facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
dunántúl hungaromet zápor hőmérséklet

Itt a korai nyár: mutatjuk, milyen időre számíthatunk a pünkösdi hétvégén

2026. május 20. 21:13

Nyárias időre számíthatunk pünkösdkor.

Csütörtökön is folytatódik a napos idő, a délutáni órákban gomolyfelhőkkel – számolt be róla a Hungaromet előrejelzésében. Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb a Dunántúlon, hajnaltól a Bodrogközben is élénk széllökések kísérhetik, sőt reggel nyugaton már erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 15 fok között valószínű, a szeles Dunántúlon lesz a legenyhébb, a szélvédett északi völgyekben a leghidegebb a hajnal.

Napközben általában napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, azonban a középső országrészben erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és a keleti harmadban erős lökések kísérhetik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Pénteken marad a túlnyomóan napos, kellemes idő, időnként gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A délutáni órákban 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton sok napsütésre és kellemes, kora nyárias időre van kilátás. Délután gomolyfelhők képződhetnek, de csapadékra továbbra is kevés az esély. A hőmérséklet délutánra 25 fok köré emelkedik.

Pünkösd vasárnap a napsütés mellett erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat, így marad a kora nyárias hangulat, így mindenki készülhet a naptejekkel.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

