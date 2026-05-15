05. 15.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Izrael Európai Unió Gideon Szaár

Elmondta az izraeli külügyminiszter, hogy kik Izrael igazi ellenségei Európában

2026. május 15. 17:57

Egyre látványosabb az Európai Unión belüli törésvonal a közel-keleti konfliktus ügyében. Az izraeli külügyminiszter szerint több európai kormány megszállottan és ellenségesen viszonyul Izraelhez, miközben tudatosan próbálják megrombolni Jeruzsálem kapcsolatait az EU-val.

Az Euractivnak adott interjúban Gideon Szaár izraeli külügyminiszter arról beszélt, hogy Spanyolország és Írország vezeti azt az európai tábort, amely ellenséges módon próbál fellépni Izraellel szemben. A politikus szerint ezek a kormányok folyamatos nyomást gyakorolnak az Európai Unióra annak érdekében, hogy az közös, keményebb fellépést tanúsítson Jeruzsálemmel szemben. Szaár úgy fogalmazott:

Izraellel szemben ellenséges kormányok egy csoportja – például Spanyolország, Írország és mások – folyamatosan próbálja az Európai Uniót, amelyhez Izrael-barát országok, például Németország is tartozik, Izraellel kapcsolatban ellenséges és megszállott megközelítés felé terelni.

A külügyminiszter szerint az ilyen országok nemcsak Izraellel szemben lépnek fel ellenségesen, hanem az Európai Unión belüli egységet is rombolják. Mint mondta, ezek a kormányok eltávolítják az EU politikáját a konszenzustól, és meg akarják rontani az unió kapcsolatait Izraellel.

Izrael szerint tudatosan mélyítik az uniós megosztottságot

Az izraeli diplomácia vezetője arra szólította fel az Európai Uniót, hogy kiegyensúlyozott módon közelítse meg az izraeli–palesztin kérdést, és a 27 tagállam közötti egyhangúságra törekedjen. Szaár szerint azonban egyes kormányok ennek éppen az ellenkezőjét teszik.

Az interjúban külön kiemelte Németország szerepét is, amelyet Izrael egyik legfontosabb stratégiai partnerének nevezett. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy Izrael a háborús helyzet ellenére is leszállította Németországnak az Arrow 3 rakétavédelmi rendszert. Szaár arról is beszélt, hogy Európa nem engedheti meg magának a passzív hozzáállást Iránnal szemben. Szerinte tévednek azok az európai szereplők, akik úgy gondolják, hogy az iráni fenyegetés nem érinti közvetlenül a kontinenst. A külügyminiszter szerint az iráni rezsim régóta célkeresztben tartja Európát, miközben rakétaprogramja már képes lehet a kontinens nagy részének elérésére. Emellett Irán terrorista proxykon és bűnszervezeteken keresztül is fenyegetést jelent Európában.

Az iráni rezsim veszélyt jelent a globális biztonságra és a világrendre. Ezért ennek a háborúnak a kimenetele messzemenő következményekkel jár majd

– fogalmazott az izraeli külügyminiszter.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. május 15. 19:20 Szerkesztve
Alapból, talán nem felszólítani kellene, hanem KÉRNI. És még ő van megsértődve. Azért utálják őket, mert még a normális megszólításra is képtelenek. A logika azt diktálná, a zsidók sokkal előnyösebbek európának, hiszen kulturálisan sokkal közelebb állnak európához, mint a muszlimok. Viszont megszólal egy zsidó fejes és a stílusa miatt azonnal agresszív lesz a nézőközönség. Művészek dettó. Eteted, itatod, aztán ha nem elég neki, nem annak örül amit kapott, hanem elkezd fikázni, ráadásul globálisan, azokat is, aki azt sem tudják ez kicsoda. Sorolni lehetne a példákat a Zselétől a MAZSIHISZ némely vezetőjéig.
gyzoltan-2
2026. május 15. 18:40
"A külügyminiszter szerint az iráni rezsim régóta célkeresztben tartja Európát, miközben rakétaprogramja már képes lehet a kontinens nagy részének elérésére. Emellett Irán terrorista proxykon és bűnszervezeteken keresztül is fenyegetést jelent Európában." Megjegyzem, az izraeli rakéták, az izraeli nukleáris fegyverek is elérik Európát! (-is!) Sajnálom, de már nem emlékszem, hogy úgy 15-20 éve miért fenyegette meg Európát Izrael, kemény, pusztító csapást helyezve kilátásba... -akkoriban még semmit sem mentettem el... Az viszont vitathatatlan, hogy minden izraeli akció, offenzíva, minden expanziós lépés a békét , a világbékét szolgálta! -ne is vitassátok!
goldie-2
2026. május 15. 18:36
"Az izraeli diplomácia vezetője arra szólította fel az Európai Uniót" Szólítsd fel azt a jó .....
Unknown
2026. május 15. 18:21
Az EU-nak muszál rombolnia kapcsolatait Izraellel. Túl sok az EU-ban az iszlamista. Ha az iszlamisták megerősödnek meg fogják trámadni Izraelt az EU-ból.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!