek újra, miközben több mint százezer fát ültettek el a városban.
A növényzet nemcsak árnyékot biztosít, hanem javítja a levegő minőségét és csökkenti a hőcsapdaként működő városi környezet felmelegedését is.
Ioanna Vergini szerint ugyanakkor a hatóságok még mindig túl gyakran csak utólag reagálnak a szélsőséges hőségre, pedig a szezonális előrejelzések már hónapokkal korábban jelzik a veszélyeket. A szakértő arra kérte az embereket, hogy figyeljék a hőségriasztásokat, segítsenek az időseknek, és ne számítsanak arra, hogy az éjszakák lehűlést hoznak. Dél-Európában ugyanis egyre gyakoribbá váltak az úgynevezett trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 25 Celsius-fok alá, ami tovább növeli a szervezet terhelését a nappali forróság után.
Nyitókép: Alex HALADA / AFP