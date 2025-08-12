Trump Zelenszkijjel is tárgyal Putyin előtt

A Fehér Ház megerősítette Donald Trump tervét, hogy holnap online megbeszélés tart Volodimir Zelenszkijjal és az európai szövetségesekkel, a BBC amerikai partnere, a CBS szerint – írja a BBC.

Az online egyeztetést a Fehér Ház és az ukrán elnöki hivatal is megerősítette.

A Fehér Ház közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt a pénteki találkozó előkészítéséről.

