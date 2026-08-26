Dróntámadás ért egy utasokkal teli buszt Luhanszkban, kilencen meghaltak

Kilenc ember életét vesztette egy autóbuszt ért ukrán dróntámadásban a luhanszki régióban – közölte Leonyid Paszecsnyik, az Oroszország által elcsatolt terület vezetője. Tájékoztatása szerint a menetrend szerinti járaton 15-en utaztak Liszicsanszkból Sztahanov felé, amikor Zolote és Pervomajszk között támadás érte a járművet.

Nyolcan a helyszínen meghaltak, egy húszéves nő pedig a kórházba szállítása után vesztette életét – írja az Index.

Többen megsebesültek, köztük egy 18 éves nő. Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást. A támadás körülményeiről közölt orosz állításokat független forrásból egyelőre nem erősítették meg.