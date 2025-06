Magyar Péter a kormány hazaárulásáról beszél, de azért több tízmilliót kaszált egyetlen tranzakcióval a 4iG-részvényeken

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője nemrégiben jelentette be, hogy eladja 4iG-részvényeit, ám ennek valószínűleg nem erkölcsi megfontolások állnak a hátterében, hanem a jelentős profit elérése. A tranzakcióval akár százmillió forintot is zsebre tehetett. De mennyi részvénye lehetett, és hogyan jött össze ez az összeg?

Magyar Péter tőzsdei lépései

A politikus szerdán a Facebookon közölte, hogy csütörtök reggel, a tőzsde nyitásakor azonnal eladja szinte összes 4iG-részvényét, egyetlen darabot megtartva. Döntését az állami hadiipar egy részének 4iG bevonásával történő privatizációjára reagálva hozta meg, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdán jelentett be. Bár a tervekről hónapokkal korábban is szivárogtak hírek, Magyar Péter csak most lépett, annak ellenére, hogy a privatizációt „hazaárulásnak” nevezte közösségi posztjában.

Korábban nem mutatott hajlandóságot a részvények eladására, és csak most, az árfolyam csúcspontján hivatkozott morális okokra, ami inkább tűnik jól időzített profitszerzésnek, mint áldozatvállalásnak.

Mennyi 4iG-részvénye volt Magyar Péternek?

A Világgazdaság információi szerint Magyar Péter körülbelül 60 ezer 4iG-részvényt birtokolhatott csütörtök reggelig. A részvényeket vélhetően 2023 júliusában, az Opus-részvényei eladása után vásárolta, amikor a 4iG árfolyama 600-700 forint között mozgott. Ehhez képest csütörtökön, a tőzsde nyitásakor az árfolyam 1840 forintra szökött fel, ami háromszoros emelkedést jelent, részben a privatizációs bejelentés hatására.

Mennyi pénzt keresett?

Ha 1800 forintos átlagárral számolunk, és feltételezzük, hogy Magyar Péter az összes részvényét eladta csütörtökön, akkor

egyetlen tőzsdenap alatt körülbelül 110 millió forint bevételre tehetett szert.

Ebből a nyeresége – a 2023 nyári 600-700 forintos vételi ár figyelembevételével – részvényenként 1100-1200 forint, ami a 60 ezres csomagra vetítve

nagyjából 60 millió forint tiszta hasznot jelent.

Ráadásul bizonyos befektetési konstrukciók, például tartós befektetési számla használatával, ez az összeg akár adómentes is lehet – hívta fel rá a figyelmet a portál.