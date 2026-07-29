Szerdán megérkezik a hőhullám, 35 fok is lehet

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint túlnyomóan derült, napos idő várható, csupán a délutáni órákban sodródhatnak fátyolfelhők a Dunántúl fölé. Csapadékra nem kell számítani.

A Dunántúlon déli irányból fúj majd a szél, amelyet az északnyugati tájakon élénk széllökések is kísérhetnek. A Dunától keletre ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható.