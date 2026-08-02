Félelmetes időjárás érkezik: harmadfokú, vörös riasztást rendeltek el tíz vármegyére

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Az UV index meghaladja majd a 7.0 pontos értéket.
Nem enyhül a forróság,
vasárnap az ország nagy részén 34 és 40 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható,
miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar a hegyvidéki területeken – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből, amely szerint délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északias szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik.
Magas középhőmérséklet miatt harmadfokú, vörös figyelmeztető előrejelzést adtak ki Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Tolna vármegyék területére.
Kitértek arra, hogy a tartós hőség komoly élettani megterhelést jelent, különösen a szív- és érrendszeri betegséggel élőknél és az időseknél.
Gyakoribb lehet a vérnyomás-ingadozás és a rosszullét, a sztrók és a szívinfarktus kockázata is emelkedik.
A HungaroMet erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó vasárnapi UV-B sugárzásra figyelmeztet, és fokozott védekezést javasol.
Vasárnap a Dél-Dunántúlon nagyon erős UV-B sugárzás várható, a régió területének 69 százalékán az UV index meghaladja majd a 7.0 pontos értéket (a leheteséges maximum érték 7.2).
Hétfőn napos idő várható kevés gomolyfelhővel, az Északi-középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI