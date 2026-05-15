Elmondta az izraeli külügyminiszter, hogy kik Izrael igazi ellenségei Európában

Az Euractivnak adott interjúban Gideon Szaár izraeli külügyminiszter arról beszélt, hogy Spanyolország és Írország vezeti azt az európai tábort, amely ellenséges módon próbál fellépni Izraellel szemben. A politikus szerint ezek a kormányok folyamatos nyomást gyakorolnak az Európai Unióra annak érdekében, hogy az közös, keményebb fellépést tanúsítson Jeruzsálemmel szemben. Szaár úgy fogalmazott:

Izraellel szemben ellenséges kormányok egy csoportja – például Spanyolország, Írország és mások – folyamatosan próbálja az Európai Uniót, amelyhez Izrael-barát országok, például Németország is tartozik, Izraellel kapcsolatban ellenséges és megszállott megközelítés felé terelni.

A külügyminiszter szerint az ilyen országok nemcsak Izraellel szemben lépnek fel ellenségesen, hanem az Európai Unión belüli egységet is rombolják. Mint mondta, ezek a kormányok eltávolítják az EU politikáját a konszenzustól, és meg akarják rontani az unió kapcsolatait Izraellel.