F–18-as vadászgép semmisített meg egy drónt a NATO légterében

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A drón az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret.
A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában.
A Moldáviából érkező drón elfogását egy F-18-as típusú vadászgép hajtotta végre helyi idő szerint 5 óra 1 perckor
– közölték.
A tárca arról is beszámolt, hogy a drón roncsai valószínűleg az ukrán határ közelében fekvő Galati régió egy lakatlan területére zuhantak.
A 19 millió lakosú Románia a NATO-tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. Keleti partvidéke a Fekete-tenger túloldalán közvetlenül azoknak a területeknek a közelében fekszik, amelyeket rendszeresen érnek orosz támadások. 2023 óta több alkalommal is találtak drónroncsokat Romániában az ukrán dunai kikötők ellen indított támadások után.
Július végén Románia az orosz-ukrán háború óta először lőtt le egy drónt, mintegy száz kilométerre a fővárostól, Bukaresttől.
A NATO keleti szárnyán fekvő más országokban, köztük Lengyelországban és a balti államokban is, többször történt már légtérsértés. Pénteken a NATO közölte, hogy olasz vadászgépek lelőttek egy drónt, amely berepült Lettország légterébe.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció/Pexels