Orbán Viktor Kaposváron indította országjáró turnéját: Magyar Péter könnyes szemmel nézheti a tömegről készült képeket

A Békemenetet követően Kaposváron indította el országjárását Orbán Viktor. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: Magyarország csak akkor tudja megőrizni az elmúlt években elért eredményeit, ha kimarad a háborús konfliktusokból, és ellenáll azoknak a külső törekvéseknek, amelyek Brüsszelből, Ukrajnából vagy a nemzetközi gazdasági szereplők részéről érkeznek – idézte a kormányfőt az Origo.

Az országjárás első állomásán nagy tömeg fogadta a miniszterelnököt.