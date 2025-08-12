Trump Zelenszkijjel is tárgyal Putyin előtt

Még mindig visszhangzik Amerikában, amit Trump mondott Orbán Viktorról
Az Egyesült Államok vezetője méltatta a magyar miniszterelnököt. Nem kicsit; nagyon.
A Fehér Ház és az ukrán elnöki hivatal egyaránt megerősítette az online tárgyalás tényét.
A Fehér Ház megerősítette Donald Trump tervét, hogy holnap online megbeszélés tart Volodimir Zelenszkijjal és az európai szövetségesekkel, a BBC amerikai partnere, a CBS szerint – írja a BBC.
Az online egyeztetést a Fehér Ház és az ukrán elnöki hivatal is megerősítette.
A Fehér Ház közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt a pénteki találkozó előkészítéséről.
Nyitókép: Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok vezetője méltatta a magyar miniszterelnököt. Nem kicsit; nagyon.