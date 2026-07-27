Orbán Viktor: Ez bűncselekmény!

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A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik Magyarországon, ami bűncselekmény – írta Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú” jogszabályokkal zárták ki a politikából az ellenzék felét és legerősebb vezetőit.
„Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik. Ez bűncselekmény” –írta bejegyzésében Orbán Viktor. A volt kormányfő szerint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal” kizárták a politikából az ellenzék felét és legerősebb vezetőit, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.
Ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett – fogalmazott. Orbán szerint a jogállamot is megszüntették. Mint írta, „személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással” leváltották a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét, valamint eltávolították a legfőbb ügyészt.
A bejegyzés a július elején benyújtott 17. alaptörvény-módosításáról szól, amely egyebek mellett rendelkezik Sulyok Tamás köztársasági elnök felmentéséről, 70 éves korhatárt vezet be az Alkotmánybíróságon – ami több alkotmánybíró mellett Polt Péter távozásával jár –, valamint 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselői mandátumok számát. Ez utóbbi szabály a korábbi ciklusokat is beszámítva a leghosszabb ideje politizáló képviselőket – köztük magát Orbán Viktort és a Fidesz több vezető politikusát – zárná ki a következő választásból.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala