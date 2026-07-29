Szerdán megérkezik a hőhullám, 35 fok is lehet

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Szerdán megkezdődik az a hőhullám, amely az előrejelzések szerint legalább egy hétig kitart. A nappali csúcshőmérséklet országszerte 30 és 35 Celsius-fok között alakulhat.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint túlnyomóan derült, napos idő várható, csupán a délutáni órákban sodródhatnak fátyolfelhők a Dunántúl fölé. Csapadékra nem kell számítani.
A Dunántúlon déli irányból fúj majd a szél, amelyet az északnyugati tájakon élénk széllökések is kísérhetnek. A Dunától keletre ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30–35 fok között alakul, az északkeleti határvidéken azonban néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.
Az országos tiszti főorvos július 31-én, csütörtök 0 órától augusztus 4-én, kedden éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére.
A HungaroMet korábban közölte: a hét közepétől anticiklon épül ki Magyarország térsége fölött, amely egyre melegebb, szubtrópusi eredetű légtömeget szállít a Kárpát-medencébe. Ennek hatására a hétvégére ismét rendkívüli forróság várható.
Nyitókép forrása: Charly’s food- Római strand Facebook-oldal