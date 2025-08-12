Ft
Ukrajna Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Trump Zelenszkijjel is tárgyal Putyin előtt

2025. augusztus 12. 22:26

A Fehér Ház és az ukrán elnöki hivatal egyaránt megerősítette az online tárgyalás tényét.

2025. augusztus 12. 22:26
null

A Fehér Ház megerősítette Donald Trump tervét, hogy holnap online megbeszélés tart Volodimir Zelenszkijjal és az európai szövetségesekkel, a BBC amerikai partnere, a CBS szerint – írja a BBC

Az online egyeztetést a Fehér Ház és az ukrán elnöki hivatal is megerősítette. 

A Fehér Ház közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt a pénteki találkozó előkészítéséről.

Nyitókép: Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Unknown
2025. augusztus 12. 22:44
Keverik a szart…🤣😂
tasijani
2025. augusztus 12. 22:31
Ha két Rothschild tulajdontárgy "megbeszélést folytat" egymással, az általában kevés meglepetést tartogat...
