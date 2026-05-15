Skóciának nem rúghat gólt, Brazíliának igen – Robbie Keane tanácsot adott a vb-re készülő válogatottba behívott csatárának

A Ferencváros gólvágója bekerült a világbajnokságra készülő haiti válogatott bő keretébe. Lenny Josephet Robbie Keane látta el jótanácsokkal.
A Ferencváros hivatalos honlapján számolt be róla, hogy csatáruk, Lenny Joseph bekerült a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő haiti válogatott bő keretébe. A francia állampolgársággal is rendelkező támadó ebben az idényben 47 tétmérkőzésen 16 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott a fővárosi csapat színeiben.
A 25 éves csatár elárulta: gyerekkori álma válna valóra, ha végül a vb-keretbe is bekerülne.
„Volt egy nagyon hosszú megbeszélésem a szövetségi kapitánnyal, amikor felhívott a kerethirdetés miatt. Rengeteg érzés kavargott bennem, de természetesen nagyon boldog voltam. Minden futballistának az a legnagyobb álma, hogy vb-n játszhasson, és sok nagy labdarúgónak nem jött össze” – jelentette ki Joseph.
Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás arról beszélt a klubhonlapnak, hogy ez az egész egyesület részére hatalmas dolog.
„Nagyon örülünk neki és büszkék is vagyunk rá, és gratulálok az ő teljesítményéhez, hogy tényleg ezzel kivívta, hogy ott lehet egy ilyen csapatban, amely világbajnokságra készül. Úgyhogy szerintem az egész klub számára egy óriási dolog. A legutóbbi világbajnokságon Aissa Laidouni volt ott a klubunkat képviselve. Úgyhogy most óriási dolog lenne és örülnénk neki, ha Lenny a végleges keretben is ott lenne.”
Robbie Keane vezetőedző pedig néhány jótanáccsal is ellátta Josephet.
„Menjen oda, élvezze, és csináljon magának hírnevet. Ez a lehető legnagyobb állomás a karrieredben. Lehetősége van a legjobb csapatokkal megmérkőzni egy világbajnokságon.
Skóciának ugyan nem rúghat gólt, ugyanis Stephen, az asszisztensedző, skót, szóval ezt már közölte is vele. De a tréfát félre téve, ha gólt lő a vb-n, az emberek örökké emlékezni fognak rá!”
Haiti Skócián kívül Brazíliával, és a 4 éve bronzérmes Marokkóval került egy csoportba a nyári világbajnokságon.
A Ferencváros közben a Zalaegerszeg elleni, szombati bajnoki mérkőzésre készül az NB I utolsó fordulójában. A Fradi még harcban van a bajnoki címért, de nincs a saját kezében a sorsa, az ETO FC ugyanis egypontos előnnyel vezeti előtte a bajnokságot.
