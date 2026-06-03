Magyar Péter után szabadon: Vona Gábor a Sándor-palotánál szólította fel lemondásra Sulyok Tamást

A 2RK elnöke feltette a kérdést, az elmúlt évek alatt nem érezte-e azt államfő, hogy nemzetközi intézményekhez kell fordulnia, csak most, amikor inog a széke – utalt Vona Gábor arra, hogy a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult.

Vona Gábor szerint Sulyok Tamás eddigi tevékenysége alatt soha nem autonóm emberként döntött. Megszólítva a köztársasági elnököt azt mondta, „a semmi az ön valósága, és ez volt a mi két évünk valósága is”.

A politikus kijelentette: az államfő egyetlen autonóm döntése az kell legyen, hogy lemond, azzal a feltétellel, hogy a kétharmados kormánytöbbség tegye lehetővé a közvetlen köztársaságielnök-választást Magyarországon.