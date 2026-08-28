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08. 28.
péntek
eperjes szlovák hatóságok támadás dróngyártás

Ukrán és lett gyanúsítottja van a dróngyár elleni merényletnek

2026. augusztus 28. 06:38

A két külföldi ellen megrendelésre, bűnrészességben elkövetett általános veszélyeztetés miatt indítottak eljárást a szlovák hatóságok.

2026. augusztus 28. 06:38
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Egy ukrán és egy lett állampolgárt helyezett vizsgálati fogságba az eperjesi (Presov) járási bíróság annak a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen tervezett gyújtogatási kísérletnek az ügyében, amelynek meghiúsításáról a hét elején számoltak be a szlovák hatóságok. A csütörtökön 

letartóztatott két külföldi ellen megrendelésre, bűnrészességben elkövetett általános veszélyeztetés miatt indítottak eljárást a szlovák hatóságok

 – jelentette az ügyben illetékes eperjesi bíróságra hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A Reuters beszámolója szerint az ügy harmadik gyanúsítottját, egy 26 éves lett férfit európai elfogatóparancs alapján már korábban a németországi Hamburgban őrizetbe vették, ő jelenleg a kiadatási kérelem alapján indított eljárásban várható döntésre vár.

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A szlovák hatóságok közlése szerint a meghiúsított gyújtogatási kísérlet egy kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen irányult volna, annak tervét a szlovák titkosszolgálat (SIS) és a katonai hírszerzés operatív információi alapján, az eperjesi kerületi rendőrség közreműködésével sikerült leleplezni, illetve szervezőit elfogni. A tervezett gyújtogatási kísérlet, amennyiben az megvalósul, rendkívül jelentős anyagi károkat okozhatott volna, valamint a gyártóüzemben a támadás tervezett idején dolgozó mintegy 70 alkalmazott testi épségét is veszélybe sodorta volna. A gyártóüzem értékét több tízmillió euróra becsülték.

A gyújtogatási kísérlet tervezői elleni rendőrségi akció során nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, egy kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet, valamint más eszközöket is lefoglaltak a hatóságok. 

A tervezett támadás időpontjáról nem tett közzé információkat a rendőrség.Ugyanakkor az eperjesi kerületi ügyészség közlésére hivatkozva csütörtökön a Reuters azt írta: a támadásnak egy Ukrajnában alapított cég, a Skyeton gyártóüzeme volt a célpontja.

Bár a tervezett támadás elkövetőinek indítékáról mindezidáig hivatalos közlések nem kerültek napvilágra, és a letartóztatott személyek sem nevezték meg állítólagos megbízóikat, a brit Reuters egy neki küldött nyilatkozatra hivatkozva arról számolt be, hogy a tervezett támadásért egy magukat „Globális polgárok a háború ellen – 1984” nevet viselő csoport vállalt felelősséget. Ezt az állítást a szlovák belügyminisztérium nem kívánta kommentálni.

Az üggyel kapcsolatban Peter Pellegrini szlovák államfő a hárompárti szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártjának, a Hangnak (Hlas) a korábbi elnöke csütörtökön arra szólította fel a Robert Fico vezette kabinetet, hogy

 legközelebbi ülésén tűzze napirendre a tervezett támadás ügyét és a helyzetet „ne értékelje alul és foglalkozzon a további lehetséges támadások kockázataival”.

Peter Pellegrini bejelentésére reagálva csütörtökön kiadott közleményében a szlovák országos rendőrfőkapitányság azt írta: a meghiúsított támadással összefüggésben a biztonság szintjét erősítendő „elvárható megelőző intézkedéseket” foganatosítottak és az ügyet továbbra is intenzíven vizsgálják.

Nyitókép: Kiszo.net

Összesen 7 komment

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2026. augusztus 28. 10:23 Szerkesztve
Ukrán és lett gyanúsított lett. Meglepődés van.
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angie1
2026. augusztus 28. 08:53
Meg sem lepődök már! Minden ami szar, annak köze van az ukránokhoz és a balti csivavákhoz! Csak nézzük meg a fogyatékos eu vezetést!
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kbexxx
2026. augusztus 28. 08:26
Én a szlovákok helyében kötelező elfoglaltságot adnák minden " ukrán és volt szovjet államokból származó menekültnek "valamint egy ( több ) felügyelő tisztet a idegen rendészettöl . Akinek nem tetszik fel is út.. nem lehet ezekben megbizni ! A befogadó álamnak és polgároknak állandó károkozáson törik a fejüket. Csodálkoznak hogy lassan mindenki megútálja öket.
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Potymog
2026. augusztus 28. 07:50
"a támadásnak egy Ukrajnában alapított cég, a Skyeton gyártóüzeme volt a célpontja" "Egy ukrán és egy lett állampolgárt helyezett vizsgálati fogságba az eperjesi (Presov) járási bíróság annak a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen tervezett gyújtogatási kísérletnek az ügyében" „Globális polgárok a háború ellen – 1984” nevet viselő csoport vállalt felelősséget." Micsoda világ! Szlovákiában az ukránok szabadon gyárthatnak gyilkológépeket, amiknek a gyártását meghiúsítani akaró háborúellenes ukránt a szlovákok bebörtönöznek. Lehet, hogy a szlovákok a háború pártján vannak?
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