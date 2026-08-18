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demokrácia független közmédia testület szabály közmédia

A demokrácia nem ott bukik el, amikor megszegik a szabályokat, hanem ott, amikor már senki nem hisz bennük

2026. augusztus 18. 16:45

Független, átlátható és hiteles közmédiát ígértek.

2026. augusztus 18. 16:45
Magyar Péter
Kovács Tibor
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„A DEMOKRÁCIA NEM OTT BUKIK EL, AMIKOR MEGSZEGIK A SZABÁLYOKAT. HANEM OTT, AMIKOR MÁR SENKI NEM HISZ BENNÜK.

Független, átlátható és hiteles közmédiát ígértek.

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Ehhez képest már a Független Közmédia Testület felállítása előtt alapvető kérdések vannak a kiválasztás átláthatóságáról, szakmai megalapozottságáról és legitimációjáról. Olyannyira, hogy hat médiaszakmai szervezet közösen emelte fel a szavát.

Ez nem eljárástechnika.
Ez hitelességi válság már a rajtnál.

A közbizalmat nem lehet kommunikációval előállítani.
A függetlenséget nem lehet deklarálni.
Az átláthatóságot pedig nem lehet félig gyakorolni.

Vagy vannak világos, vitathatatlan szabályok – vagy nincs valódi legitimáció.

A legfontosabb kérdés most nem az, kik kerülnek a testületbe.

Hanem az, hogy hihetünk-e még annak, amit a függetlenségről, az átláthatóságról és egy új politikai kultúráról ígértek.

Mert aki másokon számon kérte a demokratikus normákat, annak saját magával szemben még szigorúbbnak kell lennie.

Különben nem rendszert váltunk. Csak szereplőket.

A közmédia pedig nem zsákmány.

A közmédia a társadalomé.

PS: Kíváncsian várom a holnapi meghallgatást!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 14 komment

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Majdmegmondom
2026. augusztus 18. 19:50
Ja, emlékszem, Vörös Pisti és Németh Gábor gyönyörű és mélyenszántó beszédére, amiben azt ecsetelték, hogy pár ember kezében van a rockipar, a többiek be sem kerülnek a rádióba. Aztán ennek örömére ők lettek a Rock rádió vezetői és mit ad isten? Naponta 5-8 Dinamit meg Prognózis dalt sugárzott a rádió. Ugyanez történik ma is, csak itt már nagyban megy a játék...
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elfújta az ellenszél
2026. augusztus 18. 18:54
A közmédia is annyira lesz független, mint Baka elnök. Aki előbb elmondta a parlamentben hogy pártoktól független kíván lenni, majd felolvasta a Tisza párt jól ismert és sokszor hallott választási kortesbeszédét.
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buzizsido2-2
2026. augusztus 18. 18:54
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?"
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nyugalom
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2026. augusztus 18. 18:37 Szerkesztve
Hát ne az lesz? Dehogynem, poloska mar döntött. Pont. Ő lesz a hírolvasó is! A 3 liba is fölösleges.
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