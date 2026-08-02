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hungaromet UV-B sugárzás kánikula harmadfokú riasztás

Félelmetes időjárás érkezik: harmadfokú, vörös riasztást rendeltek el tíz vármegyére

2026. augusztus 02. 07:54

Az UV index meghaladja majd a 7.0 pontos értéket.

2026. augusztus 02. 07:54
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Nem enyhül a forróság,

vasárnap az ország nagy részén 34 és 40 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható,

miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar a hegyvidéki területeken – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből, amely szerint délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északias szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. 

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Magas középhőmérséklet miatt harmadfokú, vörös figyelmeztető előrejelzést adtak ki Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Tolna vármegyék területére.

Kitértek arra, hogy a tartós hőség komoly élettani megterhelést jelent, különösen a szív- és érrendszeri betegséggel élőknél és az időseknél. 

Gyakoribb lehet a vérnyomás-ingadozás és a rosszullét, a sztrók és a szívinfarktus kockázata is emelkedik.

A HungaroMet erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó vasárnapi UV-B sugárzásra figyelmeztet, és fokozott védekezést javasol.

Vasárnap a Dél-Dunántúlon nagyon erős UV-B sugárzás várható, a régió területének 69 százalékán az UV index meghaladja majd a 7.0 pontos értéket (a leheteséges maximum érték 7.2).

 

Hétfőn napos idő várható kevés gomolyfelhővel, az Északi-középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

 

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. augusztus 02. 11:28
Bastyaelvtarssanya55-2 2026. augusztus 02. 10:05 Van egy agrárminiszter... Nem a miniszterelnök foglalkozik közvetlenül agrár ügyekkel Válasz erre elcapo-3Bastyaelvtars 2026. augusztus 02. 11:27 Van egy vasedényes buta fickó - a Kapitány nevű ipari és energetikai miniszter.....akkor miért a poloska parádézik Pakssal kapcsolatban?
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fitymafake
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2026. augusztus 02. 11:16 Szerkesztve
Tudtuk,hogy ez lesz, ha a tisza kerül hatalomra,Az ovodánkban egyre több az átműtött kisgyerek, miközben minden második migráns ,akiket a ukrán háborúba visznek ,miután befizették a macskaadót soros györgynek ,amiből egy ukrán szekeret vesz, amit tolni kelll mert vitya szerint a szekeret tolják nem pedig húzzák .ő így tanulta soros akadémián.🤦‍♂️😁
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Bastyaelvtars
2026. augusztus 02. 09:21
Még varmegyenek hívják a megyéket?
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3
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forest-3
2026. augusztus 02. 09:06
A Bös-Nagymarosi erömüre gondoltam
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1
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