„Magyar Péter időnként úgy viselkedik, mint az a kakas, amelyik megborzolja a tollait, kihúzza magát, hogy minél félelmetesebbnek látszódjon. Frakciónak nevezi az országgyűlési képviselőjelöltjei összejövetelét, holott még be sem jutottak a magyar parlamentbe. Kongresszusnak nevezte a párt nagykanizsai összejövetelét, holott nem voltak ott alapszervezetek által delegált küldöttek. Nem is lehettek, hiszen – ahogy Orbán Viktor az elmúlt napokban kétszer is gúnyolódott ezen – a Tiszának mindössze 26 tagja van. A nagykanizsai rendezvényen csak Magyar Péter és néhány előre kijelölt személy beszélhetett, a közönség soraiban lévők dolga a rendezvény nyilvános részein csak a hallgatás, a tapsolás volt, de nem jelentkezhettek szólásra.