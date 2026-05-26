Tisza Párt Ukrajna Orbán Anita orosz-ukrán háború Oroszország Magyar Péter Vlagyimir Putyin Fidesz Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen visszaszólt, és Sulyok Tamás is üzent – újabb viharfelhők Zelenszkij körül

2026. május 26. 06:41

Ezek voltak pünkösdhétfő legolvasottabb hírei a Mandineren.

Éles politikai adok-kapok bontakozott ki az új külügyminiszter és az Orbán-kormány egykori miniszterei között, miközben Sulyok Tamás köztársasági elnök videója újabb találgatásokat indított el. Az olvasókat emellett az ukrán belpolitikai fejlemények, a közigazgatás jövőjét érintő viták és az orosz–ukrán háború újabb eszkalációs jelei is foglalkoztatták május 25-én.

Orbán Viktor kiállt korábbi miniszterei mellett

Komoly visszhangot váltott ki az a nyílt levél, amelyet Orbán Viktor osztott meg a közösségi oldalán, és amelyet az előző kormány miniszterei intéztek Orbán Anita külügyminiszterhez. A volt kormánytagok azt vetették a tárcavezető szemére, hogy hosszú éveken át dolgozott velük együtt, mégsem tett soha bejelentést vagy feljelentést korrupciós ügyekben, most viszont már egykori kollégáit vádolja.

A levél szerint az, hogy a miniszteri pozícióért politikai oldalt váltott, az ő dolga, azonban

hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog”.

Orbán Anita válaszában azt írta, hogy

egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond”,

és az eltűnt közpénzekről, valamint a szerinte leépülő államról beszélt.

Üzent a köztársasági elnök Magyar Péternek

Pünkösdvasárnap látványos videót tett közzé közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök. A felvételen az államfő Gyergyószentmiklóson halad végig a tömeg között, miközben a háttérben drámai zene szól.

A videóban több alkalommal is hallhatók a „Tartson ki!” és „Kitartást!” bekiabálások. A közösségi médiában sokan úgy értelmezték a felvételt, hogy az államfő reagálni kívánt a lemondását követelő politikai támadásokra, és jelezte: nem készül távozni hivatalából.

Zelenszkij bizalmasa körül gyűlnek a felhők

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint súlyos politikai következményekkel járhat Volodimir Zelenszkij számára, hogy eljárás indult egykori kabinetfőnöke, Andrij Jermak ellen.

Azarov azt állította, hogy Jermak több vitatott döntésben is kulcsszerepet játszott, és a hadiállapot időszakában számos visszaéléshez lehetett köze. A volt kabinetfőnök ellen pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás, ugyanakkor hétfőn szabadlábra került, miután kifizették a mintegy egymilliárd forintnak megfelelő óvadékot.

Felmondási hullámtól tartanak a közigazgatásban

Komoly feszültségeket okozhat az államigazgatásban Magyar Péter terve a vezetői bérek csökkentéséről és az uniós vállalások teljesítéséhez szükséges nyári többletmunkáról.

A megszólaló minisztériumi dolgozók attól tartanak, hogy a bércsökkentések idővel az alacsonyabb szintekre is begyűrűzhetnek. Emellett a nyári időszakban akár

  • szabadságstop,
  • hétvégi munkavégzés és
  • rendkívüli készenlét

is előfordulhat, ami egyes vélemények szerint újabb felmondási hullámot indíthat el a közigazgatásban.

Moszkva újabb csapásokat helyezett kilátásba

Oroszország Kijev elhagyására szólította fel a külföldi állampolgárokat, miközben újabb támadásokat helyezett kilátásba az ukrán főváros ellen.

Az orosz külügyminisztérium szerint már megindult az ukrán hadiipari létesítmények elleni csapássorozat, amely elsősorban dróngyártó és drónfejlesztő központokat céloz. A fenyegetések előzménye egy Starobilszk elleni ukrán támadás volt, amely után Vlagyimir Putyin megtorlást ígért, Moszkva pedig további intenzív légicsapások lehetőségéről beszélt.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
piramis-2
2026. május 26. 07:19
"A színész egészségi és mentális okokra hivatkozva lépett vissza, úgy tűnik, a választási kampány alaposan igénybe vette NoÁrt." Na megvezetett honfitársaim! Lehet kétségbe esni! Egy önmaga szerint is (Szerintem szóltak neki, hogy elmebeteg vagy te barom!) elmebetegre hallgatva szavaztatok, egy másik elmebetegre.
piramis-2
2026. május 26. 07:16
"az államigazgatásban Magyar Péter terve a vezetői bérek csökkentéséről és az uniós vállalások teljesítéséhez szükséges nyári többletmunkáról. A megszólaló minisztériumi dolgozók attól tartanak, hogy a bércsökkentések idővel az alacsonyabb szintekre is begyűrűzhetnek. Emellett a nyári időszakban akár szabadságstop, hétvégi munkavégzés és rendkívüli készenlét" Erre szavaztatok csicskák! Ha valakit azzal lehet hergelni, hogy más mennyit keres, az egy barom. Megérdemlitek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!