Elrendelte a 4iG átvizsgálását Magyar Péter, aki korábban a cég részvényese volt

„A 4ig cégcsoport a NER lopakodó anyahajója volt. A kormány elrendelte minden állami vonatkozású szerződésük felülvizsgálatát. A cégcsoporthoz stratégia fontosságú vagyonelemek kerültek az Orbán-kormány alatt közpénz százmilliárdok felhasználásával. A vizsgálat az összes szerződésre kiterjed, és mindent el fogunk követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét és vagyonát visszaszerezzük” – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hétfőn egy több perces videó felvezetéseként, amelyben a vállalatcsoport állítólagos ügyeiről beszélt.

Magyar Péter szerint több stratégiai vállalatot is állami kölcsönből, áron alul szerzett meg a cégbirodalom.

Az eset érdekessége, hogy a kormányfő korábban jelentős 4iG részvénypakettel rendelkezett, amelyet tavaly értékesített.