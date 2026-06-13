Ft
Ft
25°C
11°C
Ft
Ft
25°C
11°C
06. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
vb 2026 Fradi világbajnokság haiti Ferencváros FTC

Mindenki ugyanazt kívánja – Magyarországról üzentek „a Fradi Mbappéjának” (VIDEÓ)

2026. június 13. 20:56

Vasárnap hajnalban a haiti válogatott is megkezdi a szereplését a világbajnokságon. A Ferencváros játékosai videón üzentek a Skócia elleni meccsre készülő Lenny Josephnek.

2026. június 13. 20:56
null

Vasárnap hajnalban megkezdi a szereplését a labdarúgó-világbajnokságon a haiti válogatott, amelynek az FTC támadója, Lenny Joseph is tagja. A Skócia elleni mérkőzést (3.00, M4 Sport) megelőzően a ferencvárosi csapattársai videón üzentek a 25 éves támadónak, aki egyedüli játékosként képviseli a zöld-fehéreket az idei vb-n.

foci vb 2026, Haiti, Lenny Joseph, Ferencváros, Fradi
Lenny Joseph (balra) a vb előtt góllal debütált a haiti válogatottban (Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP)

A kilencedik kerületi klub Instagram-oldalára feltöltött videóban Dibusz Dénesék egy emberként kívántak sok sikert Josephnek, akit Jonathan Levi „a Fradi Kylian Mbappéjaként” aposztrofált. A megszólított labdarúgó a kommentszekcióban megköszönte társainak a kedves szavakat.

 

A párizsi születésű Lenny Joseph a haiti származású édesapja révén szerepelhet a karibi ország válogatottjában, amelyben közvetlenül a világbajnokság előtt mutatkozott be, és az Új-Zéland ellen 4–0-ra megnyert felkészülési meccsen gólt is lőtt.

Ezt is ajánljuk a témában

A Ferencváros szurkolói által gyakran csak „Józsiként” emlegetett csatár a mögöttünk hagyott idényben 48 találkozón 16 gólt és 10 asszisztot jegyzett a zöld-fehéreknél, s a hírek szerint szerte Európából érdeklődnek iránta. Értékét a Transfermarkt piaci portál kétmillió euróra becsüli.

A haiti együttes Skócia elleni meccse vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik.

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!