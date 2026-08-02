Amerika a második világháború óta nem látott erővel kész fellépni Irán ellen

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Trump abban az esetben hajlandó elhalasztani az újabb katonai támadást, ha megtörténik a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és megszünik az iráni nukleáris fenyegetés.
Donald Trump egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb amerikai katonai támadást, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra – erről maga az amerikai elnök számolt be a Truth Social közösségi oldalon, miután Irán és más közel-keleti országok ezt kérték Washingtontól. Az amerikai elnök azt írta:
ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése.
Hozzátette: döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget.
Az Index kitért arra, hogy Trump hangsúlyozta,
az Egyesült Államok felkészült és készen áll arra, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság ellen olyan mértékű katonai terrorral, erővel és hatalommal lépjen fel, amilyet a második világháború óta nem láttunk.
Donald Trump bejegyzésének előzménye, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Washington a hétvégén újabb, több napig tartó csapássorozatra készült iráni célpontok, köztük az ország energetikai infrastruktúrája ellen. Trump azt írta, hogy
az amerikai hadsereg készen áll egy példátlan erejű támadás végrehajtására, ugyanakkor a megállapodás reményében beleegyezett annak lefújásába.
Azt is állította, hogy Izrael csatlakozik ehhez a vállaláshoz, erről azonban az izraeli kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés. A Reuters szerint az iráni vezetés ismét figyelmeztette az Egyesült Államokat egy újabb katonai akció következményeire. Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter telefonon egyeztetett Hakan Fidan török külügyminiszterrel, valamint Ászim Munír pakisztáni tábornaggyal, és közölte: Irán határozott választ ad minden újabb agresszióra. Később Fajszal bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel is azt közölte, hogy
az Egyesült Államok, Izrael és bármely regionális állam részvétele egy támadásban arányos iráni megtorlást vonna maga után.
A Reuters beszámolója szerint Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös szombaton telefonon beszélt Trumppal. A Fehér Ház megerősítette a kapcsolatfelvételt, de annak részleteit nem ismertette.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP