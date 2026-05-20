Alternatív valóságba kerültünk? – A Fidesz szavazóival akar együttműködni Ukrajna

Sándor Fegyir magyarországi ukrán nagykövet szerint Ukrajnának aktív párbeszédre van szüksége a Fidesz szavazóival is, mivel a személyes emberi kapcsolatok a jelentik a „leghatékonyabb védőpajzsot az orosz dezinformációval szemben” – írja az Ukrinform.

A nagykövet rámutatott, hogy bár a Tisza Pártra leadott több millió szavazat történelmi jelentőségű változást jelez, Ukrajnának nem szabad figyelmen kívül hagynia azt a 2,5 millió választót, akik a Fideszre vagy a Mi Hazánkra voksoltak.

„Van 2,5 millió ember, akivel ugyanúgy együtt kell működnünk. Ők nem tűntek el, valamiért elfogadták az orosz narratívákat, azokat az üzeneteket, amelyeket a Facebookon – Magyarország első számú közösségi hálózatán – terjesztettek” – fogalmazott a diplomata.