F–18-as vadászgép semmisített meg egy drónt a NATO légterében

A tárca arról is beszámolt, hogy a drón roncsai valószínűleg az ukrán határ közelében fekvő Galati régió egy lakatlan területére zuhantak.

A 19 millió lakosú Románia a NATO-tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. Keleti partvidéke a Fekete-tenger túloldalán közvetlenül azoknak a területeknek a közelében fekszik, amelyeket rendszeresen érnek orosz támadások. 2023 óta több alkalommal is találtak drónroncsokat Romániában az ukrán dunai kikötők ellen indított támadások után.

Július végén Románia az orosz-ukrán háború óta először lőtt le egy drónt, mintegy száz kilométerre a fővárostól, Bukaresttől.