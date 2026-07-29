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hungaromet hungaromet nonprofit zrt hőhullám magyarország előrejelzés

Szerdán megérkezik a hőhullám, 35 fok is lehet

2026. július 29. 07:07

Szerdán megkezdődik az a hőhullám, amely az előrejelzések szerint legalább egy hétig kitart. A nappali csúcshőmérséklet országszerte 30 és 35 Celsius-fok között alakulhat.

2026. július 29. 07:07
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A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint túlnyomóan derült, napos idő várható, csupán a délutáni órákban sodródhatnak fátyolfelhők a Dunántúl fölé. Csapadékra nem kell számítani.

A Dunántúlon déli irányból fúj majd a szél, amelyet az északnyugati tájakon élénk széllökések is kísérhetnek. A Dunától keletre ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható.

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A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30–35 fok között alakul, az északkeleti határvidéken azonban néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Az országos tiszti főorvos július 31-én, csütörtök 0 órától augusztus 4-én, kedden éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére.

A HungaroMet korábban közölte: a hét közepétől anticiklon épül ki Magyarország térsége fölött, amely egyre melegebb, szubtrópusi eredetű légtömeget szállít a Kárpát-medencébe. Ennek hatására a hétvégére ismét rendkívüli forróság várható.

Nyitókép forrása: Charly’s food- Római strand Facebook-oldal

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
xelakit9
2026. július 29. 09:14
Bezzeg amikor fiatal kis suttyó volt a csuti beles akkoris ilyen melegek voltak. Csak ő bírta a napon nem úgy, mint ez a slim fit magyarpéter
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Szerintem
2026. július 29. 08:38
Nyáron meleg van, viszont senki se klímázzon. Meg is mondták már, hogy az nem arra való.
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Polly_neni
2026. július 29. 07:36
Csak 35 fok? Tegnap még 40+ fokokkal riogattak. Tessék magasabb hőmérséklettel riogatni
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