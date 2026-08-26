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háború támadás drón

Dróntámadás ért egy utasokkal teli buszt Luhanszkban, kilencen meghaltak

2026. augusztus 26. 19:05

Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást.

2026. augusztus 26. 19:05
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Kilenc ember életét vesztette egy autóbuszt ért ukrán dróntámadásban a luhanszki régióban – közölte Leonyid Paszecsnyik, az Oroszország által elcsatolt terület vezetője. Tájékoztatása szerint a menetrend szerinti járaton 15-en utaztak Liszicsanszkból Sztahanov felé, amikor Zolote és Pervomajszk között támadás érte a járművet.

Nyolcan a helyszínen meghaltak, egy húszéves nő pedig a kórházba szállítása után vesztette életét – írja az Index.

Többen megsebesültek, köztük egy 18 éves nő. Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást. A támadás körülményeiről közölt orosz állításokat független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

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(Nyitókép: Khalil MAZRAAWI / AFP)

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
mnmn
•••
2026. augusztus 26. 20:44 Szerkesztve
Peti, ez a busz is fenyegette Magyarországot?
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2
0
NeMá
•••
2026. augusztus 26. 20:37 Szerkesztve
Ukránok, ukránokat őlnek? Ilyen a Tisza szint is!
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0
0
mimoza-2
2026. augusztus 26. 19:44
Egy orosz újságból: "A hivatalos jelentések szerint augusztus 24-én Krasznodarban három kiskorú vesztette életét egy dróntámadásban. Az áldozatok életkorа Maria Lvova-Belova, az orosz gyermekjogi elnöki biztosa szerint: 13, 15 és 16 év. A 15 éves lányról úgy tudni, hogy Szocsiból utazott a régió fővárosába. További öt, 12 éves vagy annál idősebb gyermeket is szállítottak egy krasznodari kórházba akna- és robbanás okozta sérülésekkel. Két gyermeken műtétet végeztek. A nyomozó bizottság bejelentette a nyomozás megindítását." Láttam fotót. Kertes ház, semmi különös. Magán reabilitaciós központ volt :((
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2
0
Bitrex®
2026. augusztus 26. 19:37
Akkor már végleg lemondtak Luhanszk oblasztyról az ukránok?
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0
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