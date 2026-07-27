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sulyok tamás fidesz bűncselekmény orbán viktor

Orbán Viktor: Ez bűncselekmény!

2026. július 27. 10:47

A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik Magyarországon, ami bűncselekmény – írta Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú” jogszabályokkal zárták ki a politikából az ellenzék felét és legerősebb vezetőit.

2026. július 27. 10:47
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„Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik. Ez bűncselekmény” –írta bejegyzésében Orbán Viktor. A volt kormányfő szerint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal” kizárták a politikából az ellenzék felét és legerősebb vezetőit, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.

Ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett – fogalmazott. Orbán szerint a jogállamot is megszüntették. Mint írta, „személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással” leváltották a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét, valamint eltávolították a legfőbb ügyészt.

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A bejegyzés a július elején benyújtott 17. alaptörvény-módosításáról szól, amely egyebek mellett rendelkezik Sulyok Tamás köztársasági elnök felmentéséről, 70 éves korhatárt vezet be az Alkotmánybíróságon – ami több alkotmánybíró mellett Polt Péter távozásával jár –, valamint 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselői mandátumok számát. Ez utóbbi szabály a korábbi ciklusokat is beszámítva a leghosszabb ideje politizáló képviselőket – köztük magát Orbán Viktort és a Fidesz több vezető politikusát – zárná ki a következő választásból. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

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Összesen 26 komment

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dundi-fan
2026. július 27. 11:49
@fintaj-2 "A jövő szabadsága: Egyik kormánynak sincs joga olyan rendszert kialakítani, amely ellehetetleníti, hogy a jövőben a választók egy másik politikai irányt válasszanak. A „soha többé” kifejezés abszolutizálása ebből a szempontból demokratikus deficitet hordozhat, ha az a jövőbeli politikai pluralizmust korlátozza. Váltógazdálkodás: A demokrácia alapja a hatalom elszámoltathatósága és békés átadhatósága. Ha egy többség úgy alakítja át a játékszabályokat, hogy a saját vízióját megváltoztathatatlanná teszi, az sérti a népszuverenitást." Tökéletesen egyet értek. Mondjuk azt nem tudom, hol voltál akkor, amikor a fidesz is pontosan ezt csinálta. 12 évre megválasztott CSAK fideszes alkotmánybírók. Legfőbb ügyészt csak 2/3-dal lehet választani, a lejáró mandátumú addig marad, amíg ez nem sikerül. Egyetemeknek kijátszott állami vagyon, fideszes kuratóriumi tagokkal, akik maguk választották volna meg az új tagokat is. Stb. stb. Egy dologgal nem számoltak. Hogy ekkora pofont kapnak...
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trd127
2026. július 27. 11:48
Persze az is teljesen szürreális, hogy a választók jogát korlátozná az új szabály. Mindenki továbbra is arra a pártra szavaz, amelyikre akar. Ahol eddig X személy indult például a Roncsfidesz jelöltjeként, most Y személy lesz a jelölt. Szavazz rá. Mi ebben a korlátozás? (Az X/Y csere egyébként a jövőben a Tisza jelöltjeire is éppúgy érvényes lesz)
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massivement7
2026. július 27. 11:44
Lófasz bűncselekmény. a JQA Viktor. A bűncselekmény az, amit az utóbbi 10 évben csináltatok az országgal, több, mint bűmcselekmény. Egy okádék, aljadék maffia, aminek most mi, magyarok, kitekertük a nyakát, a Fidesz-MSZMP saját fegyverével. Remélem, megindulnak az eljárások, visszaszerzik a lopott vagyont vejkótól, a direkt titkosított magántőkealapjaidból és börtönbe basz az ügyészség + bíróság... ha addig nem nyer a koleszterin vagy a rák... Jó vergődést, fidkánykommunisták!
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sergent
2026. július 27. 11:43
glensi 2026. július 27. 11:31 1. Szó nincs visszamenőleges hatályról, azt sem tudod az mit jelent és milyen esetekben van korlátozó szerepe. 2. Azért kellett készpénzt és aranyat szállítani Ukrajnába, mert a bank rendszer a háború miatt gyakorlatilag nem működik, és mindent készpénzben rendeznek. A légtér le van zárva, ezért maradt a közúton való szállítás. szívesen
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