Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
együttműködés mi hazánk sándor fegyir fidesz ukrán nagykövet kommunikáció

Alternatív valóságba kerültünk? – A Fidesz szavazóival akar együttműködni Ukrajna

2026. május 20. 15:33

Ukrajna budapesti nagykövete aktív párbeszédre buzdított a Fidesz szavazóival.

Sándor Fegyir magyarországi ukrán nagykövet szerint Ukrajnának aktív párbeszédre van szüksége a Fidesz szavazóival is, mivel a személyes emberi kapcsolatok a jelentik a „leghatékonyabb védőpajzsot az orosz dezinformációval szemben” – írja az Ukrinform.

A nagykövet rámutatott, hogy bár a Tisza Pártra leadott több millió szavazat történelmi jelentőségű változást jelez, Ukrajnának nem szabad figyelmen kívül hagynia azt a 2,5 millió választót, akik a Fideszre vagy a Mi Hazánkra voksoltak.

„Van 2,5 millió ember, akivel ugyanúgy együtt kell működnünk. Ők nem tűntek el, valamiért elfogadták az orosz narratívákat, azokat az üzeneteket, amelyeket a Facebookon – Magyarország első számú közösségi hálózatán – terjesztettek” – fogalmazott a diplomata.

Sándor Fegyir kifejtte, szerinte a dezinformáció elleni küzdelemben az egyéni megközelítés a leghatékonyabb eszköz. „Ha egy magyar polgármester baráti viszonyt ápol egy ukrán kollégájával, senki nem fog tudni orosz dezinformációt letolni a torkán” – magyarázta a nagykövet.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevas-reglas
2026. május 20. 15:58
"Ez a fideszes fegyver is besült: összeomlott az Aranykonvoj-ügy hivatalos indoklása" Vege lett a fideszmeseknek
TivKer
2026. május 20. 15:56
ukrajna corrupt állam! és a követ?
kailniris
2026. május 20. 15:52
Oké, akkor magyarázza meg, hogy kinek(nuland+5milliárd dollár) sugallatára támadt az jó ötletek, hogy az oroszokat ki lehetne purgálni a krim félszigetről? Vagy utána, amikor már látszott(2022), hogy hülye ötlet volt, akkor kinek(borisjohnson+angliamindentad) a sugallatára nem írtátok alá a békeszerződést?
tekla-ssy
2026. május 20. 15:47
Nem szabad behodolni!!!! Nem szabad. Banderistakkal nem targyalunk! Nincs tema.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!