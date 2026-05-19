Döbbenetes számok érkeztek Ukrajnából: 4,5 millió munkavállalóra lenne szükségük

Áll a bál Kárpátalján az új ukrán néprajzi térkép miatt – felháborodtak a helytörténészek
Érthetetlen az egész.
Az ukrán gazdasági miniszter szerint ezt kétféle módon lehet orvosolni: mozgósítani kell a belső tartalékot, valamint haza kell hívni külföldről az állampolgáraikat. Ukránokra van szükségük Ukrajnában – húzta alá.
Olekszij Szoboljev ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter interjút adott az RBK Ukrajina című lapnak, melyben közölte, ahhoz, hogy az ország GDP-je évente 7 százalékkal növekedjen,
az államnak a következő évtized során 4,5 millió munkavállalóra lesz szüksége.
Ennek érdekében a hatóságok két eszközt terveznek alkalmazni:
ugyanakkor a külföldi munkaerő bevonása nem számít prioritásnak – idézte a zn.ua.
A cikkben kiemelték, hogy jelenleg az Ukrajna ellenőrzése alatt álló területeken élő 30 millió állampolgár közül mindössze 10,5 millió dolgozik, további 2,6 millió pedig a hátországi foglalkoztatásban vesz részt. A miniszter pedig úgy véli, hogy még
legalább 2 millió, jelenleg Ukrajnában élő embert lehetne bevonni a munkaerőpiacra.
„Ide tartoznak a fiatalok és az idősebb, 50 év feletti emberek is. Részben a katonai mentességek kapcsán beszélhetünk a körözött személyekről és az engedély nélküli egységelhagyókról is. Az ő bevonásuk tehát az elsődleges célunk” – sorolta a tárcavezető.
Az interjúból az is kiderült, hogy mintegy 6 millió ukrán állampolgár jelenleg külföldön tartózkodik. Szoboljev szerint a felmérések azt mutatták, hogy a hazatérésükhöz pénzre van szükségük, továbbá meg kell oldaniuk a lakhatásukat, az iskoláztatást, az egészségügyi ellátást, valamint azt is, hogy legyen munkájuk. Mint fogalmazott utóbbiből Ukrajnában nem lesz hiány.
„A minisztérium jelenleg ukrán központokat nyit, hogy fenntartsák a kapcsolatot, és partnerekkel együttműködve programokat dolgozzanak ki az állampolgárok hazatérésének támogatására. Ez a legfontosabb.
Nekünk ukránokra van szükségünk Ukrajnában”
– jegyezte meg a miniszter.
Az összeállításban azt is felidézték, hogy korábban Ella Libanova, a Demográfiai és Életminőségi Problémák Intézetének igazgatója már elmagyarázta, hogy az összes menekült hazatérése sem változtatná meg a népességfogyás trendjét, amely Ukrajnában kialakult. Az igazgató épp ezért korábbi nyilatkozatában megjegyezte, hogy a bevándorlók számára nyitott határok jelentik az egyetlen megoldást erre a problémára – emlékeztetett a zn.ua.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Érthetetlen az egész.