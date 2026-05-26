Lengyel kifakadás: Orbán Viktort elítélték azért, amit Magyar Péter szabadon megtehet

Németországból érkezett: Brüsszel és Varsó bizalmatlan a magyar tervekkel szemben
Mások a prioritások.
A volt lengyel kormányfő szerint míg Orbán Viktor hasonló álláspontja heves bírálatokat váltott ki Brüsszelben az orosz energiahordozókkal kapcsolatban, addig Magyar véleményét politikai realizmusként értékelik.
Leszek Miller volt lengyel miniszterelnök szerint Magyar Péter magyar kormányfő orosz energiahordozókkal kapcsolatos kijelentései az EU képmutatását mutatják – idézi a Gazeta.
A korábbi kormányfő úgy véli,
míg Orbán Viktor hasonló álláspontja heves bírálatokat váltott ki, Magyar véleményét politikai realizmusként értékelik.
Miller úgy látja, az EU kezdi felismerni az energiaválság súlyosságát. Magyar Péter jelezte, hogy Magyarország nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával, és reméli a szankciók feloldását a háború után.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.