Itt a korai nyár: mutatjuk, milyen időre számíthatunk a pünkösdi hétvégén

Csütörtökön is folytatódik a napos idő, a délutáni órákban gomolyfelhőkkel – számolt be róla a Hungaromet előrejelzésében. Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb a Dunántúlon, hajnaltól a Bodrogközben is élénk széllökések kísérhetik, sőt reggel nyugaton már erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 15 fok között valószínű, a szeles Dunántúlon lesz a legenyhébb, a szélvédett északi völgyekben a leghidegebb a hajnal.

Napközben általában napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, azonban a középső országrészben erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és a keleti harmadban erős lökések kísérhetik.