kaposvár esemény orbán viktor

Orbán Viktor Kaposváron indította országjáró turnéját: Magyar Péter könnyes szemmel nézheti a tömegről készült képeket

2026. március 17. 10:45

A miniszterelnök kaposvári eseményén négyszer annyian voltak, mint amennyien a Tisza-vezérén.

null

A Békemenetet követően Kaposváron indította el országjárását Orbán Viktor. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: Magyarország csak akkor tudja megőrizni az elmúlt években elért eredményeit, ha kimarad a háborús konfliktusokból, és ellenáll azoknak a külső törekvéseknek, amelyek Brüsszelből, Ukrajnából vagy a nemzetközi gazdasági szereplők részéről érkeznek – idézte a kormányfőt az Origo.

Az országjárás első állomásán nagy tömeg fogadta a miniszterelnököt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor beszédében kitért a helyi beruházások fontosságára, illetve azok munkahely-teremtő képességeire is. A miniszterelnök szerint a kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a munka áll, és célként jelölte meg az ötmillió foglalkoztatott elérését. Úgy fogalmazott, hogy az emberek értékét elsősorban az általuk végzett munka minősége határozza meg.

Beszédében kitért a nemzetközi nyomás kérdésére is, amely több irányból érkezik, többek között az Európai Unió és Ukrajna felől.

Ezek között említette az olcsó energiaforrásokról való lemondás elvárását, a háborús szerepvállalás támogatását, valamint az uniós migrációs politika elfogadását.

Orbán Balázs, aki elkísérte a miniszterelnököt a kaposvári eseményre,az országjárással kapcsolatban bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely teljes szívvel áll a magyarok mellett, és képes megvédeni Magyarországot. Soha nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól azt, ami nekik jár!”

Hozzátette, hogy egy másik helyszínen, Orosházán tartott ellenzéki rendezvény jóval kisebb érdeklődés mellett zajlott.

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor kaposvári eseményén Magyar Péter országjárásához képest négyszer annyian voltak.

A frakcióvezető arra is utalt, hogy Magyar Péter rendszeresen sértegeti a Fidesz eseményein résztvevőket, bértapsolónak, odabuszoztatott embereknek, élelmiszerutalványokért kilátogatóknak nevezve őket.

Nyitókép: Facebook / Kocsis Máté

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ben2
2026. március 17. 12:49
@fotos88 2026. március 17. 12:14 "Hol volt eddig?" Van egy főállása, úgy hívják, hogy Magyarország Miniszterelnöke. Miért csak most kezdett országjárásba? Mert most van a választási kampány. "A propaganda nem nagyon meri mutogatni Magyar Péter rendezvényein a valós tömeget. Miért? " Dehogynem mutogatja, szoktunk is jókat derülni rajta.
auditorium
2026. március 17. 12:45
Csak mondom (de hiába). Amikor ilyen nagyszabású menetről, utcára vonulásról van szó, angol-német-francia molinokat kell vinni, h. a külföldi TV-hiradón is tudják a nézők (ha esetleg mutatják), h. a magyar kormány TÁMOGATÁSÁRÓL nem pedig az ellenzékről van szó. Ha csak falvak, városok nevét viszik magyar zászlókkal, akkor a külföldi közvéleménynek FOGALMA SINCS, mi ez. A BÉKE-PAX-PEACE-FRIEDEN táblát senki nem viszi, igy a magyar ellenzékiek úgy adják be, h. OV-ellenes tűntetés. A magyarok tudják, mi a "Békemenet", de külföldön és főleg Brüsszelben nem.
fotos88
2026. március 17. 12:14
Magyar Péter és a Tisza közössége maximum nevet a vezér országjárásán. Hol volt eddig? Kevés lesz az óriásplakátokkal félelmet kelteni? El kell menni az emberek közé elmondani, hogy Ukrajna, Zelenszkij, háború, Brüsszel? A propaganda nem nagyon meri mutogatni Magyar Péter rendezvényein a valós tömeget. Miért?
csulak
2026. március 17. 11:52
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!