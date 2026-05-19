Egész Európát kioktatta a német külügyminiszter, szerinte Zelenszkijről kéne példát vennünk

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint „Európának tanulnia kell abból az ellenállóképességből, amellyel Ukrajna képes megbirkózni az energiainfrastruktúráját érő támadásokkal” – jelentette ki kedden Berlinben egy energiabiztonságról szóló nemzetközi konferencián.

Az eseményen a G7-országcsoport, az Európai Unió és a NATO képviselői, valamint gazdasági szervezetek, tudományos intézmények és civil szereplők vitatták meg a Kijev háborús tapasztalataiból levonható tanulságokat.