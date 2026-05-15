Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Joseph Ferencváros

Skóciának nem rúghat gólt, Brazíliának igen – Robbie Keane tanácsot adott a vb-re készülő válogatottba behívott csatárának

2026. május 15. 18:38

A Ferencváros gólvágója bekerült a világbajnokságra készülő haiti válogatott bő keretébe. Lenny Josephet Robbie Keane látta el jótanácsokkal.

2026. május 15. 18:38
null

A Ferencváros hivatalos honlapján számolt be róla, hogy csatáruk, Lenny Joseph bekerült a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő haiti válogatott bő keretébe. A francia állampolgársággal is rendelkező támadó ebben az idényben 47 tétmérkőzésen 16 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott a fővárosi csapat színeiben.

Lenny Joseph
Lenny Joseph tavasszal az egyik legjobb játékos a Ferencvárosban. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A 25 éves csatár elárulta: gyerekkori álma válna valóra, ha végül a vb-keretbe is bekerülne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Volt egy nagyon hosszú megbeszélésem a szövetségi kapitánnyal, amikor felhívott a kerethirdetés miatt. Rengeteg érzés kavargott bennem, de természetesen nagyon boldog voltam. Minden futballistának az a legnagyobb álma, hogy vb-n játszhasson, és sok nagy labdarúgónak nem jött össze” – jelentette ki Joseph.

Hajnal Tamás és Robbie Keane Lenny Joseph-ről

Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás arról beszélt a klubhonlapnak, hogy ez az egész egyesület részére hatalmas dolog.

„Nagyon örülünk neki és büszkék is vagyunk rá, és gratulálok az ő teljesítményéhez, hogy tényleg ezzel kivívta, hogy ott lehet egy ilyen csapatban, amely világbajnokságra készül. Úgyhogy szerintem az egész klub számára egy óriási dolog. A legutóbbi világbajnokságon Aissa Laidouni volt ott a klubunkat képviselve. Úgyhogy most óriási dolog lenne és örülnénk neki, ha Lenny a végleges keretben is ott lenne.”

Robbie Keane vezetőedző pedig néhány jótanáccsal is ellátta Josephet.

„Menjen oda, élvezze, és csináljon magának hírnevet. Ez a lehető legnagyobb állomás a karrieredben. Lehetősége van a legjobb csapatokkal megmérkőzni egy világbajnokságon. 

Skóciának ugyan nem rúghat gólt, ugyanis Stephen, az asszisztensedző, skót, szóval ezt már közölte is vele. De a tréfát félre téve, ha gólt lő a vb-n, az emberek örökké emlékezni fognak rá!”

Haiti Skócián kívül Brazíliával, és a 4 éve bronzérmes Marokkóval került egy csoportba a nyári világbajnokságon.

A Ferencváros közben a Zalaegerszeg elleni, szombati bajnoki mérkőzésre készül az NB I utolsó fordulójában. A Fradi még harcban van a bajnoki címért, de nincs a saját kezében a sorsa, az ETO FC ugyanis egypontos előnnyel vezeti előtte a bajnokságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!