Orbán Viktor keményen visszaszólt, és Sulyok Tamás is üzent – újabb viharfelhők Zelenszkij körül

Éles politikai adok-kapok bontakozott ki az új külügyminiszter és az Orbán-kormány egykori miniszterei között, miközben Sulyok Tamás köztársasági elnök videója újabb találgatásokat indított el. Az olvasókat emellett az ukrán belpolitikai fejlemények, a közigazgatás jövőjét érintő viták és az orosz–ukrán háború újabb eszkalációs jelei is foglalkoztatták május 25-én.

Orbán Viktor kiállt korábbi miniszterei mellett

Komoly visszhangot váltott ki az a nyílt levél, amelyet Orbán Viktor osztott meg a közösségi oldalán, és amelyet az előző kormány miniszterei intéztek Orbán Anita külügyminiszterhez. A volt kormánytagok azt vetették a tárcavezető szemére, hogy hosszú éveken át dolgozott velük együtt, mégsem tett soha bejelentést vagy feljelentést korrupciós ügyekben, most viszont már egykori kollégáit vádolja.