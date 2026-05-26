Orbán Viktor keményen visszaszólt, és Sulyok Tamás is üzent – újabb viharfelhők Zelenszkij körül

Orbán Viktor kiállt a közössége mellett, üzent a külügyminiszternek – frissítés: megérkezett Orbán Anita válasza
A volt kormányfő úgy fogalmazott, „vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog”.
Ezek voltak pünkösdhétfő legolvasottabb hírei a Mandineren.
Éles politikai adok-kapok bontakozott ki az új külügyminiszter és az Orbán-kormány egykori miniszterei között, miközben Sulyok Tamás köztársasági elnök videója újabb találgatásokat indított el. Az olvasókat emellett az ukrán belpolitikai fejlemények, a közigazgatás jövőjét érintő viták és az orosz–ukrán háború újabb eszkalációs jelei is foglalkoztatták május 25-én.
Komoly visszhangot váltott ki az a nyílt levél, amelyet Orbán Viktor osztott meg a közösségi oldalán, és amelyet az előző kormány miniszterei intéztek Orbán Anita külügyminiszterhez. A volt kormánytagok azt vetették a tárcavezető szemére, hogy hosszú éveken át dolgozott velük együtt, mégsem tett soha bejelentést vagy feljelentést korrupciós ügyekben, most viszont már egykori kollégáit vádolja.
A levél szerint az, hogy a miniszteri pozícióért politikai oldalt váltott, az ő dolga, azonban
hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog”.
Orbán Anita válaszában azt írta, hogy
egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond”,
és az eltűnt közpénzekről, valamint a szerinte leépülő államról beszélt.
Pünkösdvasárnap látványos videót tett közzé közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök. A felvételen az államfő Gyergyószentmiklóson halad végig a tömeg között, miközben a háttérben drámai zene szól.
A videóban több alkalommal is hallhatók a „Tartson ki!” és „Kitartást!” bekiabálások. A közösségi médiában sokan úgy értelmezték a felvételt, hogy az államfő reagálni kívánt a lemondását követelő politikai támadásokra, és jelezte: nem készül távozni hivatalából.
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint súlyos politikai következményekkel járhat Volodimir Zelenszkij számára, hogy eljárás indult egykori kabinetfőnöke, Andrij Jermak ellen.
Azarov azt állította, hogy Jermak több vitatott döntésben is kulcsszerepet játszott, és a hadiállapot időszakában számos visszaéléshez lehetett köze. A volt kabinetfőnök ellen pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás, ugyanakkor hétfőn szabadlábra került, miután kifizették a mintegy egymilliárd forintnak megfelelő óvadékot.
Komoly feszültségeket okozhat az államigazgatásban Magyar Péter terve a vezetői bérek csökkentéséről és az uniós vállalások teljesítéséhez szükséges nyári többletmunkáról.
A megszólaló minisztériumi dolgozók attól tartanak, hogy a bércsökkentések idővel az alacsonyabb szintekre is begyűrűzhetnek. Emellett a nyári időszakban akár
is előfordulhat, ami egyes vélemények szerint újabb felmondási hullámot indíthat el a közigazgatásban.
Oroszország Kijev elhagyására szólította fel a külföldi állampolgárokat, miközben újabb támadásokat helyezett kilátásba az ukrán főváros ellen.
Az orosz külügyminisztérium szerint már megindult az ukrán hadiipari létesítmények elleni csapássorozat, amely elsősorban dróngyártó és drónfejlesztő központokat céloz. A fenyegetések előzménye egy Starobilszk elleni ukrán támadás volt, amely után Vlagyimir Putyin megtorlást ígért, Moszkva pedig további intenzív légicsapások lehetőségéről beszélt.
