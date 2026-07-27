Orbán Viktor: Ez bűncselekmény!

„Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik. Ez bűncselekmény” –írta bejegyzésében Orbán Viktor. A volt kormányfő szerint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal” kizárták a politikából az ellenzék felét és legerősebb vezetőit, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.

Ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett – fogalmazott. Orbán szerint a jogállamot is megszüntették. Mint írta, „személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással” leváltották a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét, valamint eltávolították a legfőbb ügyészt.