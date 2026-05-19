energiaválság Európa Zelenszkij Ukrajna

Egész Európát kioktatta a német külügyminiszter, szerinte Zelenszkijről kéne példát vennünk

2026. május 19. 14:05

Wadephul Ukrajnát tekinti példaértékűnek az energiaválság kezelésében.

2026. május 19. 14:05
null

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint „Európának tanulnia kell abból az ellenállóképességből, amellyel Ukrajna képes megbirkózni az energiainfrastruktúráját érő támadásokkal” – jelentette ki kedden Berlinben egy energiabiztonságról szóló nemzetközi konferencián.

Az eseményen a G7-országcsoport, az Európai Unió és a NATO képviselői, valamint gazdasági szervezetek, tudományos intézmények és civil szereplők vitatták meg a Kijev háborús tapasztalataiból levonható tanulságokat.

A német politikus végletesen dicsérte Zelenszkij kormányát, mondván

Ukrajna „komoly áron szerzett szakértelemmel” rendelkezik, amelyre az Európai Uniónak sürgősen szüksége van saját ellenállóképességének és energiabiztonságának megerősítéséhez.

Úgy fogalmazott: a kritikus infrastruktúra egyre inkább a „geopolitikai konfrontáció frontvonalává” válik, és sem Németország, sem európai szövetségesei és partnerei nem immunisak a fenyegetésekkel szemben. Példaként említette a kibertámadásokat, az energetikai létesítmények felett észlelt drónokat, valamint a tenger alatti kábelek megrongálását.

Wadephul szerint az állandó bizonytalanság korszakában az ellenállóképesség legfontosabb elemei a kritikus infrastruktúra fizikai védelme, a kiberbiztonság garantálása, a gyors helyreállítási képesség és a decentralizáció. A német külügyminiszter figyelmeztetett: az erősen központosított rendszerek békeidőben ugyan hatékonyak lehetnek, válsághelyzetben azonban különösen sérülékennyé válhatnak. Hozzátette: az elosztott energiatermelés, a mobil kapacitások, a helyi energiahálózatok, az energiatárolás és a tartalékkapacitások egyaránt növelik a túlélőképességet.

A társadalmi ellenállóképességet nem lehet egyszerűen bekapcsolni egy válság idején; azt előre kell felépíteni”

– fogalmazott a politikus.

(MTI)

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 70 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. május 19. 17:34
Náci ukránoknak könnyű kezelni az energiaválságot. Náluk már villany sincs...
turul-895
•••
2026. május 19. 17:32 Szerkesztve
Kétszer már bedaráltátok a magyarokat a saját überm. ideológiátok alá , harmadszor már nem kellene ! "Erika" már nem annyira menő csaj/sláger , max. csak az új gazdinak , az V-ker diszkóban.
boomaire
2026. május 19. 17:30
Bocs, ez nem volt fair, hiszen kit érdekel egy terrorista véleménye.. Ja, hogy ő nem terrorista, hanem EP képviselő, akkor minden világos... ja nem. Kicsit össze vagyok zavarodva, az EP a terrorizmust támogatja, vagy csak akkor, ha az illető baloldali, és a társai pedig Berlint bénították meg? Így már érthető, hogy az Északi Áramlat felrobbantására utasítást adó vezetőt kitüntetik...
Haifisch
2026. május 19. 17:29
Ezek a nácik annyiszor kioktattak annyi mindenkit és egyik világháborút sem nyerték meg...arrogáns mocskos libsi patkányok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!