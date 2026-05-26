Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
osváth zsolt fidesz Magyar Péter

Szóval igen, meg kellett buknia a Fidesznek

2026. május 26. 10:02

De sajnos Magyar Péter a legrosszabb Fidesz.

2026. május 26. 10:02
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Az elmúlt napokban sok baráti beszélgetésen vagyok túl, elemezve a Fidesz vereségét. Arra jutottunk, hogy az egyik legnagyobb bűne a Fidesznek, hogy sok embert megaláztak, személyesen és általánosan is. Kezdjük ott, hogy elfoglalta a magyarságot: »Haza nem lehet ellenzékben!«, »nemzeti párt«, stb. Aki ellenzékben volt, ők mind hazaárulók, külföldi ügynökök.

Személyében is megalázták az ellenfelet, Vonára azt mondták, hogy homokos, Magyarra, jó Magyarra nem kellett mondani, mert ő maga lopta el a telefont és táncolt szoknyák alatt, de valahogy előkerültek Evelin felvételei és ez akkor se ok, ha ő is felvételeket készített. De nem csak a politikai ellenfelet támadták, hanem ellenzékinek lenni, nagy kockázatot jelentett, ha nem az államtól teljesen független volt az állásod, akkor kockázatos volt a legkisebb kritikát megfogalmazni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az állami pályázatokból ki volt zárva, akiről tudni lehetett, hogy nem szimpatizál a Fidesszel. Az ellenzéki influenszerek hirtelen olyan helyzetekbe kerülhettek, hogy Bodoky Tamást kémtevékenységgel vádolta a Szuverenitásvédelmi Hivatal, mert közzétett közérdekű adatokat, Puzsért lepedózták, egy félreértelmezhető mondatért, ahogy Osváth Zsoltot is, valami beazonosíthatatlan őrült vallomása alapján.

Mielőtt ideírnátok, hogy miért nem szóltam korábban, szóltam mindig, még a Partizánba is bementem. De felsorolhatom azt a rengeteg fájdalmat, amit sok orvos barátom mondott, hogy csak szervezési kérdésen múlott a betegek gyógyulása, mert ott volt a felszerelt intenzív, de nem volt hozzá ápoló. Erről tilos volt nyilatkozni, de házon belül is beszélni. Vagy ott vannak szegény államigondozottak. A kegyelmi ügy után, az élére kellett volna állni, egyenként mindegyiket felemelni, visszaadni a nevelők becsületét!

Kb. száz példát tudok felsorolni, amikor fideszes jóakarókat csavartak le pöffeszkedő bürokraták, akadályozták őket a munkájukban, kiskirályként önkényeskedtek. Szóval igen, meg kellett buknia a Fidesznek, de sajnos Magyar Péter a legrosszabb Fidesz. Ha azt mondtuk, hogy durva volt a közbeszéd, most egyenesen brutális, ha azt mondtuk, hogy elkezdte bontani a demokráciát a Fidesz, akkor most csákánnyal verik szét, ha azt mondtuk, hogy szorongásban kellett élnünk, akkor most már eljött a gyomorfekély. Tudom és hiszem, hogy rengeteg jószándékú ember szavazott a Tiszára. Békére vágytak és szeretetországra. Mi itt vagyunk egymásnak, megvédjük egymást, ahogy tettük 2006-ban is.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
GrumpyGerald
2026. május 26. 11:28
"Szóval igen, meg kellett buknia a Fidesznek, de sajnos Magyar Péter a legrosszabb" Mégis milyen épeszű logika mentén következhetne az a megállapítás, hogy két versenyző fél összehasonlításában a jobbik félnek kellene BUKNIA?!!!
Válasz erre
1
1
bagoly-29
2026. május 26. 11:13
Ebből a lüke némberből megint előbújt a széplélek!
Válasz erre
7
1
fityeszkarosult
2026. május 26. 11:11
Jaj ugyan hagyjuk már a rettegős bullshit dumát... Itt senkinek nem kell félnie egyedül annak akinek enyves volt a keze és visszaélt a hatalmával. Annak viszont nagyon és reméljük elnyeri méltó büntetését is...
Válasz erre
4
3
GrumpyGerald
•••
2026. május 26. 11:08 Szerkesztve
"ellenzékinek lenni, nagy kockázatot jelentett, ha nem az államtól teljesen független volt az állásod, akkor kockázatos volt a legkisebb kritikát megfogalmazni" Ezt bárki CÁFOLHATJA - sőt, megerősítheti, hogy sokszor az ellenkezője volt az igaz -, aki akár csak 1 napot is eltöltött életvitelszerűen Magyarországon az elmúlt 16 évben. Kikérem magamnak a botrányos, szemszedett alpári hazugságot, a tények ilyetén 180fokos elfordítását, ezt még egy biszku-buktató, 2006-os megnyomorított, közvetve megölt áldozatok mellett szívvel-lélekkel kiállótól se fogadom el!!! Külügyminisztériumi funkcionárius ismerősöm a facebookon lazán tett utalásokat ellenzéki érzületére, a katolikus pap büntetlenül pride-ozhat, és bőven lehetne tovább sorolni. Itt legyen vége a "fideszes" oldalról érkező bődületes, alpári, szándékos hazudozásnak. Kártékonyabb a magyarpéternél.
Válasz erre
11
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!