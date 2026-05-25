Videóval üzent Sulyok Tamás Magyar Péternek: nem valószínű, hogy távozik hivatalából

Pünkösdvasárnap egy látványos videót tett közzé Facebook-oldalán Sulyok Tamás, amely a közösségi médiában gyorsan politikai értelmezések tárgyává vált – szúrta ki az ATV.

A felvételen az államfő testőrök kíséretében, kordonok között halad végig Gyergyószentmiklóson, miközben tömeg fogadja tapssal és üdvrivalgással. A videó alatt drámai zenei aláfestés hallható, amely a jeleneteket egyfajta feszült, már-már „harcias” hangulatba helyezi.