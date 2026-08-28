Ukrán és lett gyanúsítottja van a dróngyár elleni merényletnek

Egy ukrán és egy lett állampolgárt helyezett vizsgálati fogságba az eperjesi (Presov) járási bíróság annak a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen tervezett gyújtogatási kísérletnek az ügyében, amelynek meghiúsításáról a hét elején számoltak be a szlovák hatóságok. A csütörtökön

letartóztatott két külföldi ellen megrendelésre, bűnrészességben elkövetett általános veszélyeztetés miatt indítottak eljárást a szlovák hatóságok

– jelentette az ügyben illetékes eperjesi bíróságra hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A Reuters beszámolója szerint az ügy harmadik gyanúsítottját, egy 26 éves lett férfit európai elfogatóparancs alapján már korábban a németországi Hamburgban őrizetbe vették, ő jelenleg a kiadatási kérelem alapján indított eljárásban várható döntésre vár.