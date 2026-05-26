„Az elmúlt napokban sok baráti beszélgetésen vagyok túl, elemezve a Fidesz vereségét. Arra jutottunk, hogy az egyik legnagyobb bűne a Fidesznek, hogy sok embert megaláztak, személyesen és általánosan is. Kezdjük ott, hogy elfoglalta a magyarságot: »Haza nem lehet ellenzékben!«, »nemzeti párt«, stb. Aki ellenzékben volt, ők mind hazaárulók, külföldi ügynökök.

Személyében is megalázták az ellenfelet, Vonára azt mondták, hogy homokos, Magyarra, jó Magyarra nem kellett mondani, mert ő maga lopta el a telefont és táncolt szoknyák alatt, de valahogy előkerültek Evelin felvételei és ez akkor se ok, ha ő is felvételeket készített. De nem csak a politikai ellenfelet támadták, hanem ellenzékinek lenni, nagy kockázatot jelentett, ha nem az államtól teljesen független volt az állásod, akkor kockázatos volt a legkisebb kritikát megfogalmazni.