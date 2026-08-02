Félelmetes időjárás érkezik: harmadfokú, vörös riasztást rendeltek el tíz vármegyére

Kitértek arra, hogy a tartós hőség komoly élettani megterhelést jelent, különösen a szív- és érrendszeri betegséggel élőknél és az időseknél.

Gyakoribb lehet a vérnyomás-ingadozás és a rosszullét, a sztrók és a szívinfarktus kockázata is emelkedik.

A HungaroMet erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó vasárnapi UV-B sugárzásra figyelmeztet, és fokozott védekezést javasol.