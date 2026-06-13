Mindenki ugyanazt kívánja – Magyarországról üzentek „a Fradi Mbappéjának” (VIDEÓ)

Vasárnap hajnalban megkezdi a szereplését a labdarúgó-világbajnokságon a haiti válogatott, amelynek az FTC támadója, Lenny Joseph is tagja. A Skócia elleni mérkőzést (3.00, M4 Sport) megelőzően a ferencvárosi csapattársai videón üzentek a 25 éves támadónak, aki egyedüli játékosként képviseli a zöld-fehéreket az idei vb-n.

Lenny Joseph (balra) a vb előtt góllal debütált a haiti válogatottban (Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP)

A kilencedik kerületi klub Instagram-oldalára feltöltött videóban Dibusz Dénesék egy emberként kívántak sok sikert Josephnek, akit Jonathan Levi „a Fradi Kylian Mbappéjaként” aposztrofált. A megszólított labdarúgó a kommentszekcióban megköszönte társainak a kedves szavakat.