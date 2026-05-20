Kijev sem tudott róla: a britek csendben mentességet adtak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól

Az Egyesült Királyság május 20-án bocsánatot kért amiatt, hogy „ügyetlenül” kezelte az Oroszországgal szembeni új szankciók bevezetését, miután egy nappal korábban olyan intézkedést jelentett be, amelyet sokan az orosz energiaimporttal kapcsolatos szankciók enyhítéseként értelmeztek – számolt be róla a Kyiv Independent.

A brit kormány május 19-én közzétett engedélye lehetővé teszi a dízel és a repülőgép-üzemanyag importját akkor is, ha azok orosz olajból készültek, feltéve, hogy „a termékeket egy harmadik országban dolgozták fel”. A lépést széles körben a szankciók enyhítéseként értékelték, emellett úgy tudni, hogy Kijevben, valamint több európai fővárosban sem kaptak előzetes tájékoztatást.