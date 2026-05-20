egyesült királyság orosz-ukrán háború kijev európai bizottság oroszország

Kijev sem tudott róla: a britek csendben mentességet adtak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól

2026. május 20. 17:59

Kiderült, hogy az engedély május 20-án lépett életbe, határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható vagy felfüggeszthető.

null

Az Egyesült Királyság május 20-án bocsánatot kért amiatt, hogy „ügyetlenül” kezelte az Oroszországgal szembeni új szankciók bevezetését, miután egy nappal korábban olyan intézkedést jelentett be, amelyet sokan az orosz energiaimporttal kapcsolatos szankciók enyhítéseként értelmeztek – számolt be róla a Kyiv Independent.

A brit kormány május 19-én közzétett engedélye lehetővé teszi a dízel és a repülőgép-üzemanyag importját akkor is, ha azok orosz olajból készültek, feltéve, hogy „a termékeket egy harmadik országban dolgozták fel”. A lépést széles körben a szankciók enyhítéseként értékelték, emellett úgy tudni, hogy Kijevben, valamint több európai fővárosban sem kaptak előzetes tájékoztatást.

„Jelenleg nagyon aktív kommunikáció zajlik diplomatáink, az elnöki hivatal és a brit fél között” – mondta egy tisztviselő az ukrán elnöki hivatalból.

Az Egyesült Királyság ezután egy szélesebb szankciócsomagot vezetett be, amelyet eredetileg még októberben jelentettek be. Az is ismertté vált, hogy a május 19-i engedély azt jelenti: bizonyos intézkedéseket fokozatosan vezetnek be, nem pedig azonnal.

A cikkből kiderült, hogy az engedély május 20-án lépett életbe, határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható vagy felfüggeszthető.

Külön május 19-én az Egyesült Királyság általános engedélyt adott ki az orosz LNG tengeri szállítására is. Ez lehetővé teszi a cseppfolyósított földgáz hajóval történő szállítását az oroszországi Szahalin–2 és Jamal LNG terminálokról. 

Ez az engedély 2027. január 1-én jár le.

„Elkötelezettek vagyunk az Oroszországgal szembeni szankciók megerősítése mellett annak érdekében, hogy csökkentsük Moszkva háborús képességeit Ukrajnában, miközben megvédjük a kritikus ellátási láncokat és fenntartjuk a piaci stabilitást” – közölte a brit kormány szóvivője az ukrán lappal. John Foreman, korábbi brit védelmi attasé Kijevben és Moszkvában, még a hivatalos bocsánatkérés előtt úgy nyilatkozott, hogy a lépés „cinikus, de érthető”.

Nehéz azonban a »hajlandók koalíciójának« vezetőjeként fellépni, miközben piszkos alkukat kötnek. Keir Starmer mindig nagyon erős erkölcsi hangnemet ütött meg, ezt pedig ez aláássa”

 – tette hozzá a szóvivő.

Alexander Kirk, az Urgewald nevű NGO szankciós kampányfelelőse szerint a döntés rossz üzenetet küld Moszkvának. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állami média már most úgy értelmezi a lépést, mint annak bizonyítékát, hogy a Nyugat elszántsága meggyengül, amikor emelkednek az üzemanyagárak.

Az Európai Bizottság szóvivője a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy az EU „megerősíti elkötelezettségét az orosz olaj- és gázimporttal kapcsolatos szankciók mellett”, de a britek döntését közvetlenül nem kommentálta.

Oroszországgal kapcsolatban továbbra is elkötelezettek vagyunk az orosz olaj- és gázszankciók mellett… Moszkva nem profitálhat a közel-keleti konfliktusból”

 – hangsúlyozta Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.

Nyitókép forrása: Frank Augstein / POOL / AFP

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. május 20. 19:08
Na ja. A koronának nem barátai, hanem érdekei vannak. Barátai csak ursinak vannak. Sajna nem az EU polgárok.
isler111
2026. május 20. 19:04
Az Orosz olajat nem tudja megkerülni Európa!!!! Orosz olaj nélkül súlyos gazdasági károk keletkeznek. Annyit nem termel Eupopa és az Amcsik sem szállítanak amennyit Európa ipara - gazdasága felhasznál. Ezért is érkezik a mai napig hatalmas mennyiségben Európába átcímkézett - (kerűlő úton) Orosz olaj Orosz gáz!!!! Hiába a nagy szavak a leválásról - az csak humbuk!!!!!
cinkegolyó
2026. május 20. 18:51
Lassan megvilágosodik Európa, csak nálunk sötétedik be.
gyumolcs26
2026. május 20. 18:50
A Hajlandó-koalícióban vicsorgó háborúpárti nyugati országok orosz eredetű energiahordozók és nyersanyagok importálásával akarnak gazdaságilag és katonailag megerősödni, és az ukrán bérgyilkosokkal megöletni az orosz Nagytestvérüket. Ezek a buta brexit-britek nem tudnak gondolkodni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.