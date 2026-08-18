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kormány 4ig csoport Magyar Péter vizsgálat

A 4iG Csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban

2026. augusztus 18. 10:28

A 4iG Csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban – tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.

2026. augusztus 18. 10:28
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Közleményünkben hangsúlyozták: meggyőződésük, hogy együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését a kormány, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze.

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Erre reagálva a 4iG Csoport közölte:

működése és fejlődése során mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki.

Tevékenysége során kiemelt szempont volt, hogy szabályos, tisztességes és a mindenkori magyar állam, azaz a magyar emberek számára előnyös döntések szülessenek.

A társaság értékteremtő partnerségre törekszik az állammal, annak érdekében, hogy a közösen birtokolt társaságok értéke és nemzetközi versenyképessége komoly beruházások eredményeképp növekedjen, miközben megőrzik az irányító magyar befolyást – közölték.

A 4iG álláspontja szerint a közös tulajdonú cégeket a jó gazda gondosságával kezelték, befektetésekkel fejlesztették annak érdekében, hogy növelje azok piaci megrendeléseit, munkahelyteremtő képességét és motorjai tudjanak lenni a helyi gazdasági közösségeknek. A 4iG Csoport organikus fejlődése, saját befektetései és nemzetközi tőkebevonásainak eredményeképpen az érintett vagyonelemek értéke nő. Meggyőződésük szerint ez hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködést jelent az állammal – írták.

Ennek jegyében a 4iG Csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban abban a szellemben, amit az erről szóló kormányhatározat is leszögez: azok minősítésére és a következtetések levonására a vizsgálatok lezárását követően kerülhet sor – emelték ki.

A közlemény szerint,

az elmúlt években a 4iG Csoport kiemelkedő ipari képességeket és kritikus infrastruktúrát épített ki a távközlés, az űr- és védelmi ipar területén, amelyek hozzájárulnak Magyarország digitális infrastruktúrájának, technológiai képességeinek és stratégiai autonómiájának erősítéséhez.

A társaság működési sztenderdjeit és iparági építkezését a nemzetközi befektetési intézmények is elismerik. Részvényeseik érdekeinek védelmében is elengedhetetlennek tartják a szakszerű és tényeken alapuló vizsgálatot, ennek során minden szükséges dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátanak annak érdekében, hogy az objektív megítéléshez valamennyi tény rendelkezésre álljon – hangsúlyozta a vállalat.

A 4iG Csoport üzletmenetének folytonossága és stratégiai feladatainak ellátása folyamatos – az állammal fennálló szerződéseinek teljesítése nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú. A társaság a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek megfelelően folytatja működését – közölték.

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(MTI) 

Nyitókép: 4iG

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Összesen 11 komment

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Horst_Tappert
•••
2026. augusztus 18. 13:03 Szerkesztve
Na most, ha minden rendben lesz, akkor javasolnám a részvényeseknek, hogy pereljék be tiltott piacbefolyásolásért Pötit, mivel amit abban a 8 perces gyűlöletvideójában elmondott, az egyrészt hazugság, másrészt piacbefolyásolás. És érdemes lenne monitorozni, hogy kik vesznek mostanság 4iG részvényt...
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1
0
mikehlz
2026. augusztus 18. 13:00
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0
0
Reszelő Aladár
2026. augusztus 18. 12:42
Két dologra lennék igazán kíváncsi: - hogy állnak a korábban meghirdetett nagy felülvizsgálatok - kik végzik ezen vizsgálatokat és milyen minőségben. A minisztériumok jogi osztályai, vagy külsős szolgáltatók, transzparens díjjazás mellett? Ha az utóbbi, akkor érdekelne, hogy volt-e közbeszerzés, kik indultak milyen ajánlatokkal és milyen kondíciókkal.
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2
0
Irgum-burgum
2026. augusztus 18. 11:40
Mindenkit, aki részt vett a közvagyon szétrablásában az elmúlt 16 évben, bíróság elé kell állítani.
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1
4
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