tisza párti kohán mátyás novák katalin Magyar Péter

Félkegyelmi igyekezet

2026. május 26. 06:25

Pont annyi van a történetben, amennyi már két évvel ezelőtt kiderült.

Pilhál György
Magyar Nemzet

„Még mindig Novák Katalin kegyelmi ügyén rugózik a liberális sajtókórus, versenyben mocskolja a választáson vesztett nemzeti oldalt és vezetőit, jóllehet semmi újat nem tud »feltárni« – ez az ukáz. Magyar Péter látványpéksége igyekszik napirenden tartani a két évvel ezelőtti témát. Szó se róla, ez könnyebb, mint kormányozni. Teli tüdőből fújják a rég kihűlt hamut, rugdalják a döglött ló oldalát, próbálnak kihozni valamit egy olyan ügyből, amely már nem tud többet adni a cirkuszra vágyó publikumnak. Pont annyi van a történetben, amennyi már két évvel ezelőtt kiderült. (»A kegyelmi ügyet annak ordító értelmetlensége fehér lappá tette, amelyre minden Fidesz-gyűlölő rajzolgathatott, amit akar« – Kohán Mátyás minapi szíves közlése a Mandineren.)

Ezt is ajánljuk a témában

Novák Katalin államfőnek joga volt kegyelmet adni bárkinek, aki kegyelmet kérve hozzá fordult. Jogszerűen járt el. A kegyelem irgalmas cselekedet, az irgalom pedig keresztényi gesztus, jót tenni bárkivel is, krisztusi parancs. Az irgalom nincs kapcsolatban az elkövetett bűnnel, az irgalomból adott kegyelem nem kérdőjelezi meg sem a törvényt, sem az elkövetett bűnt, sem az igazságot, sem az etikát, nem minősít, nem érdem szerint adható és kapható. Isten irgalomból bárkinek kegyelmezhet, mert mindenható, az ember – amennyiben joga van hozzá – irgalomból megkegyelmezhet egy elítéltnek. Ez történt, nem több és nem kevesebb. Novák Katalin kegyelmi döntése morálisan vállalható. Amorálisnak beállítani, politikai haszonszerzésre, tömegek hergelésére használni visszataszító. Tisza-partra vetett, kiszáradt gumicsont.”

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. május 26. 07:22
Amúgy egy justizmordot tett helyre Novák Katalin, mert aki a pedofil tettet elkövette az felfüggesztett büntetést kapott K Endre pedig letöltendőt. Ő nem követett el pedofil cselekedetet csak nem hitt egy beteges hazudozó gyereknek. Ennyi. Ezt turbózták fel és az egész ügyben a tényleges felelősöket az intézményt fenntartó Fővárosi Önkormányzat csendben meg is úszta az ügyet, pedig nekik kellett volna lépni időben.
antoniosalazar
2026. május 26. 06:49
Majdmegmondomantoniosalazar 2026. május 26. 06:39 Dehogy nincs. Úgy hívják, hogy amnesztia. Amnesztiát a KE nem hírdethet ki. Ahhoz csak a kormánynak van joga mégpedig úgy hogy törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek. Az amnesztiánál nincs célszemély. Pl. minden olyan elítélt szabadulhat akinek még mondjuk 2 hónap van hátra a büntetéséből.
redl1986
2026. május 26. 06:46
Te , hát nem jöttél rá-nem szóltak neked, hogy kezdettől fogva a kegyelmi ügy nevetséges magyarázása (főleg ilyen silány propagandistákkal) mekkora kárt okozott a fidesznek s mennyi ikszet hozott az ellenfélnek.? S még folytatjátok....... Csak igy tovább, te szegény.
antoniosalazar
2026. május 26. 06:32
Novák Katalin államfőnek joga volt kegyelmet adni bárkinek, aki kegyelmet kérve hozzá fordult. Jogszerűen járt el. Novák Katalin egy jogerős bírósági ítéletet bírált felül. Ehhez viszont nincs joga egy Köztársasági Elnöknek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.