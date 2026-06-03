Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás vona gábor 2rk

Magyar Péter után szabadon: Vona Gábor a Sándor-palotánál szólította fel lemondásra Sulyok Tamást

2026. június 03. 22:04

A csekély érdeklődés mellett rendezett tüntetésen a politikus kijelentette: a köztársasági elnök „lelkének ajtaján Orbán Viktor dörömböl”.

2026. június 03. 22:04
null

Sulyok Tamás államfő lemondásáért és a közvetlen köztársaságielnök-választásért tartott tüntetést szerda este a Második Reformkor Párt (2RK) a Sándor-palotánál.  

Vona Gábor pártelnök felszólalásában azt mondta, „Sulyok Tamás lelkének ajtaján Orbán Viktor dörömböl”, azonban arra kérte az államfőt, hogy ne hallgasson ezekre a hangokra, és próbálja megtalálni a valódi énjét, a valódi Sulyok Tamást. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A 2RK elnöke feltette a kérdést, az elmúlt évek alatt nem érezte-e azt államfő, hogy nemzetközi intézményekhez kell fordulnia, csak most, amikor inog a széke – utalt Vona Gábor arra, hogy a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult. 

Vona Gábor szerint Sulyok Tamás eddigi tevékenysége alatt soha nem autonóm emberként döntött. Megszólítva a köztársasági elnököt azt mondta, „a semmi az ön valósága, és ez volt a mi két évünk valósága is”. 

A politikus kijelentette: az államfő egyetlen autonóm döntése az kell legyen, hogy lemond, azzal a feltétellel, hogy a kétharmados kormánytöbbség tegye lehetővé a közvetlen köztársaságielnök-választást Magyarországon. 

Ezzel a lépésével Sulyok Tamás beírná magát a történelembe – hangoztatta a pártelnök. 

Pekárné Farkas Emese, a 2RK alelnöke kijelentette: „Orbán Viktor – miután megégette magát Novák Katalinnal – tudatosan egy olyan embert keresett államfőnek, akivel az volt a célja, hogy ne szólaljon meg, hogy súlytalan legyen, és Sulyok Tamás elvtelenül kiszolgálta ezeket a célokat.”

„Sulyok Tamás a bukott hatalom bábja, de az embereknek kell felelnie” – emelte ki, hozzátéve: „ha az államfő valódi nemzeti egységet akar, akkor azt a távozásával fogja elérni. ”

(MTI)

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. június 03. 23:50
elfújta az ellenszél 2026. június 03. 17:36 "Sulyok mondjon le, mert ha nem, jön a feketeleves, Allahuakbár" Ha a Polos társaság jó ideig hatalmon marad, akkor tényleg lesz esély az Aloha akbár akivistákra és tapasztalt nyaksebészekre is az országban. Hiszen ki tudja, hogy milyen egyezséget kötött a félnótás nemzetvezető a brüsszeli birodalomépítő bandával?!
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. június 03. 23:42
A képre tekintve felmerül a kérdés: Zavrivec Gabi kinek is tart előadást? Hiszen akik a képen láthatók, azok riporterek, újságírók, fotósok... Azonkívül van 1-2 lézengő, aki véletlenül éppen arra sétált. Persze lehet, hogy Gabi az örökkévalóság számára szónokol? 😳🙄
Válasz erre
3
0
elfújta az ellenszél
2026. június 03. 23:36
Sulyok mondjon le, mert ha nem, jön a feketeleves, Allahuakbár!
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. június 03. 23:35
„Sulyok Tamás lelkének ajtaján Orbán Viktor dörömböl” - Vona, levitézlett politikus. Na OK, ennek is elment a józan esze, habár inkább soha nem is volt neki. Zavrivec Gabi megint a politika élvonalába akar kerülni? Lehet, hogy valami pozícióra számit a Pol Pöt univerzumban? A Pol Pöt mesterrel elég jól megérthetnék egymást, a két langyos zsúrfiú! Habár ez az alak még ahhoz is túl gyenge képességű... Esetleg gyenge elméjű is, de ebben nem vagyok biztos. Persze legalább nem pszichopata, habár a Tiszar politikában ez sem lenne kizáró ok!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!