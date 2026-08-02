Amerika a második világháború óta nem látott erővel kész fellépni Irán ellen

az amerikai hadsereg készen áll egy példátlan erejű támadás végrehajtására, ugyanakkor a megállapodás reményében beleegyezett annak lefújásába.

Azt is állította, hogy Izrael csatlakozik ehhez a vállaláshoz, erről azonban az izraeli kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés. A Reuters szerint az iráni vezetés ismét figyelmeztette az Egyesült Államokat egy újabb katonai akció következményeire. Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter telefonon egyeztetett Hakan Fidan török külügyminiszterrel, valamint Ászim Munír pakisztáni tábornaggyal, és közölte: Irán határozott választ ad minden újabb agresszióra. Később Fajszal bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel is azt közölte, hogy