El is indult a támadás, hogy megállítsák Farage politikai szárnyalását

Fokozódik a helyzet Angliában: „A konzervatívok a nagy szavak ellenére megszűntek országos párt lenni”
A jobboldali pártvezető a Telegraphban fejtette ki, miért óriási felelősség a múlt heti, elsöprő erejű győzelem.
Gyorsan elindult az ismert forgatókönyv: jogi támadás indulhat a jobboldal toronymagasan vezető politikusa ellen.
Alig egy héttel azután, hogy a Reform párt jelentős sikert ért el az önkormányzati választásokon, máris vizsgálat indult Nigel Farage ellen. A poltikus ellen azzal az indokkal indított vizsgálatot egy hivatalos felügyeleti szerv, hogy megsértette a parlamenti szabályokat, mivel nem jelentett be egy 5 millió font értékű ajándékot – számolt be a New York Times.
Farage kijelentette, hogy nem sértett meg semmilyen szabályt, és nem volt köteles bejelenteni a pénzt, mivel az egy személyes ajándék volt, amelyet még a 2024-es parlamenti választásokon elért sikere előtt kapott.
Politikai ellenfelei azzal érvelnek, hogy az ajándékot, amelyet Christopher Harborne-tól, a Thaiföldön élő támogatójától kapott, a választás után kellett volna bejelentenie. Az ügyet a Konzervatív Párt terjesztette a Parlament Etikai Biztosa, egy hivatalos felügyeleti szerv elé.
Az alsóház magatartási kódexe kimondja, hogy az új törvényhozóknak „be kell jegyezniük minden jelenlegi pénzügyi érdekeltségüket, valamint a választásukat megelőző 12 hónapban kapott, bejegyzésre kötelezett juttatásokat (a jövedelmen kívül)”.
Bár a „tisztán személyes ajándékok” kivételt képeznek, a kódex hozzáteszi: „mind az ajándékozó lehetséges indítékát, mind az ajándék felhasználásának célját figyelembe kell venni. Ha bármilyen kétség merül fel, az előnyt be kell jegyezni.”
Azok a törvényhozók, akikről kiderül, hogy megsértették a magatartási kódexet súlyos esetekben büntetésekkel szembesülhetnek, beleértve a parlamentből való felfüggesztést is. Ez néha oda vezethet, hogy választásokon kell indulniuk a mandátumuk megtartása érdekében.
A Reform párt a múlt heti választásokon több mint 1400 mandátumot nyert az angliai önkormányzati tanácsokban, ami hatalmas győzelmet jelent a kormányzó Munkáspárt felett, és lemondásra szólító hangokat váltott ki a brit miniszterelnök, Keir Starmer ellen, valamint spekulációkat indított el a Reform fényes jövőjéről.
Farage azt mondta, hogy az adományt egy életre szóló személyi védelem finanszírozására fordítja.
„Én vagyok a modern idők leginkább fizikailag támadott politikusa” – nyilatkozta Farage a múlt hónapban a médiának. „És mégis, annak ellenére, hogy többször is kértem védelmet és segítséget a Belügyminisztériumtól és a rendőrségtől, minden alkalommal elutasítottak” – tette hozzá.
A Konzervatív Párt egy nyilatkozatában kijelentette, hogy 5 millió font „több, mint amennyit a legtöbb ember egy életen át keres”, hozzátéve: „Nigel Farage-nak el kell magyaráznia, hogyan jutott hozzá, miért kapta, és miért nem jelentette be.” A nyilatkozatban az állt: „Ha van egyszerű válasz, akkor örülnie kellene ezeknek a vizsgálatoknak. De ahogyan a Reform esetében oly gyakran, ebben a történetben is van valami nagyon gyanús.”
Nyitókép: Henry Nicholls / AFP
