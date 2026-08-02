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irán támadás egyesült államok washington donald trump izrael

Amerika a második világháború óta nem látott erővel kész fellépni Irán ellen

2026. augusztus 02. 08:35

Trump abban az esetben hajlandó elhalasztani az újabb katonai támadást, ha megtörténik a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és megszünik az iráni nukleáris fenyegetés.

2026. augusztus 02. 08:35
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Donald Trump egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb amerikai katonai támadást, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra – erről maga az amerikai elnök számolt be a Truth Social közösségi oldalon, miután Irán és más közel-keleti országok ezt kérték Washingtontól. Az amerikai elnök azt írta: 

ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. 

Hozzátette: döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget.

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Az Index kitért arra, hogy Trump hangsúlyozta, 

az Egyesült Államok felkészült és készen áll arra, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság ellen olyan mértékű katonai terrorral, erővel és hatalommal lépjen fel, amilyet a második világháború óta nem láttunk.

Donald Trump bejegyzésének előzménye, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Washington a hétvégén újabb, több napig tartó csapássorozatra készült iráni célpontok, köztük az ország energetikai infrastruktúrája ellen. Trump azt írta, hogy 

az amerikai hadsereg készen áll egy példátlan erejű támadás végrehajtására, ugyanakkor a megállapodás reményében beleegyezett annak lefújásába. 

Azt is állította, hogy Izrael csatlakozik ehhez a vállaláshoz, erről azonban az izraeli kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés. A Reuters szerint az iráni vezetés ismét figyelmeztette az Egyesült Államokat egy újabb katonai akció következményeire. Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter telefonon egyeztetett Hakan Fidan török külügyminiszterrel, valamint Ászim Munír pakisztáni tábornaggyal, és közölte: Irán határozott választ ad minden újabb agresszióra. Később Fajszal bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel is azt közölte, hogy 

az Egyesült Államok, Izrael és bármely regionális állam részvétele egy támadásban arányos iráni megtorlást vonna maga után.

A Reuters beszámolója szerint Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös szombaton telefonon beszélt Trumppal. A Fehér Ház megerősítette a kapcsolatfelvételt, de annak részleteit nem ismertette.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
Megtalálta
2026. augusztus 02. 11:24
Aztán mivel akarja megtámadni Iránt, már megint? Az éles nyelvével?
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0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 02. 09:56
Fura, Georg "ügynök" Spöttle szerint a prostisracok.hu portálon közölt cikkben Teherán és Washington megállapodásra jutott. Trump foga beletört Iránba.
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1
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europész
2026. augusztus 02. 09:36
Öreganyám rétestésztája is így alakult ha elcseszett benne valamit.
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1
0
Monte Carlo
•••
2026. augusztus 02. 09:27 Szerkesztve
Újabb halandzsa. És újabb mandineres tapsikolás a BRUTALIS AGRESSZIÓHOZ. Nem, a fideszre soha többet.
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1
3
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