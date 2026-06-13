Mindenki ugyanazt kívánja – Magyarországról üzentek „a Fradi Mbappéjának” (VIDEÓ)

Micsoda bemutatkozás: a Fradi támadója rögtön betalált a világbajnokságra készülő válogatottban
Nem sok idő kellett neki.
Vasárnap hajnalban a haiti válogatott is megkezdi a szereplését a világbajnokságon. A Ferencváros játékosai videón üzentek a Skócia elleni meccsre készülő Lenny Josephnek.
Vasárnap hajnalban megkezdi a szereplését a labdarúgó-világbajnokságon a haiti válogatott, amelynek az FTC támadója, Lenny Joseph is tagja. A Skócia elleni mérkőzést (3.00, M4 Sport) megelőzően a ferencvárosi csapattársai videón üzentek a 25 éves támadónak, aki egyedüli játékosként képviseli a zöld-fehéreket az idei vb-n.
A kilencedik kerületi klub Instagram-oldalára feltöltött videóban Dibusz Dénesék egy emberként kívántak sok sikert Josephnek, akit Jonathan Levi „a Fradi Kylian Mbappéjaként” aposztrofált. A megszólított labdarúgó a kommentszekcióban megköszönte társainak a kedves szavakat.
A párizsi születésű Lenny Joseph a haiti származású édesapja révén szerepelhet a karibi ország válogatottjában, amelyben közvetlenül a világbajnokság előtt mutatkozott be, és az Új-Zéland ellen 4–0-ra megnyert felkészülési meccsen gólt is lőtt.
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Nem sok idő kellett neki.
A Ferencváros szurkolói által gyakran csak „Józsiként” emlegetett csatár a mögöttünk hagyott idényben 48 találkozón 16 gólt és 10 asszisztot jegyzett a zöld-fehéreknél, s a hírek szerint szerte Európából érdeklődnek iránta. Értékét a Transfermarkt piaci portál kétmillió euróra becsüli.
A haiti együttes Skócia elleni meccse vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik.
Nyitókép: fradi.hu