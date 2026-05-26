Ehhez képest nem jogállami módon igyekszik kipiszkálni a helyéről a köztársasági elnököt, visszaható hatályt akar érvénybe léptetni a miniszterelnöki ciklusok korlátozásánál, és összekeveri a vizsgálóbizottságok, valamint a bíróságok szerepkörét.

Ez az a régi lemez, amiről beszéltem: a hatalmi erőfölénnyel visszaélve, az ellenzék belegyezésére igényt sem tartva szeretnék elérni a céljaikat, a morális felsőbbrendűségük tudatában. Éppen így viselkedett a Fidesz is 2010 után, amikor egyoldalú lépésekkel átszabta a magyar közjogi berendezkedést és közéletet.

A Váradi Róbert által helyesen kívánt változás akkor következne be – ez lenne végre a valódi paradigmaváltás –, ha a győztes nem azon törné a fejét, hogy miként zárja börtönbe, lehetetlenítse el politikai ellenfelét, hanem keresne néhány közös pontot a legyőzöttel, ahol együtt tudnának fellépni hazánk érdekében. (Természetesen azok mindig meg kell, hogy kapják a büntetésüket, akik megszegték a törvényt.)