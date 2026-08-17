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kormány Magyar Péter vizsgálat 4ig

Elrendelte a 4iG átvizsgálását Magyar Péter, aki korábban a cég részvényese volt

2026. augusztus 17. 15:29

A vizsgálat az összes szerződésre kiterjed a kormányfő ígérete szerint.

2026. augusztus 17. 15:29
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„A 4ig cégcsoport a NER lopakodó anyahajója volt. A kormány elrendelte minden állami vonatkozású szerződésük felülvizsgálatát. A cégcsoporthoz stratégia fontosságú vagyonelemek kerültek az Orbán-kormány alatt közpénz százmilliárdok felhasználásával. A vizsgálat az összes szerződésre kiterjed, és mindent el fogunk követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét és vagyonát visszaszerezzük” – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hétfőn egy több perces videó felvezetéseként, amelyben a vállalatcsoport állítólagos ügyeiről beszélt. 

Magyar Péter szerint több stratégiai vállalatot is állami kölcsönből, áron alul szerzett meg a cégbirodalom. 

Az eset érdekessége, hogy a kormányfő korábban jelentős 4iG részvénypakettel rendelkezett, amelyet tavaly értékesített

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Összesen 141 komment

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Sorrend:
DrPepper
2026. augusztus 17. 21:05
Így kell tőzsdepánikot kelteni. Ha Peti ügyesen csinálja, vehet olcsón sok 4ig-t, majd bejelenti, hogy a vizsgálat lezárult és nem találtak semmit. Vagy valami mást, amitől felmegy a részvény árfolyama. Amúgy Soros is így csinálja. Lekereskedi az általa kirobbantott politikai események tőzsdei hatását.
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3
0
Mindenhova
2026. augusztus 17. 20:57
Ha kiderül, h. nem tisztességesen szerezte a vagyont a 4ig akkor Poloska is befizeti az államkasszába a részvényekből szerzett teljes nyereségét?
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3
1
elcapo-3
2026. augusztus 17. 20:57
mostar2222 2026. augusztus 17. 19:53 google-2 Ti meg rosszul érzitek magatokat most, hogy az esetlegesen kilopott közpénzhegyek egy része visszakerül az államhoz? Érdekes ez a polgári-patrióta mentalitás..... Válasz erre 0 7 5 válasz elrejtése elcapo-3mostar2222 2026. augusztus 17. 20:54 buta cigány.....meséld már el, hogy a tőzsdén hogyan lehet közpénzt lopni? A 4ig egy tőzsdén kereskedő cég. A poloska viszont tudja hogy miként kell a tőzsdén lopni ( bennfentes kereskedéssel ) , de az sem közpénz volt!
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4
0
lynx
2026. augusztus 17. 19:54
Építeni nehéz és lassú dolog. Rombolni gyors és könnyű, de ezzel épül a káosz.
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5
0
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