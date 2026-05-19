Jobbról kapott kihívót Nigel Farage: ki az a Rupert Lowe, és mit akar a brit politikát felforgató Restore Britain?

a megalakulásuk után alig pár nappal már 50 ezer tagjuk volt, mára pedig 125 ezer tagot számlálnak.

Ha valóban így áll a helyzet, akkor ezzel máris lenyomták a 60 ezer fős Liberális Demokratákat (60 ezer tag), és az éppen megsemmisülő Konzervatív Pártot (123 ezer tag).

A párt gyors növekedését ugyanakkor azonnal heves kritikák is kísérték. A brit mainstream média és több baloldali civil szervezet rendszeresen

„szélsőjobboldalinak” ,

, „nativistának” vagy

vagy „radikálisnak”

titulálja a Restore Britain programját.

A legtöbb támadás a párt migrációs politikája miatt érte Lowe-ékat. A Restore Britain programja ugyanis nyíltan a tömeges migráció visszafordításáról ír. A párt szerint

a tömeges bevándorlás katasztrófa volt Nagy-Britannia számára”,

amely gyengítette a társadalmi kohéziót, növelte a bűnözést és túlterhelte az állami szociális rendszereket.

A Restore Britain nemcsak az illegális migráció felszámolását ígéri, hanem radikális deportációs programot is hirdet. Az elképzeléseik szerint

minden illegális bevándorlót kiutasítanának az országból,

szigorítanák az állampolgársági szabályokat,

megszüntetnék a jelenlegi menekültügyi rendszert és

jelentősen korlátoznák a bevándorlók szociális jogosultságait.

Nigel Farage saját bevallása szerint eredetileg ezeket a gondolatokat érezte túl soknak, illetve több interjúban is kifejtette, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy tényleg nagy arányban haza tudják küldeni a bevándorlókat. Azóta a Reform UK, legalábbis kommunikációs szinten, több hasonló témában is kénytelen volt keményíteni – jó eséllyel azért, hogy ezzel próbálja védeni a saját szavazótáborát a Restore-tól.

Lowe pártjának egyik legtöbbet idézett mondata így hangzik:

A brit emberek soha nem akarták a tömeges migrációt. A Restore Britain nemcsak megállítja, hanem vissza is fordítja azt.”

A képviselő személyesen is küzd a főleg pakisztáni és indiai férfiakból verbuválódó szexuális erőszaktevő bandák, az úgy nevezett grooming gang-ek ellen: számos parlamenti felszólalása mellett adománygyűjtést kezdeményezett az ezekkel kapcsolatos állami szintű visszaéléseket és a rendőrség tehetetlenségének okait feltáró független jogi vizsgálatra, amelyet saját anyagi forrásaiból is támogatott, és amely közel jár a cél eléréséhez.

Különösen nagy vitát váltott ki a párt úgynevezett „vörös lista” terve, amely alapján bizonyos országok állampolgárai automatikusan szigorított ellenőrzés alá kerülnének, ha a brit hatóságok szerint magasabb biztonsági vagy integrációs kockázatot jelentő helyekről érkeznének a szigetországba.

A Restore Britain emellett a politikai iszlám visszaszorítását is nyílt célként fogalmazza meg. A párt

a radikális iszlamista szervezetek betiltását,

a szélsőséges prédikátorok Egyesült Királyságból való kiutasítását, valamint

az iszlamista hálózatok állami támogatásának megszüntetését követeli.

Lowe és támogatói szerint ezek nem „szélsőséges”, hanem egyszerűen kimondatlan problémákra adott válaszok. Kritikusai viszont úgy vélik, a párt retorikája veszélyesen polarizálja a brit társadalmat.

A Great Yarmouth-modell: meghekkelni a brit választási rendszert

A Restore Britain egyik legérdekesebb sajátossága, hogy Rupert Lowe és a munkáját segítő, fiatalokból álló, jobboldali influenszer think tank nem a hagyományos brit pártépítésben és politikai stratégiában gondolkodik. Ahelyett, hogy minden más formációhoz hasonlóan a párt azonnal egy országos struktúrát próbált volna felhúzni, és minden lehetséges körzetben el akart volna indulni, inkább egy decentralizált modellt kezdtek kialakítani:

amelyben helyi politikai szervezetek kapcsolódnak a Restore Britain ernyője alá.

Ezzel igyekeznek megelőzni az amúgy is korlátozott forrásaik, az aktivistahálózatuk és a rájuk irányuló figyelem szétforgácsolását.

A módszer első példája a Great Yarmouth First nevű formáció lett.

A Norfolk megyében található Great Yarmouth Rupert Lowe parlamenti választókerülete és lakóhelye, ahol már képviselőként is erős személyes bázist épített ki. A Restore Britain ezért nem saját országos pártlogóval indult a május 7-ei helyhatósági választásokon, hanem a Great Yarmouth First nevű helyi platformon keresztül.

A taktika pedig rendkívül sikeresnek bizonyult.

A helyi választásokon a Great Yarmouth First tíz körzetben indult, és mind a tízet megnyerte (ezek közül kilenc megyei tanácsi mandátum, egy pedig kerületi önkormányzati mandátum volt). A különböző körzetekben a jelöltek 41 és 51 százalék közötti, elsöprő eredményeket értek el, megelőzve Nigel Farage-ékat is.

A norfolki megyei tanács összetétele a következőképpen alakult:

Reform: 40 képviselő

Liberális Demokraták: 13 képviselő

Zöldek: 12 képviselő

Great Yarmouth First: 9 képviselő

Konzervatív Párt: 8 képviselő

Munkáspárt: 1 képviselő

Független: 1 képviselő

A Norfolki megyei tanács összetétele

Forrás: Wikipédia

A végeredmény különösen azért váltott ki nagy visszhangot, mert Norfolk megye politikai térképe teljesen átrajzolódott. A konzervatívok korábbi dominanciája összeomlott, a Reform UK is látványosan erősödött, de Great Yarmouthban egyértelműen Lowe emberei vitték el a show-t. Farage-ék pedig – azon felül, hogy a közgyűlésben nem sikerült abszolút többséget szerezniük – amiatt is aggódhatnak, hogy az eredménnyel Lowe-ék megugrották az országos média ingerküszöbét.

A Restore Britain támogatói az eredményt azonnal bizonyítékként kezdték emlegetni arra, hogy a jobboldali szavazók megosztásáról szóló kritikák és félelmek túlzóak voltak a Reform, illetve a szkeptikusok részéről. Szerintük ugyanis nem arról van szó, hogy Lowe elvesz szavazókat Farage-tól, hanem arról, hogy olyan embereket mozgósít, akik korábban már teljesen kiábrándultak a brit politikából, illetve a jobboldalból. Ezt a norfolki eredmények százalékos összesítésével igyekeznek szemléltetni.

Great Yarmouth önkormányzati választás eredményei, százalékos bontásban

Forrás: X

A helyzet ugyanakkor bonyolultabb ennél.

Bár a Great Yarmouth First látványos győzelmeket aratott, a Reform UK országos támogatottsága továbbra is messze meghaladja a Restore Britainét. A YouGov május 10–11. között készült felmérése szerint

Farage pártja 28 százalékon áll,

míg Lowe mozgalma országosan mindössze 3 százalékot érne el.

Mindenesetre a párt számára az is egyfajta mérföldkőnek tekinthető, hogy önállóan megjelentek egy általános kutatásban. Korábban a támogatottságukat rendszerint az „Egyéb” kategóriában „dugták el” a közvélemény-kutatók (ezen kívül pedig csak egy úgynevezett célzott mérésben jelentek meg eddig, még áprilisban, ahol direkt rákérdeztek Lowe személyére, ebben az esetben 9 százalékos támogatottságot értek el).

Az önkormányzati választás után készült első YouGov-felmérés

Forrás: X

A brit választási rendszer ráadásul különösen kegyetlen a kisebb pártokkal és az új belépőkkel szemben. Az egyéni körzetes modell miatt hiába szerez valaki országosan több százalékot, ha támogatottsága nem koncentrálódik földrajzilag. A UKIP, majd később maga a Reform UK is hosszú éveken keresztül küzdött ezzel a problémával, amelyet csak a Konzervatív Párt és a Munkáspárt szavazóbázisainak tömeges elfordulásával volt képes áthidalni.

Rupert Lowe ezért láthatóan nem országos áttörésben gondolkodik első lépésként, hanem erős helyi bázisok kialakításában. Great Yarmouthot sokan a párt szellemi hátországában és tanácsadói körében is egyfajta politikai laboratóriumnak tekintik:

ha ott működik a modell, más térségekben is megpróbálhatják sikerre vinni.

A Restore Britain tervei szerint a következő években több hasonló helyi platform is létrejöhet. Lowe nyilatkozatai alapján különösen

az angol tengerparti városokra,

a leszakadó ipari körzetekre és

a megingó, szabad prédává váló vidéki konzervatív bástyákra koncentrálnának.

A párt üzenete ugyanis elsősorban azokra a választókra épít, akik szerint a brit elit – legyen szó a Munkáspártról vagy a konzervatívokról, de adott esetben a Reformról – elfordult az átlagemberek problémáitól.

A Restore Britain kommunikációja következetesen hangsúlyozza a romló közbiztonság, a migráció, a megélhetési válság, az értelmetlen zöldpolitikai túlzások és a vidéki Nagy-Britannia hanyatlásának témáját. Lowe rendszeresen beszél arról is, hogy szerinte

a brit állam „ideológiai projekteket” finanszíroz ahelyett, hogy saját állampolgárait védené.

A párt egyik fontos célcsoportját a gazdák alkotják (nem meglepő módon, mivel Lowe maga is gazdálkodó). A Restore Britain erősen bírálja, illetve el is törölné a földműveseket sújtó örökösödési adót, a túltolt klímapolitikát és a mezőgazdasági területeket érintő energetikai beruházásokat. Lowe szerint a brit vidék „ostrom alatt áll”, és a hagyományos konzervatív párt már nem képviseli valóban a vidéki társadalom érdekeit.

Ezzel párhuzamosan a párt tudatosan épít az online jobboldali médiatérre is. Miközben a Restore Britain jóval kevesebb hagyományos televíziós szereplést kap, mint a Reform UK, az interneten rendkívül aktív közösséget alakított ki magának, amelyhez a brit alternatív jobboldali médiaszféra zászlóshajójának számító Lotus Eaters is besorolt.