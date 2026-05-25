Videóval üzent Sulyok Tamás Magyar Péternek: nem valószínű, hogy távozik hivatalából

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
A rejtett üzenet is üzenet.
Pünkösdvasárnap egy látványos videót tett közzé Facebook-oldalán Sulyok Tamás, amely a közösségi médiában gyorsan politikai értelmezések tárgyává vált – szúrta ki az ATV.
A felvételen az államfő testőrök kíséretében, kordonok között halad végig Gyergyószentmiklóson, miközben tömeg fogadja tapssal és üdvrivalgással. A videó alatt drámai zenei aláfestés hallható, amely a jeleneteket egyfajta feszült, már-már „harcias” hangulatba helyezi.
A képsorok között több helyen is hallhatók bekiabálások, például „Tartson ki!” és „Kitartást!”,
amelyek a zenei aláfestést időnként megszakítva erősítik a látványos, emelkedett hangulatot. A cikk szerint az üzenet arra utalhat, hogy az államfő – bár korábban több alkalommal is felmerült a távozásának kérdése – nem kíván lemondani, és hivatalában marad.
