Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
De sajnos Magyar Péter a legrosszabb Fidesz.
„Az elmúlt napokban sok baráti beszélgetésen vagyok túl, elemezve a Fidesz vereségét. Arra jutottunk, hogy az egyik legnagyobb bűne a Fidesznek, hogy sok embert megaláztak, személyesen és általánosan is. Kezdjük ott, hogy elfoglalta a magyarságot: »Haza nem lehet ellenzékben!«, »nemzeti párt«, stb. Aki ellenzékben volt, ők mind hazaárulók, külföldi ügynökök.
Személyében is megalázták az ellenfelet, Vonára azt mondták, hogy homokos, Magyarra, jó Magyarra nem kellett mondani, mert ő maga lopta el a telefont és táncolt szoknyák alatt, de valahogy előkerültek Evelin felvételei és ez akkor se ok, ha ő is felvételeket készített. De nem csak a politikai ellenfelet támadták, hanem ellenzékinek lenni, nagy kockázatot jelentett, ha nem az államtól teljesen független volt az állásod, akkor kockázatos volt a legkisebb kritikát megfogalmazni.
Az állami pályázatokból ki volt zárva, akiről tudni lehetett, hogy nem szimpatizál a Fidesszel. Az ellenzéki influenszerek hirtelen olyan helyzetekbe kerülhettek, hogy Bodoky Tamást kémtevékenységgel vádolta a Szuverenitásvédelmi Hivatal, mert közzétett közérdekű adatokat, Puzsért lepedózták, egy félreértelmezhető mondatért, ahogy Osváth Zsoltot is, valami beazonosíthatatlan őrült vallomása alapján.
Mielőtt ideírnátok, hogy miért nem szóltam korábban, szóltam mindig, még a Partizánba is bementem. De felsorolhatom azt a rengeteg fájdalmat, amit sok orvos barátom mondott, hogy csak szervezési kérdésen múlott a betegek gyógyulása, mert ott volt a felszerelt intenzív, de nem volt hozzá ápoló. Erről tilos volt nyilatkozni, de házon belül is beszélni. Vagy ott vannak szegény államigondozottak. A kegyelmi ügy után, az élére kellett volna állni, egyenként mindegyiket felemelni, visszaadni a nevelők becsületét!
Kb. száz példát tudok felsorolni, amikor fideszes jóakarókat csavartak le pöffeszkedő bürokraták, akadályozták őket a munkájukban, kiskirályként önkényeskedtek. Szóval igen, meg kellett buknia a Fidesznek, de sajnos Magyar Péter a legrosszabb Fidesz. Ha azt mondtuk, hogy durva volt a közbeszéd, most egyenesen brutális, ha azt mondtuk, hogy elkezdte bontani a demokráciát a Fidesz, akkor most csákánnyal verik szét, ha azt mondtuk, hogy szorongásban kellett élnünk, akkor most már eljött a gyomorfekély. Tudom és hiszem, hogy rengeteg jószándékú ember szavazott a Tiszára. Békére vágytak és szeretetországra. Mi itt vagyunk egymásnak, megvédjük egymást, ahogy tettük 2006-ban is.”
