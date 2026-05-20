bulgária szlovákia infláció világgazdaság reálbér

Egész Európában győzelmet arattak a magyar bérek, mégis leváltották a kormányt

2026. május 20. 20:04

Európai összevetésben is kiemelkedőek a magyar számok.

2026. május 20. 20:04
null

Márciusban 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon, miközben a nettó bérek 11 százalék feletti ütemben emelkedtek – számolt be róla a Világgazdaság

A cikkben kiemelték, hogy az alacsony, 2 százalék alatti infláció mellett ez 9 százalék feletti reálbér-növekedést jelentett, aminél úgy fest, nemcsak régiós, hanem európai szinten sincs jobb.

„Megteltek a pénztárcák és az üzletek, ezt követően a választók mégis leváltották a kormányt – hosszan fogják még ezt elemezni” – írták a cikkben.

Hozzátették: a kép különösen akkor válik érdekessé, ha nemcsak a nominális, hanem a reálfolyamatokat is vizsgáljuk. Miközben több országban is gyors bérnövekedés látszik, a vásárlóerő növekedése már jóval szórtabb képet mutat.

A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – az elmúlt években következetesen az európai élmezőnyben tagjai voltak bérdinamikában. 2026 elején is több százalékos reálbér-növekedést mutatnak, amit a feszes munkaerőpiac és a gyors felzárkózás támogat.

A különbség ezúttal viszont az inflációban rejlik. A balti országokban a pénzromlás üteme lassabban mérséklődött, így a nominális béremelkedés egy része továbbra is elolvad. 

Ezzel szemben Magyarországon az alacsony infláció „átengedi” a bérnövekedést a vásárlóerőbe, ami jelenleg előnyt jelent.

Bulgária jár a legközelebb

Az Európai Unióban Bulgária lehet a legközelebbi versenytárs. A bolgár statisztikai hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében 12,7 százalékkal nőttek az átlagbérek éves alapon. Ez az egyik legmagasabb nominális adat az unióban, ugyanakkor a reálfolyamatok megítéléséhez itt is kulcsfontosságú az infláció alakulása. Mindenesetre a bolgár bérdinamika alapján kijelenthető, hogy a régióban több ország is gyors felzárkózási pályán van, de a magyar reálbér-növekedés továbbra is kiemelkedik.

Lengyelország és Románia esete

Lengyelország esetében a bérek továbbra is dinamikusan nőnek, a minimálbér-emelések és a feszes munkaerőpiac miatt. Ugyanakkor az infláció még mindig érezhetően fékezi a reálbér-emelkedést, így a magyarhoz hasonló mértékű vásárlóerő-növekedés nem minden hónapban valósul meg. 

Románia szintén gyors bérfelzárkózást mutat, különösen a közszférában és egyes szolgáltatási ágazatokban. A nominális béremelkedés itt is kétszámjegyű közelében alakul, de a magasabb infláció miatt a reálbér-növekedés mérsékeltebb.

Szlovákia és Csehország helyzete

A visegrádi régió másik két gazdaságában, Csehország és Szlovákia esetében a bérdinamika inkább stabilizálódó képet mutat. A korábbi inflációs sokk után itt a bérek növekedése fokozatosan áll helyre, miközben a reálbérek csak mérsékeltebb ütemben emelkednek.

Ez a két ország jól példázza, hogy a bérfolyamatok nemcsak a nominális emelésektől, hanem az infláció lefutásától is erősen függenek.

Nyugat-Európa: lassabb dinamika

Nyugat-Európában, mint például Németország, Franciaország vagy Olaszország esetében a béremelkedés jellemzően alacsonyabb, miközben az infláció csökkenése csak fokozatosan javítja a reálkereseteket.

Ezt is ajánljuk a témában

Spanyolország esetében a szolgáltatási szektor húzza a béreket, de összességében itt sem beszélhetünk a kelet-közép-európaihoz hasonló dinamikáról.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pisapeter
2026. május 20. 21:37
Ballisi csoró prliknak. Figyeld: benzin,üza, zöldség.gyüző, gáz,áram meg a többi.
Robert-N
2026. május 20. 21:24
massivement6 2026. május 20. 21:18 Most irdatlanul beszopták a fideszesek, kőkemény vergődés lesz a végelgyengülésig. Gyurcsányéknak 20 évig tartott a szétrohadás, a Fidesznek nem lesz ennyi már hátra. --- Te böszme nem a fideszesek szopnak azoknak marad még bőven. Te szopsz te lúzer
Robert-N
2026. május 20. 21:23
massivement6 2026. május 20. 21:18 Talán kevesebbet kellett volna hazudozni, ezermilliárdokat lopni és muszkának csicskulni bőszen, lavórfalloszt szopizni plecsniért, poloskázni, trollgeci kipcsak bugrisztánt építeni, 8 osztályos nyuggereket és putriscigányokat uszítani, ukránozni önelégülten. ---- Lopni te barom? A nemzeti vagyon megduplázódott a 16 év alatt, te debil. De legyen igazad örülnék neki ha a Tisza kormány alatt jobban élünk majd.
figyelő4322
2026. május 20. 21:22
Úgy néz ki, hogy a szekta értelmi(etlen)sége, élén Pol Pöt nemzetvezetővel, szisztematikusan rombolnak mindent. A társadalmat, gazdaságot, a tradíciókat, és az élethez szükséges stabilitást, normalítást is. Ha így megy tovább, akkor bizony nagy bajok lesznek, és a szektások is legalább annyira megérzik, mint a normális emberek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!