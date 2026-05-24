A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
Az amerikai vezetés kevés térségismerettel próbálja lezárni az orosz–ukrán háborút, miközben egy későbbi stratégiai és gazdasági orosz partnerség lehetőségét keresi.
James Sherr brit biztonságpolitikai elemző szerint az amerikai vezetés hiányos térségismerettel próbálja lezárni az orosz–ukrán háborút. Az Észt Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ tiszteletbeli kutatója a Slawa.TV műsorában arról beszélt, hogy
a washingtoni adminisztráció több képviselője csak korlátozottan érti Ukrajna és Oroszország politikai, történelmi és stratégiai valóságát.
Úgy látja, Donald Trump azért sürgetné a háború gyors befejezését, mert a harcok lezárása után stratégiai és gazdasági együttműködésben gondolkodik Moszkvával.
Sherr szerint ez az elképzelés a jelenlegi körülmények között nehezen megvalósítható, mivel a fronthelyzet továbbra is kiszámíthatatlan.
A brit elemző úgy véli, Washington egy jövőbeli orosz partnerség lehetőségét mérlegeli, miközben Kijevben és Európában egyre kevesebben táplálnak illúziókat az Egyesült Államok szándékaival kapcsolatban.
A béke sürgetése így nem pusztán humanitárius vagy biztonságpolitikai megfontolásként jelenik meg, hanem egy nagyobb geopolitikai újrarendeződés részeként.
A szakértő külön kitért arra is, hogy Trump politikai gondolkodásában a világ elsősorban nagyhatalmi alkukon keresztül működik. Ebben a logikában a kisebb államoknak nincs önálló alakító szerepük, legfeljebb alkalmazkodniuk kell a nagy szereplők döntéseihez.
Volodimir Zelenszkij azonban Sherr szerint éppen ezt a szabályrendszert borította fel: Ukrajna, bár nem tartozik a globális nagyhatalmak közé, megakadályozta az orosz győzelmet, és képes volt tartósan napirenden tartani saját ügyét a nemzetközi politikában.
Sherr úgy fogalmazott,
Trumpot irritálhatja, hogy Zelenszkij „kis játékosként”, erős kártyák nélkül is megakadályozta Moszkva sikerét.
A kutató hozzátette: Oroszország jelenleg nem rendelkezik olyan katonai eszköztárral, amellyel egyértelmű áttörést érhetne el a fronton. Bár az ukrán ellenállás az egész társadalom teljesítménye, a brit elemző szerint Zelenszkij a hibái ellenére bátor és hatékony háborús vezetőnek bizonyult.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA és SAUL LOEB / AFP