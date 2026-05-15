Elmondta az izraeli külügyminiszter, hogy kik Izrael igazi ellenségei Európában

Öt ország bojkottálta az Eurovíziót Izrael indulása miatt
A dalverseny történetének egyik legsúlyosabb politikai vitája bontakozott ki Izrael részvétele körül, ennek ellenére az izraeli előadó kvalifikálta magát a döntőbe.
Egyre látványosabb az Európai Unión belüli törésvonal a közel-keleti konfliktus ügyében. Az izraeli külügyminiszter szerint több európai kormány megszállottan és ellenségesen viszonyul Izraelhez, miközben tudatosan próbálják megrombolni Jeruzsálem kapcsolatait az EU-val.
Az Euractivnak adott interjúban Gideon Szaár izraeli külügyminiszter arról beszélt, hogy Spanyolország és Írország vezeti azt az európai tábort, amely ellenséges módon próbál fellépni Izraellel szemben. A politikus szerint ezek a kormányok folyamatos nyomást gyakorolnak az Európai Unióra annak érdekében, hogy az közös, keményebb fellépést tanúsítson Jeruzsálemmel szemben. Szaár úgy fogalmazott:
Izraellel szemben ellenséges kormányok egy csoportja – például Spanyolország, Írország és mások – folyamatosan próbálja az Európai Uniót, amelyhez Izrael-barát országok, például Németország is tartozik, Izraellel kapcsolatban ellenséges és megszállott megközelítés felé terelni.
A külügyminiszter szerint az ilyen országok nemcsak Izraellel szemben lépnek fel ellenségesen, hanem az Európai Unión belüli egységet is rombolják. Mint mondta, ezek a kormányok eltávolítják az EU politikáját a konszenzustól, és meg akarják rontani az unió kapcsolatait Izraellel.
Az izraeli diplomácia vezetője arra szólította fel az Európai Uniót, hogy kiegyensúlyozott módon közelítse meg az izraeli–palesztin kérdést, és a 27 tagállam közötti egyhangúságra törekedjen. Szaár szerint azonban egyes kormányok ennek éppen az ellenkezőjét teszik.
Az interjúban külön kiemelte Németország szerepét is, amelyet Izrael egyik legfontosabb stratégiai partnerének nevezett.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Izrael a háborús helyzet ellenére is leszállította Németországnak az Arrow 3 rakétavédelmi rendszert. Szaár arról is beszélt, hogy Európa nem engedheti meg magának a passzív hozzáállást Iránnal szemben. Szerinte tévednek azok az európai szereplők, akik úgy gondolják, hogy az iráni fenyegetés nem érinti közvetlenül a kontinenst. A külügyminiszter szerint az iráni rezsim régóta célkeresztben tartja Európát, miközben rakétaprogramja már képes lehet a kontinens nagy részének elérésére. Emellett Irán terrorista proxykon és bűnszervezeteken keresztül is fenyegetést jelent Európában.
Az iráni rezsim veszélyt jelent a globális biztonságra és a világrendre. Ezért ennek a háborúnak a kimenetele messzemenő következményekkel jár majd
– fogalmazott az izraeli külügyminiszter.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP