Tölgyessy Péter kimondta: Magyar Péter egy „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket

Tölgyessy Péter hétfőn a Partizán vendége volt, ahol Gulyás Márton műsorvezetővel elemezte a választások óta eltelt időszak legfontosabb történéseit. Ezen belül komolyan bírálta Magyar Pétert: többek között arról beszélt, hogy Magyarország új miniszterelnöke „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket, valódi kormányzás helyett csupán „kívánságlistákat” hagy jóvá, saját minisztereit pedig egyszerű „melósokként” kezeli.

Felszínes, „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket

Tölgyessy szerint Magyar Péter elsősorban az online térben mozog otthonosan, de hiányzik mögüle a stratégiai és gazdasági mélység. Úgy fogalmazott: „Az az érzésem, mintha Magyar Péter nem is lenne igazán tisztában ezekkel a kérdésekkel. Ő jellegzetesen az internet világából jött politikus,