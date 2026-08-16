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románia nato drón

F–18-as vadászgép semmisített meg egy drónt a NATO légterében

2026. augusztus 16. 09:22

A drón az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret.

2026. augusztus 16. 09:22
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A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában.

A Moldáviából érkező drón elfogását egy F-18-as típusú vadászgép hajtotta végre helyi idő szerint 5 óra 1 perckor

– közölték.

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A tárca arról is beszámolt, hogy a drón roncsai valószínűleg az ukrán határ közelében fekvő Galati régió egy lakatlan területére zuhantak.

A 19 millió lakosú Románia a NATO-tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. Keleti partvidéke a Fekete-tenger túloldalán közvetlenül azoknak a területeknek a közelében fekszik, amelyeket rendszeresen érnek orosz támadások. 2023 óta több alkalommal is találtak drónroncsokat Romániában az ukrán dunai kikötők ellen indított támadások után.

Július végén Románia az orosz-ukrán háború óta először lőtt le egy drónt, mintegy száz kilométerre a fővárostól, Bukaresttől.

A NATO keleti szárnyán fekvő más országokban, köztük Lengyelországban és a balti államokban is, többször történt már légtérsértés. Pénteken a NATO közölte, hogy olasz vadászgépek lelőttek egy drónt, amely berepült Lettország légterébe.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

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Összesen 126 komment

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Sorrend:
citromosParizer
2026. augusztus 16. 20:43
miért nem román gép lőtte le? nincs működő gépük?
Válasz erre
1
0
BBrutus
2026. augusztus 16. 20:21
Verébre ágyúval. Gratulálok a költséghatékony hadviseléshez.
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2
0
alenka
2026. augusztus 16. 19:46
Cionista Canadai Rém: leszarom, hogy te kit és mit utálsz!... Mellettem nagyon sokan ! ...itt nyomulsz unalmadban, esetleg éhbér ellenében, hogy minket és az oroszokat gyalázd!... Hazaáruló, USA - szopó, ukrán náci geciket nyaló szar és aljas ember vagy!... Semmit sem érsz, itt ne ne okoskodj! ... Oroszország Anyácska előre!.... Te meg húzz a picsába!
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2
0
Canadian
2026. augusztus 16. 19:18
Néha szörnyülködve, néha nagyokat kacagva olvasom a ruszki szoponcok kétségbeesett agymenéseit. Orbán, Orbán... szörnyű dolgot tettél azzal, hogy a követőidet erre programoztad át. Elmebeteg pufajkás kommunistákat neveltél, Magyaroraszág és a nyugati civilizáció ellenségeit. Jó, hogy eltűnsz a francba. Nincs szükség erre az elmebeteg agymosásra.
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0
2
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