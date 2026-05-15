Gyereket rabolt volna el és erőszakkal fenyegette az édesanyját egy szíriai férfi a spanyolországi Malagában

A spanyolországi Málaga Miraflores de los Ángeles nevű negyedében őrizetbe vettek egy szíriai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megpróbált elrabolni egy gyermeket, valamint korábban egy nőt is szexuális erőszakkal fenyegetett. A Remix beszámolója szerint két anya, Coraima és Jasmine gyermekeikkel együtt ült egy parkban, amikor a láthatóan ittas állapotban lévő migráns közelített feléjük. Az egyik nő felidézte:

Rám nézett, nevetett, én pedig nagyon megijedtem, és mondtam a lányoknak, hogy vigyék el a fiúkat, mert a férfi olyan mozdulatot tett, mintha fel akarná venni a gyerekeket… Ez az ember megpróbálta megragadni Coraima gyermekét, de ő közé állt, így a férfi hátralépett. Nem nyitotta ki a száját, őrült arccal nézett ránk és nevetett, nevetett… Egy doboz fehérbor és egy hátizsák volt nála.

Jasmine szerint azonnal megpróbálta védeni a gyerekeket. Elmondása szerint a férfi hirtelen a gyerekek felé indult, majd sarokba szorította őket. A nő úgy fogalmazott: