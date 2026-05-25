zelenszkij andrij jermak ukrajna

Ukrajna korábbi miniszterelnöke szerint nagy bajba került Volodimir Zelenszkij

2026. május 25. 14:51

A pénzmosás gyanújával letartóztatott Jermak kulcsszerepet játszott több vitatott döntésben, és a hadiállapotra hivatkozva számos visszaéléshez lehetett köze.

null

Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke szerint komoly politikai csapás érte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, miután eljárás indult egykori kabinetfőnöke, Andrij Jermak ellen. Azarov Telegram-bejegyzésében azt állította, hogy Jermak kulcsszerepet játszott több vitatott döntésben, és szerinte a hadiállapotra hivatkozva számos visszaélés történt – írja az Index.

A hírek szerint Jermakot hétfőn helyezték szabadlábra, miután kifizették a 140 millió hrivnyás – közel egymilliárd forintos – óvadékot. A volt kabinetfőnök ellen május 11-én emeltek vádat pénzmosás gyanújával, amely egy Kijev környéki luxuslakás-projekthez kapcsolódik.

Korábban Jermak azt mondta, hogy nem rendelkezik ekkora összeggel, ügyvédei pedig fellebbezést terveztek. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő ugyanakkor arról beszélt, hogy az óvadék összegét már péntekre összegyűjtötték, állítása szerint Zelenszkij nyomására, de az utalás nem érkezett meg időben a korrupcióellenes bíróság számlájára.

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevas-reglas
2026. május 25. 15:06
Mar vagy 100x leirtatok itt, mekkora bajba kerult Zsele Amit 1x se irtatok, az az hogy mekkora bajban van More ban... Pedig aztan
tapir32
2026. május 25. 15:03 Szerkesztve
Demokráciát, szabadságot Ukrajnának! Le Zselenszkijjel! Le Zselenszkij támogatóival! Az ukrán népet az támogatja, aki Zselenszkij korrupt diktatúrája ellen van!
Gubbio
2026. május 25. 15:01
Hullanak a homokszemek Ukrajna óráján lefelé - hiába húzzák, halogatják a dolgot mind a fronton, mind a hátországban.
nempolitizalok-0
2026. május 25. 14:55
Ugyan már. Amíg hajlandó beáldozni az ukránokat nyugati érdekekért addig azt csinál amit akar.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!