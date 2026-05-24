05. 24.
vasárnap
zelenszkij james sherr donald trump ukrán háború oroszország

Zelenszkij felborította a nagyhatalmi logikát, és ez irritálhatja Trumpot

2026. május 24. 12:02

Az amerikai vezetés kevés térségismerettel próbálja lezárni az orosz–ukrán háborút, miközben egy későbbi stratégiai és gazdasági orosz partnerség lehetőségét keresi.

2026. május 24. 12:02
null

James Sherr brit biztonságpolitikai elemző szerint az amerikai vezetés hiányos térségismerettel próbálja lezárni az orosz–ukrán háborút. Az Észt Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ tiszteletbeli kutatója a Slawa.TV műsorában arról beszélt, hogy 

a washingtoni adminisztráció több képviselője csak korlátozottan érti Ukrajna és Oroszország politikai, történelmi és stratégiai valóságát. 

Úgy látja, Donald Trump azért sürgetné a háború gyors befejezését, mert a harcok lezárása után stratégiai és gazdasági együttműködésben gondolkodik Moszkvával.

Sherr szerint ez az elképzelés a jelenlegi körülmények között nehezen megvalósítható, mivel a fronthelyzet továbbra is kiszámíthatatlan. 

A brit elemző úgy véli, Washington egy jövőbeli orosz partnerség lehetőségét mérlegeli, miközben Kijevben és Európában egyre kevesebben táplálnak illúziókat az Egyesült Államok szándékaival kapcsolatban. 

A béke sürgetése így nem pusztán humanitárius vagy biztonságpolitikai megfontolásként jelenik meg, hanem egy nagyobb geopolitikai újrarendeződés részeként.

A szakértő külön kitért arra is, hogy Trump politikai gondolkodásában a világ elsősorban nagyhatalmi alkukon keresztül működik. Ebben a logikában a kisebb államoknak nincs önálló alakító szerepük, legfeljebb alkalmazkodniuk kell a nagy szereplők döntéseihez. 

Volodimir Zelenszkij azonban Sherr szerint éppen ezt a szabályrendszert borította fel: Ukrajna, bár nem tartozik a globális nagyhatalmak közé, megakadályozta az orosz győzelmet, és képes volt tartósan napirenden tartani saját ügyét a nemzetközi politikában.

Sherr úgy fogalmazott,

 Trumpot irritálhatja, hogy Zelenszkij „kis játékosként”, erős kártyák nélkül is megakadályozta Moszkva sikerét. 

A kutató hozzátette: Oroszország jelenleg nem rendelkezik olyan katonai eszköztárral, amellyel egyértelmű áttörést érhetne el a fronton. Bár az ukrán ellenállás az egész társadalom teljesítménye, a brit elemző szerint Zelenszkij a hibái ellenére bátor és hatékony háborús vezetőnek bizonyult.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA és SAUL LOEB / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pugacsov-0
2026. május 24. 12:56
Csak egy katt nincs Starlink és a zongoristának konyec !
muszlim1970
2026. május 24. 12:55
Szopjátok tovább ezeket fideszes bűnözők
sziszi-994
2026. május 24. 12:51
"Zelenszkij a hibái ellenére bátor és hatékony háborús vezetőnek bizonyult" allitja a szerzo - a jovo es az ido majd eldonti , hogy igaza van - eros ketsegeim vannak a hatekonysagot illetoen . Ami a batorsagot illeti - az inkabb vakmerosegnek nez ki - felaldozta a nepet nyugati erdekek erdekeben !
mazsola-977
2026. május 24. 12:30
A keleti blokk összeomlása után az USA arra koncentrált, hogy megakadályozza egy EU orosz gazdasági szövetség létrejöttét. Ez olyan gazdasági erővel bírt volna, hogy idővel lenyomta volna az USA t is Az ukran orosz háború ezt a lehetőséget végleg kizárta. Így az USA már inkább az ukrán EU -s szövetség ellensúlyozásában érdekelt. Így lassan az oroszok felé kezd nyítni. Ez nem igen tetszik az EU nak ami érthető. Ha az EU együtt próbálta volna kapcsolatait Ukrajnávasl és oroszországgal javítani akkor ebből a helyzetből az EU és Európa került volna ki győztesen. Dehát az orosz gyűlölet nem ad helyet a gondolkodásnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!