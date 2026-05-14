El is indult a támadás, hogy megállítsák Farage politikai szárnyalását

Alig egy héttel azután, hogy a Reform párt jelentős sikert ért el az önkormányzati választásokon, máris vizsgálat indult Nigel Farage ellen. A poltikus ellen azzal az indokkal indított vizsgálatot egy hivatalos felügyeleti szerv, hogy megsértette a parlamenti szabályokat, mivel nem jelentett be egy 5 millió font értékű ajándékot – számolt be a New York Times.

Farage kijelentette, hogy nem sértett meg semmilyen szabályt, és nem volt köteles bejelenteni a pénzt, mivel az egy személyes ajándék volt, amelyet még a 2024-es parlamenti választásokon elért sikere előtt kapott.

Politikai ellenfelei azzal érvelnek, hogy az ajándékot, amelyet Christopher Harborne-tól, a Thaiföldön élő támogatójától kapott, a választás után kellett volna bejelentenie. Az ügyet a Konzervatív Párt terjesztette a Parlament Etikai Biztosa, egy hivatalos felügyeleti szerv elé.