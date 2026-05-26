30°C
18°C
sulyok tamás fidesz Magyar Péter

Nem lehet hazát építeni a legyőzöttek megbélyegzésére

2026. május 26. 08:08

Nos, én elfogadom, sőt szimpatikusnak is tartom azt a lelkesültséget, amivel Váradi Róbert szemléli a Tisza győzelmét – „új és előremutató politikai paradigma reményének a fényében” –, de ez az átszellemültség, ahogy Bacon megfogalmazta, elhomályosítja az éleslátását és tompítja a valóságérzékelését, a véleményem szerint.

Fodor Gábor
Váradi azt a magatartást, amikor Magyar Péter a parlament alakuló ülésén Sulyok Tamás köztársasági elnököt becsületsértő módon gyávának és hazugnak nevezte, »szenvedélyes, nyílt és konstruktív kritikának« tartja. Ez az eufémizmusok között is párját ritkító megállapítás, amire valóban alkalmazható a szerző korábban használt fordulata, ti. itt megérkezett álomország tengerpartjára...

Paradigmaváltás akkor következett volna be a mostani kormányváltás esetében, ha azt látnánk, hogy a jogállam erősítését jogállami módszerekkel kívánja elérni a frissen hivatalba lépő kormány.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Ehhez képest nem jogállami módon igyekszik kipiszkálni a helyéről a köztársasági elnököt, visszaható hatályt akar érvénybe léptetni a miniszterelnöki ciklusok korlátozásánál, és összekeveri a vizsgálóbizottságok, valamint a bíróságok szerepkörét.

Ez az a régi lemez, amiről beszéltem: a hatalmi erőfölénnyel visszaélve, az ellenzék belegyezésére igényt sem tartva szeretnék elérni a céljaikat, a morális felsőbbrendűségük tudatában. Éppen így viselkedett a Fidesz is 2010 után, amikor egyoldalú lépésekkel átszabta a magyar közjogi berendezkedést és közéletet.

A Váradi Róbert által helyesen kívánt változás akkor következne be – ez lenne végre a valódi paradigmaváltás –, ha a győztes nem azon törné a fejét, hogy miként zárja börtönbe, lehetetlenítse el politikai ellenfelét, hanem keresne néhány közös pontot a legyőzöttel, ahol együtt tudnának fellépni hazánk érdekében. (Természetesen azok mindig meg kell, hogy kapják a büntetésüket, akik megszegték a törvényt.)

Országot, hazát nem lehet úgy építeni, hogy örökké kriminalizálni próbáljuk a legyőzöttet.

Ezt látjuk már lassan két évtizede itthon, nem is jutunk előre emiatt a felfogás miatt. Nem az ügynökakták hiányzó nyilvánossága akadályozza a fejlődésünket – természetesen a maga helyén ez is egy lényeges ügy –, hanem az egymással szembeni gyilkos és destruktív indulat.

(...)

A köztársasági elnököt is támadja Váradi, szerinte morális okokból (!!) fenyegeti Magyar Péter Sulyok Tamást. Nos, erről is teljesen másképp gondolkodunk. Az elnöki intézmény esetében az Ellenzéki Kerekasztalon – amely szervezet keretein belül 1989-ben, a különböző ellenzéki erők egységes álláspontot képviselve, a nép aktív részvételével kikényszerítették a békés rendszerváltást – tudatosan döntöttünk úgy, hogy az elnök hivatali ciklusa eltérő legyen a parlamenti képviselőéktől – ez az elnöknél öt év, a képviselőknél négy. Az a szándék vezetett minket, hogy az együttműködés kultúrájának erősítése végett a változó többségű országgyűléseknek is szükséges legyen kooperálnia olyan elnökökkel, akiket még az előző többség választott meg.”

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vezker
2026. május 26. 11:06
Na, mi van gyökér? Nem tetszik a ló?
elfújta az ellenszél
2026. május 26. 10:41
Orbánnak volt egy jövőképe, amit lehetett szeretni vagy nem szeretni, de legalább követhető volt. Az utódjának nincs jövőképe, még erre való konkrét utalást se találni. Szeretetország meg élhető Magyarország üres hablaty jelszavak, nem fordíthatók le a politikai cselekvés nyelvére, csak elmezsongításra valók. Ráadásul pont ő rúgja fel a hitelességüket nap mint nap a cselekedeteivel. Magyarpéter célja az orbántalanítás, hogy a keletkező űrt saját személyével töltse ki. Ezen túlmenően senki ne várjon tőle semmit, egy nárcisz érdeklődési köre nem terjed túl saját magán, ezt a képet fogja tovább fényezni ameddig lehet.
kbs-real
2026. május 26. 10:33
Ki a tököm az a Váradi Róbert?
Majdmegmondom
2026. május 26. 10:25
Mivel a kormányzásról halvány fingjuk nincs - várják a parancsokat -, addig elvannak a pocskondiázásból. Az egyszerű nép meg boldog. Miután a Tisza mindenkit eltüntetett, jön a fekete leves és nem lesz, aki beálljon a magyar emberek mellé. Nyeljük majd a gendert, a migrációt és eladósodunk, mert nem értenek hozzá! A multik, a bankok és a nyugati cégek viszont nyertek egy gyarmatot...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!