Ukrajna korábbi miniszterelnöke szerint nagy bajba került Volodimir Zelenszkij

A hírek szerint Jermakot hétfőn helyezték szabadlábra, miután kifizették a 140 millió hrivnyás – közel egymilliárd forintos – óvadékot. A volt kabinetfőnök ellen május 11-én emeltek vádat pénzmosás gyanújával, amely egy Kijev környéki luxuslakás-projekthez kapcsolódik.

Korábban Jermak azt mondta, hogy nem rendelkezik ekkora összeggel, ügyvédei pedig fellebbezést terveztek. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő ugyanakkor arról beszélt, hogy az óvadék összegét már péntekre összegyűjtötték, állítása szerint Zelenszkij nyomására, de az utalás nem érkezett meg időben a korrupcióellenes bíróság számlájára.

