Nem húzta az időt a kormány: már az első döntésével hatalmas szívességet tett Ukrajnának
Megszűnt a magyar gazdák piaci helyzetét védő importtilalom, bár ezt Magyar Péterék nem verték nagy dobra.
Kiderült, hogy az engedély május 20-án lépett életbe, határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható vagy felfüggeszthető.
Az Egyesült Királyság május 20-án bocsánatot kért amiatt, hogy „ügyetlenül” kezelte az Oroszországgal szembeni új szankciók bevezetését, miután egy nappal korábban olyan intézkedést jelentett be, amelyet sokan az orosz energiaimporttal kapcsolatos szankciók enyhítéseként értelmeztek – számolt be róla a Kyiv Independent.
A brit kormány május 19-én közzétett engedélye lehetővé teszi a dízel és a repülőgép-üzemanyag importját akkor is, ha azok orosz olajból készültek, feltéve, hogy „a termékeket egy harmadik országban dolgozták fel”. A lépést széles körben a szankciók enyhítéseként értékelték, emellett úgy tudni, hogy Kijevben, valamint több európai fővárosban sem kaptak előzetes tájékoztatást.
„Jelenleg nagyon aktív kommunikáció zajlik diplomatáink, az elnöki hivatal és a brit fél között” – mondta egy tisztviselő az ukrán elnöki hivatalból.
Az Egyesült Királyság ezután egy szélesebb szankciócsomagot vezetett be, amelyet eredetileg még októberben jelentettek be. Az is ismertté vált, hogy a május 19-i engedély azt jelenti: bizonyos intézkedéseket fokozatosan vezetnek be, nem pedig azonnal.
A cikkből kiderült, hogy az engedély május 20-án lépett életbe, határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható vagy felfüggeszthető.
Külön május 19-én az Egyesült Királyság általános engedélyt adott ki az orosz LNG tengeri szállítására is. Ez lehetővé teszi a cseppfolyósított földgáz hajóval történő szállítását az oroszországi Szahalin–2 és Jamal LNG terminálokról.
Ez az engedély 2027. január 1-én jár le.
„Elkötelezettek vagyunk az Oroszországgal szembeni szankciók megerősítése mellett annak érdekében, hogy csökkentsük Moszkva háborús képességeit Ukrajnában, miközben megvédjük a kritikus ellátási láncokat és fenntartjuk a piaci stabilitást” – közölte a brit kormány szóvivője az ukrán lappal. John Foreman, korábbi brit védelmi attasé Kijevben és Moszkvában, még a hivatalos bocsánatkérés előtt úgy nyilatkozott, hogy a lépés „cinikus, de érthető”.
Nehéz azonban a »hajlandók koalíciójának« vezetőjeként fellépni, miközben piszkos alkukat kötnek. Keir Starmer mindig nagyon erős erkölcsi hangnemet ütött meg, ezt pedig ez aláássa”
– tette hozzá a szóvivő.
Ezt is ajánljuk a témában
Megszűnt a magyar gazdák piaci helyzetét védő importtilalom, bár ezt Magyar Péterék nem verték nagy dobra.
Alexander Kirk, az Urgewald nevű NGO szankciós kampányfelelőse szerint a döntés rossz üzenetet küld Moszkvának. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állami média már most úgy értelmezi a lépést, mint annak bizonyítékát, hogy a Nyugat elszántsága meggyengül, amikor emelkednek az üzemanyagárak.
Az Európai Bizottság szóvivője a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy az EU „megerősíti elkötelezettségét az orosz olaj- és gázimporttal kapcsolatos szankciók mellett”, de a britek döntését közvetlenül nem kommentálta.
Oroszországgal kapcsolatban továbbra is elkötelezettek vagyunk az orosz olaj- és gázszankciók mellett… Moszkva nem profitálhat a közel-keleti konfliktusból”
– hangsúlyozta Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.
Nyitókép forrása: Frank Augstein / POOL / AFP