Egész Európát kioktatta a német külügyminiszter, szerinte Zelenszkijről kéne példát vennünk

A miniszterelnök és az EU vezetése is a magyar kisebbségi jogok fontosságáról beszél, ám eddig a kárpátaljai magyarságot senki sem kereste meg hivatalosan.
Wadephul Ukrajnát tekinti példaértékűnek az energiaválság kezelésében.
Johann Wadephul német külügyminiszter szerint „Európának tanulnia kell abból az ellenállóképességből, amellyel Ukrajna képes megbirkózni az energiainfrastruktúráját érő támadásokkal” – jelentette ki kedden Berlinben egy energiabiztonságról szóló nemzetközi konferencián.
Az eseményen a G7-országcsoport, az Európai Unió és a NATO képviselői, valamint gazdasági szervezetek, tudományos intézmények és civil szereplők vitatták meg a Kijev háborús tapasztalataiból levonható tanulságokat.
A német politikus végletesen dicsérte Zelenszkij kormányát, mondván
Ukrajna „komoly áron szerzett szakértelemmel” rendelkezik, amelyre az Európai Uniónak sürgősen szüksége van saját ellenállóképességének és energiabiztonságának megerősítéséhez.
Úgy fogalmazott: a kritikus infrastruktúra egyre inkább a „geopolitikai konfrontáció frontvonalává” válik, és sem Németország, sem európai szövetségesei és partnerei nem immunisak a fenyegetésekkel szemben. Példaként említette a kibertámadásokat, az energetikai létesítmények felett észlelt drónokat, valamint a tenger alatti kábelek megrongálását.
Wadephul szerint az állandó bizonytalanság korszakában az ellenállóképesség legfontosabb elemei a kritikus infrastruktúra fizikai védelme, a kiberbiztonság garantálása, a gyors helyreállítási képesség és a decentralizáció. A német külügyminiszter figyelmeztetett: az erősen központosított rendszerek békeidőben ugyan hatékonyak lehetnek, válsághelyzetben azonban különösen sérülékennyé válhatnak. Hozzátette: az elosztott energiatermelés, a mobil kapacitások, a helyi energiahálózatok, az energiatárolás és a tartalékkapacitások egyaránt növelik a túlélőképességet.
A társadalmi ellenállóképességet nem lehet egyszerűen bekapcsolni egy válság idején; azt előre kell felépíteni”
– fogalmazott a politikus.
(MTI)
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP