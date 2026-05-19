tisza párt gulyás márton fidesz Tölgyessy Péter magyarország Magyar Péter partizán

Tölgyessy Péter kimondta: Magyar Péter egy „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket

2026. május 19. 15:23

Tölgyessy Péter a Partizán vendége volt, ahol elmondta, hogy Magyar Péter „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket, valódi kormányzás helyett csupán „kívánságlistákat” hagy jóvá, saját minisztereit pedig egyszerű „melósokként” kezeli.

2026. május 19. 15:23


Tölgyessy Péter hétfőn a Partizán vendége volt, ahol Gulyás Márton műsorvezetővel elemezte a választások óta eltelt időszak legfontosabb történéseit. Ezen belül komolyan bírálta Magyar Pétert: többek között arról beszélt, hogy Magyarország új miniszterelnöke „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket, valódi kormányzás helyett csupán „kívánságlistákat” hagy jóvá, saját minisztereit pedig egyszerű „melósokként” kezeli.

Felszínes, „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket

Tölgyessy szerint Magyar Péter elsősorban az online térben mozog otthonosan, de hiányzik mögüle a stratégiai és gazdasági mélység. Úgy fogalmazott: „Az az érzésem, mintha Magyar Péter nem is lenne igazán tisztában ezekkel a kérdésekkel. Ő jellegzetesen az internet világából jött politikus, 

aki káprázatosan eligazodik a rövid bejegyzések, odaszólogatások és hasonlók világában, de nem feltétlenül ismeri a legapróbb részletekig a magyar gazdaság, illetve Magyarország világpolitikai helyzetének összes összefüggését.”

 Szerinte Magyar Péter nem gondolta végig a stratégiai dilemmákat, inkább csak „internetes győzelmeket akar aratni”.

A valódi kormányzás helyett csak a „kívánságlistákat” hagyja jóvá

Tölgyessy élesen kritizálja, hogy Magyar Péter a nehéz döntések meghozatala helyett inkább sodródik a politikai eufóriával, és minden társadalmi csoport panaszát helyesli. „A miniszterelnök mást sem csinál ebben a helyzetben, mint hogy leokézza ezeket a kívánságlistákat… alig vagy szinte egyáltalán nem foglalkozik a kormányzás lényegével. A kormányzás lényege ugyanis az, hogy számba vesszük az eszközöket, és rangsoroljuk az igényeket.” Közben a konkrét választási ígéretei — például a 480 forintos benzinár — egyre inkább elmosódnak.

Autokratikus vezetési stílus és a miniszterek „melósként” kezelése

Bár Magyar Péter az Orbán-rendszert váltotta le, Tölgyessy szerint a hatalomgyakorlása kifejezetten centralizált, és nincsenek valódi fékek és ellensúlyok a végrehajtó hatalmon belül. Kiemelte: 

Magyar Péter naponta huszonötször mondja, hogy erre adott utasítást, arra adott utasítást… a miniszterek pedig olyanok, mint valami melósok a miniszterelnökhöz képest. Na most ez nem így van.”

 Szerinte a miniszterek sokszor csak „szabályos biodíszletként” funkcionálnak mellette.

A „nemzeti összefogás” mítosza és az állami paternalizmus

Tölgyessy kifejezetten vitatja Magyar Péter „nemzeti összefogásról” szóló jelszavait: „Én nagyon mást gondolok erről, mint amit Magyar Péter mond. Ő azt mondja, hogy nemzeti összefogás kell. Egy beállt demokráciában azonban nincs ilyen. A demokrácia lényege éppen az, hogy verseny folyik a politikában.” Azt is a szemére veti, hogy ígéretei a kádári gondoskodó államot idézik, ahelyett hogy a piaci versenyt ösztönöznék: „Ha megnézzük Magyar Péter konkrét ígéreteit, azok nagyrészt arról szólnak, hogy a piacon alulmaradóknak az állam gondoskodást, juttatásokat és védelmet adjon a versennyel szemben. Én viszont azt gondolom, hogy inkább versenyre lenne szükség.”

„Mindenért a Fidesz a hibás” – a felelősség elhárítása

Tölgyessy szerint Magyar Péter politikai stratégiájának része, hogy folyamatosan a korábbi kormánypártot hibáztatja, ami ugyan népszerű, de elfedi a valódi problémákat. Úgy fogalmazott: 

Ez olyan, mintha hájjal kenegetnék a közvéleményt: nem mi vagyunk felelősek a saját életünkért, kudarcainkért és gondjainkért, hanem Orbán a hibás mindenért.”

Veszélyes, szakmailag tarthatatlan követelések és a „megmentő-kultusz” 

Magyar Péter azon követelését, hogy a jegybankelnök kivételével a teljes államapparátus mondjon le, Tölgyessy határozottan elutasítja: „Az én szakmai meggyőződésem szerint ezt nem lehet megcsinálni. Egyszerűen nem lehet.” Arra figyelmeztet, hogy az ilyen politikai tisztogatások és az alkotmány „kidobása” csak egy újabb, állandó rendszerváltási spirálba taszíthatják az országot, ami veszélyes precedenst teremtene. Azt is kritikaként fogalmazta meg, hogy Magyar Péter parlamenti beiktatása demokratikus hagyományok helyett inkább egy királykoronázásra, „a megmentő győzelmének ünnepére” emlékeztette.

Szervezet nélküli, „távolról imádó” pártstruktúra

Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt szerinte egyelőre alig létezik valódi szervezetként, és kísértetiesen hasonlít a Fidesz korai polgári köreire. 

A híveknek az volt a feladatuk, hogy távolról imádják a vezetőt, tapsoljanak, részt vegyenek a kampányban, de közvetlen politikai befolyásuk a döntéshozatalra nem volt.”

A teljes Partizán-adást alább lehet megtekinteni:

 

Összesen 80 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
2026. május 19. 17:40
florin 2026. május 19. 17:28 ... "Csak azt nem tudom mit csinál mindezzel az egykori FOS, mai AUTHORITER hatalom lakájmédiája?" ----- Hát kedves barátom tartok tőle pont ugyanazt, mint amit 2002-2010 között műveltek. VÉdték a védhetetlent foggal körömmel. Aztán amikor 2006-ban már vér folyt egyik másik betojt hogy ezért minden normális helyen börtönbe kell lehet menni kicsit odébbléptek. Amikor 2007-8-ban gyurcsány már megszorított kicsit tele volt a gatyájuk akkor azért eleresztettek pár kritikus hangot. Persze volt aki nem Tótawé és a hozzá hasonóak bárire képesek lettek volna imádott vezérükért gyurcsányért.
Válasz erre
0
0
cint04
2026. május 19. 17:36
Hát jó de ebben mi az újság? Tölgyessy azt gondolta, ha a tehénlepényen átmegy a ferrari olaszpizza lesz belőle? Komolyan elhitte, hogy Magyar csak valami jól megválasztott stratégia miatt játsza az elmebeteget a kampányban? Uhhh. Pontosan tudta mindenki kifélét mifélét választottak meg. Azt is lehet tudni, nem csak Magyar, hanem a miniszterei nagy része is teljesen fogalmatlan, mindenre alkalmatlan.
Válasz erre
3
0
turul-895
2026. május 19. 17:29
Szerencsétlen mikor jön már rá , hogy Ő is csak egy "kripta menekült" a mai fiatalok szemében !
Válasz erre
0
0
florin
2026. május 19. 17:28
Lesz ezeknél műsor dögivel, csak figyu🤣 Csak azt nem tudom mit csinál mindezzel az egykori FOS, mai AUTHORITER hatalom lakájmédiája?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!