Novák Katalin államfőnek joga volt kegyelmet adni bárkinek, aki kegyelmet kérve hozzá fordult. Jogszerűen járt el. A kegyelem irgalmas cselekedet, az irgalom pedig keresztényi gesztus, jót tenni bárkivel is, krisztusi parancs. Az irgalom nincs kapcsolatban az elkövetett bűnnel, az irgalomból adott kegyelem nem kérdőjelezi meg sem a törvényt, sem az elkövetett bűnt, sem az igazságot, sem az etikát, nem minősít, nem érdem szerint adható és kapható. Isten irgalomból bárkinek kegyelmezhet, mert mindenható, az ember – amennyiben joga van hozzá – irgalomból megkegyelmezhet egy elítéltnek. Ez történt, nem több és nem kevesebb. Novák Katalin kegyelmi döntése morálisan vállalható. Amorálisnak beállítani, politikai haszonszerzésre, tömegek hergelésére használni visszataszító. Tisza-partra vetett, kiszáradt gumicsont.”