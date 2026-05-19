Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
munkaerő orosz-ukrán háború állampolgár ukrajna miniszter

Döbbenetes számok érkeztek Ukrajnából: 4,5 millió munkavállalóra lenne szükségük

2026. május 19. 08:09

Az ukrán gazdasági miniszter szerint ezt kétféle módon lehet orvosolni: mozgósítani kell a belső tartalékot, valamint haza kell hívni külföldről az állampolgáraikat. Ukránokra van szükségük Ukrajnában – húzta alá.

2026. május 19. 08:09
null

Olekszij Szoboljev ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter interjút adott az RBK Ukrajina című lapnak, melyben közölte, ahhoz, hogy az ország GDP-je évente 7 százalékkal növekedjen, 

az államnak a következő évtized során 4,5 millió munkavállalóra lesz szüksége. 

Ennek érdekében a hatóságok két eszközt terveznek alkalmazni: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • aktivizálni a belső munkaerőpiacot,
  • és hazahozni a külföldön élő állampolgárokat,

ugyanakkor a külföldi munkaerő bevonása nem számít prioritásnak – idézte a zn.ua.

A cikkben kiemelték, hogy jelenleg az Ukrajna ellenőrzése alatt álló területeken élő 30 millió állampolgár közül mindössze 10,5 millió dolgozik, további 2,6 millió pedig a hátországi foglalkoztatásban vesz részt. A miniszter pedig úgy véli, hogy még 

legalább 2 millió, jelenleg Ukrajnában élő embert lehetne bevonni a munkaerőpiacra.

„Ide tartoznak a fiatalok és az idősebb, 50 év feletti emberek is. Részben a katonai mentességek kapcsán beszélhetünk a körözött személyekről és az engedély nélküli egységelhagyókról is. Az ő bevonásuk tehát az elsődleges célunk” – sorolta a tárcavezető. 

Az interjúból az is kiderült, hogy mintegy 6 millió ukrán állampolgár jelenleg külföldön tartózkodik. Szoboljev szerint a felmérések azt mutatták, hogy a hazatérésükhöz pénzre van szükségük, továbbá meg kell oldaniuk a lakhatásukat, az iskoláztatást, az egészségügyi ellátást, valamint azt is, hogy legyen munkájuk. Mint fogalmazott utóbbiből Ukrajnában nem lesz hiány.

„A minisztérium jelenleg ukrán központokat nyit, hogy fenntartsák a kapcsolatot, és partnerekkel együttműködve programokat dolgozzanak ki az állampolgárok hazatérésének támogatására. Ez a legfontosabb. 

Nekünk ukránokra van szükségünk Ukrajnában” 

– jegyezte meg a miniszter.

Az összeállításban azt is felidézték, hogy korábban Ella Libanova, a Demográfiai és Életminőségi Problémák Intézetének igazgatója már elmagyarázta, hogy az összes menekült hazatérése sem változtatná meg a népességfogyás trendjét, amely Ukrajnában kialakult. Az igazgató épp ezért korábbi nyilatkozatában megjegyezte, hogy a bevándorlók számára nyitott határok jelentik az egyetlen megoldást erre a problémára – emlékeztetett a zn.ua.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2026. május 19. 10:12
Ez maga a csoda. Az eu megmenekült. Áttelepítik a nyugat-európai migránsokat. Fiatal férfiak, jó erőben. Napközban vaskohászként, vájárként, mezőgazdasági szakmunkásként dolgoznak. Esténkét pedig vigasztalják a magányos ukrán nőket. Nem lesz gond a népszaporulattal sem. Igaz, már nem annyira szőkék, nem orthodoxok, vagy görögkatolikusok lesznek e gyermekek, de majd épülnek a mecsetek. ...
Válasz erre
1
0
kisnyugdijas-2
2026. május 19. 10:01
exportálják oda a migriket a haverjai ez EU-ból
Válasz erre
1
0
nyugalom
2026. május 19. 09:51
Talan inkabb beket kellene kötni! Hazahívják, aztan azonnal a frontra?
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2026. május 19. 09:40
"Ella Libanova ... megjegyezte, hogy a bevándorlók számára nyitott határok jelentik az egyetlen megoldást erre a problémára" Mi történt, Von der Lenyó magyar nevet vett fel?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!