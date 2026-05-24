James Sherr brit biztonságpolitikai elemző szerint az amerikai vezetés hiányos térségismerettel próbálja lezárni az orosz–ukrán háborút. Az Észt Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ tiszteletbeli kutatója a Slawa.TV műsorában arról beszélt, hogy

a washingtoni adminisztráció több képviselője csak korlátozottan érti Ukrajna és Oroszország politikai, történelmi és stratégiai valóságát.

Úgy látja, Donald Trump azért sürgetné a háború gyors befejezését, mert a harcok lezárása után stratégiai és gazdasági együttműködésben gondolkodik Moszkvával.