Jobbról kapott kihívót Nigel Farage: ki az a Rupert Lowe, és mit akar a brit politikát felforgató Restore Britain?

Összeomlott a brit kétpártrendszer: történelmi vereséget szenvedett a Munkáspárt és a Konzervatívok
Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.
Egyetlen térségben indultak, mégis az egész brit politikai elit róluk beszél. Elon Musk nyíltan támogatja őket, Mr. Brexit pedig ideges miattuk. Hogyan akarja egy új párt jobbról előzni a jelenleg legnépszerűbb brit formációt?
A brit önkormányzati választások egyik legkülönösebb története nem Nigel Farage újabb előretörése, és nem is a hagyományos brit pártok teljes szétesése, hanem egy alig néhány hónapja létrehozott politikai formáció látványos helyi áttörése lett. Rupert Lowe mozgalma, a Restore Britain (Állítsuk Helyre Nagy-Britanniát) hivatalosan csak egyetlen térségben indított jelölteket, mégis országos figyelmet váltott ki, miután Great Yarmouthban letarolta a mezőnyt.
A Nigel Farage vezette Reform UK ugyan országosan továbbra is messze a legerősebb brit jobboldali párt – amely vezetője szerint a mostani győzelemmel végleg maga mögött hagyta a protest jelleget –, és a legfrissebb YouGov-felmérések szerint már 28 százalékon áll országosan, Rupert Lowe politikai projektje körül mégis izzik a levegő a brit belpolitikában. A Restore Britain ugyanis nem balról vagy a centrumból támadja Farage-ékat, hanem éppen azzal vádolja őket, hogy túlságosan puhák, túl establishment-kompatibilisek lettek, és jobbról próbálja előzni a formációt.
A konfliktusnak ráadásul személyes éle is van. Lowe korábban maga is a Reform UK parlamenti képviselője volt, mielőtt látványos szakításba és nyilvános háborúba keveredett Nigel Farage-zsal. A brit sajtó jelentős része azóta „szélsőjobboldali”, „radikális” szereplőként vagy egyenesen „szörnyetegként” ír róla, követői viszont úgy látják: ő az egyik utolsó, klasszikus értelemben vett brit politikus, aki valóban hajlandó kimondani, amit a hagyományos pártok szerintük már nem mernek. Legyen szó a bevándorlásról, a közbiztonságról vagy az őshonos gazdálkodók állami kisemmizéséről.
A Restore Britain körül ráadásul sajátos online ökoszisztéma alakult ki. A pártot Elon Musk X-vezér is nyíltan támogatja, az amerikai MAGA-körökben rendszeresen beszélnek Lowe-ról, miközben a brit politikai establishment és Nigel Farage is egyre idegesebben figyeli a mozgalom gyors növekedését. Bár országosan egyelőre csak 3–4 százalékos támogatottságot mérnek nekik, Great Yarmouthban már most sikerült bizonyítaniuk, hogy létezhet olyan jobboldali politikai modell Nagy-Britanniában, amely a Reform UK-től jobbra próbál új, legitim politikai tömböt építeni, és egyelőre úgy tűnik, erre igény is mutatkozik.
Rupert Lowe sokáig nem tartozott a brit politika legismertebb szereplői közé. A ma 68 éves politikus üzletemberként szerzett vagyont, majd a futballvilágban vált ismertté: éveken át a Southampton FC elnöke volt. Politikai pályafutását az Egyesült Királyság EU-tagságáról szóló viták idején kezdte komolyabban építeni.
A Brexit körüli időszakban az UKIP színeiben tűnt fel, majd Nigel Farage új pártjához, a Reform UK-hoz csatlakozott. A 2024-es parlamenti választáson lakóhelye, Great Yarmouth képviselőjeként jutott be a brit parlamentbe. A Westminsterben gyorsan a Reform egyik legismertebb, legaktívabb és legnépszerűbb politikusává vált. Talán túlságosan is.
Lowe különösen a migrációval, közbiztonsággal és kulturális identitással kapcsolatos megszólalásaival épített erős online bázist. Miközben Nigel Farage fokozatosan országos kormányképes erőként próbálta pozicionálni a Reform UK-t, Lowe egyre keményebb hangot ütött meg:
A törés Nigel Farage-zsal 2025-ben következett be. A Reform UK felfüggesztette Lowe tagságát, miután a pártvezetés azzal vádolta meg, hogy megfenyegette a párt akkori elnökét, Zia Yusufot, illetve zaklatási és munkahelyi visszaélési panaszok is érkeztek az irodája ellen. Lowe minden vádat tagadott, és „politikai boszorkányüldözésnek” nevezte az ügyet, amely mögött szerinte Farage politikai féltékenysége állt.
A konfliktus hamar nyílt háborúvá alakult. Lowe szerint Farage attól tartott, hogy túlságosan népszerűvé válik a párton belül, és kihívója lehet a Reform elnöki székéért. Különösen, miután 2025 januárjában, egy színfalak mögötti, az amerikai MAGA-körökkel és Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozón Elon Musk kerek perec azt javasolta, hogy Faraget cseréljék le Lowe-ra a párt élén.
A Reform UK ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a döntésnek semmi köze nem volt belső hatalmi harcokhoz, bár később maga Farage is elismerte, hogy a vádak nem álltak meg abban a formában, ahogy eredetileg megfogalmazták őket. Szerinte azért kellett „elbánni” a képviselővel, mert túlságosan radikális megnyilvánulásai voltak a bevándorlással kapcsolatban. (Olyan megnyilvánulások, amelyeket azóta a Reform UK hivatalos kommunikációja – Farage korábbi húzódozásai ellenére is – kénytelen volt átvenni.)
Rupert Lowe azonban párttagsága felfüggesztése ellenére sem tűnt el a brit közéletből. Éppen ellenkezőleg: folytatta a parlamenti munkát, és saját mozgalom építésébe kezdett.
Rupert Lowe eredetileg nem klasszikus pártként indította útjára a Restore Britain projektet 2025. június 30-án. A kezdeményezés kezdetben politikai mozgalomként működött, amelynek célja az volt, hogy összefogja a brit jobboldal különböző, elégedetlen, a politika határvidékein tevékenykedő csoportjait:
a Reform UK csalódott támogatóitól kezdve, a konzervatív pártból kiábrándult szavazókon át egészen a korábban apolitikus, magukat képviselet nélkül érzőkig.
2026-ra azonban megváltozott a helyzet, Lowe pedig elhatározta, hogy ismét az aktív, intézményes politika terepére lép, és párttá alakítja a mozgalmat, amelyre február 13-án került sor.
Az újdonsült pártvezető már az induláskor világossá tette: nem egyszerű protestmozgalmat akar létrehozni, hanem hosszú távon országos politikai alternatívát kíván építeni. Egy nagy visszhangot kiváltó videóban úgy fogalmazott: életét annak szenteli, hogy
százával találjon, szervezzen és finanszírozzon olyan jelölteket”, akik a következő parlamenti választáson valódi változást képviselnek majd.
A Restore Britain ezt követően formális politikai párttá alakult, miközben Lowe látványos online kampányba kezdett. A mozgalom rövid idő alatt rendkívül erős jelenlétet épített ki az X-en és más közösségi platformokon: Lowe személyes oldala több százezer követőt gyűjtött, Elon Musk pedig nyíltan a támogatásáról biztosította a politikust.
Az amerikai jobboldali online térben különösen népszerűvé vált a brit politikus. Több MAGA-közeli influenszer és kommentátor „az egyetlen valódi brit jobboldali vezetőként” kezdte emlegetni, Musk pedig egy ponton úgy fogalmazott:
Ez az egyetlen út Nagy-Britannia megmentésére.”
Ha hinni lehet a párt belső körben terjedő információinak, a tagság a brit politikában példa nélküli gyorsasággal növekedett:
a megalakulásuk után alig pár nappal már 50 ezer tagjuk volt, mára pedig 125 ezer tagot számlálnak.
Ha valóban így áll a helyzet, akkor ezzel máris lenyomták a 60 ezer fős Liberális Demokratákat (60 ezer tag), és az éppen megsemmisülő Konzervatív Pártot (123 ezer tag).
A párt gyors növekedését ugyanakkor azonnal heves kritikák is kísérték. A brit mainstream média és több baloldali civil szervezet rendszeresen
titulálja a Restore Britain programját.
A legtöbb támadás a párt migrációs politikája miatt érte Lowe-ékat. A Restore Britain programja ugyanis nyíltan a tömeges migráció visszafordításáról ír. A párt szerint
a tömeges bevándorlás katasztrófa volt Nagy-Britannia számára”,
amely gyengítette a társadalmi kohéziót, növelte a bűnözést és túlterhelte az állami szociális rendszereket.
A Restore Britain nemcsak az illegális migráció felszámolását ígéri, hanem radikális deportációs programot is hirdet. Az elképzeléseik szerint
Nigel Farage saját bevallása szerint eredetileg ezeket a gondolatokat érezte túl soknak, illetve több interjúban is kifejtette, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy tényleg nagy arányban haza tudják küldeni a bevándorlókat. Azóta a Reform UK, legalábbis kommunikációs szinten, több hasonló témában is kénytelen volt keményíteni – jó eséllyel azért, hogy ezzel próbálja védeni a saját szavazótáborát a Restore-tól.
Lowe pártjának egyik legtöbbet idézett mondata így hangzik:
A brit emberek soha nem akarták a tömeges migrációt. A Restore Britain nemcsak megállítja, hanem vissza is fordítja azt.”
A képviselő személyesen is küzd a főleg pakisztáni és indiai férfiakból verbuválódó szexuális erőszaktevő bandák, az úgy nevezett grooming gang-ek ellen: számos parlamenti felszólalása mellett adománygyűjtést kezdeményezett az ezekkel kapcsolatos állami szintű visszaéléseket és a rendőrség tehetetlenségének okait feltáró független jogi vizsgálatra, amelyet saját anyagi forrásaiból is támogatott, és amely közel jár a cél eléréséhez.
Különösen nagy vitát váltott ki a párt úgynevezett „vörös lista” terve, amely alapján bizonyos országok állampolgárai automatikusan szigorított ellenőrzés alá kerülnének, ha a brit hatóságok szerint magasabb biztonsági vagy integrációs kockázatot jelentő helyekről érkeznének a szigetországba.
A Restore Britain emellett a politikai iszlám visszaszorítását is nyílt célként fogalmazza meg. A párt
Lowe és támogatói szerint ezek nem „szélsőséges”, hanem egyszerűen kimondatlan problémákra adott válaszok. Kritikusai viszont úgy vélik, a párt retorikája veszélyesen polarizálja a brit társadalmat.
A Restore Britain egyik legérdekesebb sajátossága, hogy Rupert Lowe és a munkáját segítő, fiatalokból álló, jobboldali influenszer think tank nem a hagyományos brit pártépítésben és politikai stratégiában gondolkodik. Ahelyett, hogy minden más formációhoz hasonlóan a párt azonnal egy országos struktúrát próbált volna felhúzni, és minden lehetséges körzetben el akart volna indulni, inkább egy decentralizált modellt kezdtek kialakítani:
amelyben helyi politikai szervezetek kapcsolódnak a Restore Britain ernyője alá.
Ezzel igyekeznek megelőzni az amúgy is korlátozott forrásaik, az aktivistahálózatuk és a rájuk irányuló figyelem szétforgácsolását.
A módszer első példája a Great Yarmouth First nevű formáció lett.
A Norfolk megyében található Great Yarmouth Rupert Lowe parlamenti választókerülete és lakóhelye, ahol már képviselőként is erős személyes bázist épített ki. A Restore Britain ezért nem saját országos pártlogóval indult a május 7-ei helyhatósági választásokon, hanem a Great Yarmouth First nevű helyi platformon keresztül.
A taktika pedig rendkívül sikeresnek bizonyult.
A helyi választásokon a Great Yarmouth First tíz körzetben indult, és mind a tízet megnyerte (ezek közül kilenc megyei tanácsi mandátum, egy pedig kerületi önkormányzati mandátum volt). A különböző körzetekben a jelöltek 41 és 51 százalék közötti, elsöprő eredményeket értek el, megelőzve Nigel Farage-ékat is.
A norfolki megyei tanács összetétele a következőképpen alakult:
A végeredmény különösen azért váltott ki nagy visszhangot, mert Norfolk megye politikai térképe teljesen átrajzolódott. A konzervatívok korábbi dominanciája összeomlott, a Reform UK is látványosan erősödött, de Great Yarmouthban egyértelműen Lowe emberei vitték el a show-t. Farage-ék pedig – azon felül, hogy a közgyűlésben nem sikerült abszolút többséget szerezniük – amiatt is aggódhatnak, hogy az eredménnyel Lowe-ék megugrották az országos média ingerküszöbét.
A Restore Britain támogatói az eredményt azonnal bizonyítékként kezdték emlegetni arra, hogy a jobboldali szavazók megosztásáról szóló kritikák és félelmek túlzóak voltak a Reform, illetve a szkeptikusok részéről. Szerintük ugyanis nem arról van szó, hogy Lowe elvesz szavazókat Farage-tól, hanem arról, hogy olyan embereket mozgósít, akik korábban már teljesen kiábrándultak a brit politikából, illetve a jobboldalból. Ezt a norfolki eredmények százalékos összesítésével igyekeznek szemléltetni.
A helyzet ugyanakkor bonyolultabb ennél.
Bár a Great Yarmouth First látványos győzelmeket aratott, a Reform UK országos támogatottsága továbbra is messze meghaladja a Restore Britainét. A YouGov május 10–11. között készült felmérése szerint
Mindenesetre a párt számára az is egyfajta mérföldkőnek tekinthető, hogy önállóan megjelentek egy általános kutatásban. Korábban a támogatottságukat rendszerint az „Egyéb” kategóriában „dugták el” a közvélemény-kutatók (ezen kívül pedig csak egy úgynevezett célzott mérésben jelentek meg eddig, még áprilisban, ahol direkt rákérdeztek Lowe személyére, ebben az esetben 9 százalékos támogatottságot értek el).
A brit választási rendszer ráadásul különösen kegyetlen a kisebb pártokkal és az új belépőkkel szemben. Az egyéni körzetes modell miatt hiába szerez valaki országosan több százalékot, ha támogatottsága nem koncentrálódik földrajzilag. A UKIP, majd később maga a Reform UK is hosszú éveken keresztül küzdött ezzel a problémával, amelyet csak a Konzervatív Párt és a Munkáspárt szavazóbázisainak tömeges elfordulásával volt képes áthidalni.
Rupert Lowe ezért láthatóan nem országos áttörésben gondolkodik első lépésként, hanem erős helyi bázisok kialakításában. Great Yarmouthot sokan a párt szellemi hátországában és tanácsadói körében is egyfajta politikai laboratóriumnak tekintik:
ha ott működik a modell, más térségekben is megpróbálhatják sikerre vinni.
A Restore Britain tervei szerint a következő években több hasonló helyi platform is létrejöhet. Lowe nyilatkozatai alapján különösen
A párt üzenete ugyanis elsősorban azokra a választókra épít, akik szerint a brit elit – legyen szó a Munkáspártról vagy a konzervatívokról, de adott esetben a Reformról – elfordult az átlagemberek problémáitól.
A Restore Britain kommunikációja következetesen hangsúlyozza a romló közbiztonság, a migráció, a megélhetési válság, az értelmetlen zöldpolitikai túlzások és a vidéki Nagy-Britannia hanyatlásának témáját. Lowe rendszeresen beszél arról is, hogy szerinte
a brit állam „ideológiai projekteket” finanszíroz ahelyett, hogy saját állampolgárait védené.
A párt egyik fontos célcsoportját a gazdák alkotják (nem meglepő módon, mivel Lowe maga is gazdálkodó). A Restore Britain erősen bírálja, illetve el is törölné a földműveseket sújtó örökösödési adót, a túltolt klímapolitikát és a mezőgazdasági területeket érintő energetikai beruházásokat. Lowe szerint a brit vidék „ostrom alatt áll”, és a hagyományos konzervatív párt már nem képviseli valóban a vidéki társadalom érdekeit.
Ezzel párhuzamosan a párt tudatosan épít az online jobboldali médiatérre is. Miközben a Restore Britain jóval kevesebb hagyományos televíziós szereplést kap, mint a Reform UK, az interneten rendkívül aktív közösséget alakított ki magának, amelyhez a brit alternatív jobboldali médiaszféra zászlóshajójának számító Lotus Eaters is besorolt.
A brit politikai elemzők egy része szerint éppen ez lehet a Restore Britain egyik legnagyobb fegyvere: a klasszikus pártszervezet mellett rendkívül gyorsan képes online politikai-közéleti felhajtást generálni egy-egy téma körül.
Ez azonban csupán az érme egyik oldala: a formáció az online kommunikáció mellett kiemelten fontosnak tartja a választók személyes megszólítását, amelyre a mostani kampányban is nagy figyelmet fordítottak. A Restore körül mozgó tanácsadói, influenszer réteg pont az utcai politizálásban, a hús-vér emberekkel való szoros kapcsolattartásban és közösségépítésben látja a valódi áttörés jövőbeli zálogát. Azt is bevallottan el akarják kerülni ezzel, amivel most a Reformot cikizik: a Restore szerint Farage-nak nincs elég helyben beágyazott, alkalmas brit jelöltje, ezért kénytelen volt boldog-boldogtalant elindítani a mostani választáson, aki csak jelentkezett nála.
Az eredmények értékelése kapcsán külön kiemelték, hogy a Reform külföldi hangzású névvel induló politikusaspiránsai rendre csúfosan leszerepeltek, míg a hagyományos brit névvel bírók akkor is fölényes győzelmet arattak, ha éppen nyílt rasszista vagy holokauszttagadó kijelentéseket tettek a kampányban, és ezért máris felfüggesztették, illetve lemondatták őket.
Lowe szervezete láthatóan igyekszik tanulni a brit jobboldalt korábban rendre elgáncsoló nehézségekből. A mozgalom körül nem egy olyan közéleti szereplő tevékenykedik, akik korábban erős online jelenléttel bíró, de a valódi emberi kapcsolatok, a kézzelfogható pártszervezet és támogatói réteg hiányán elvérző politikai mozgalmak veteránjainak számítanak.
A következő, menetrend szerinti brit parlamenti választásra 2029-ben kerül sor. Addig Lowe és mozgalma előtt még hosszú építkezés és számtalan, várható és előre nem látható kihívás áll.
Az viszont már most körvonalazódik, hogy a Restore Britain több szeretne lenni egy egyszerű internetes protestmozgalomnál. A mostani eredmény azt jelzi, hogy a brit politikában Nigel Farage Reform UK-ja után talán ez lehet az első olyan új, alulról építkező jobboldali formáció, amelyben megvan a potenciál arra, hogy valódi társadalmi és választói bázist alakítson ki maga körül.
És bár továbbra is kérdéses, hogy Rupert Lowe képes lesz-e áttörni a brit politikai rendszer falait, az már önmagában sokat elmond arról, milyen sebesen alakul át a mai Nagy-Britannia közélete, hogy egy ilyen mozgalom egyáltalán megjelenhetett, és hogy láthatóan egyre több ember érzi úgy: valóban az ő problémáikról beszél, hozzájuk szól.
***
