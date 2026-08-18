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Független, átlátható és hiteles közmédiát ígértek.
„A DEMOKRÁCIA NEM OTT BUKIK EL, AMIKOR MEGSZEGIK A SZABÁLYOKAT. HANEM OTT, AMIKOR MÁR SENKI NEM HISZ BENNÜK.
Független, átlátható és hiteles közmédiát ígértek.
Ehhez képest már a Független Közmédia Testület felállítása előtt alapvető kérdések vannak a kiválasztás átláthatóságáról, szakmai megalapozottságáról és legitimációjáról. Olyannyira, hogy hat médiaszakmai szervezet közösen emelte fel a szavát.
Ez nem eljárástechnika.
Ez hitelességi válság már a rajtnál.
A közbizalmat nem lehet kommunikációval előállítani.
A függetlenséget nem lehet deklarálni.
Az átláthatóságot pedig nem lehet félig gyakorolni.
Vagy vannak világos, vitathatatlan szabályok – vagy nincs valódi legitimáció.
A legfontosabb kérdés most nem az, kik kerülnek a testületbe.
Hanem az, hogy hihetünk-e még annak, amit a függetlenségről, az átláthatóságról és egy új politikai kultúráról ígértek.
Mert aki másokon számon kérte a demokratikus normákat, annak saját magával szemben még szigorúbbnak kell lennie.
Különben nem rendszert váltunk. Csak szereplőket.
A közmédia pedig nem zsákmány.
A közmédia a társadalomé.
PS: Kíváncsian várom a holnapi meghallgatást!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala