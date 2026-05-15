migránstámadás Málaga gyerekrablás erőszak Spanyolország

Gyereket rabolt volna el és erőszakkal fenyegette az édesanyját egy szíriai férfi a spanyolországi Malagában

2026. május 15. 18:44

Ijesztő jelenetek játszódtak le a spanyolországi Málaga egyik parkjában, ahol két anya a gyerekeivel töltötte a délutánt. A sajtó beszámolója alapján egy szíriai migráns megpróbálhatott elvinni egy gyermeket, miközben az anyák rettegve próbálták védeni a gyerekeiket.

A spanyolországi Málaga Miraflores de los Ángeles nevű negyedében őrizetbe vettek egy szíriai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megpróbált elrabolni egy gyermeket, valamint korábban egy nőt is szexuális erőszakkal fenyegetett. A Remix beszámolója szerint két anya, Coraima és Jasmine gyermekeikkel együtt ült egy parkban, amikor a láthatóan ittas állapotban lévő migráns közelített feléjük. Az egyik nő felidézte:

Rám nézett, nevetett, én pedig nagyon megijedtem, és mondtam a lányoknak, hogy vigyék el a fiúkat, mert a férfi olyan mozdulatot tett, mintha fel akarná venni a gyerekeket… Ez az ember megpróbálta megragadni Coraima gyermekét, de ő közé állt, így a férfi hátralépett. Nem nyitotta ki a száját, őrült arccal nézett ránk és nevetett, nevetett… Egy doboz fehérbor és egy hátizsák volt nála.

Jasmine szerint azonnal megpróbálta védeni a gyerekeket. Elmondása szerint a férfi hirtelen a gyerekek felé indult, majd sarokba szorította őket. A nő úgy fogalmazott:

Amikor megláttam ezt az embert, felálltam, hogy megvédjem a gyerekeket. Odarohant, hogy megragadja a gyerekeket. Abban a pillanatban elkezdett sarokba szorítani minket, ott maradtunk beszorítva, amíg úgy nem döntött, hogy elmegy… Nem beszélt hozzám.

A migráns férfi ellen több bűncselekmény miatt is intézkedtek

A férfi a helyszínről elmenekült, azonban járókelők később feltartóztatták az utcán, és számon kérték rajta a történteket. A rendőrök ekkor már a környéken tartózkodtak egy korábbi riasztás miatt, így rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat.

A Remix szerint a szíriai férfi nem sokkal korábban egy másik nőt is zaklatott, akit egy kapualjban szorított sarokba. 

A helyzetnek végül egy szomszéd érkezése vetett véget, mire a férfi elmenekült. A beszámoló szerint további nőket is zaklatott a környéken. A hatóságok szerint a migráns hosszú bűnlajstrommal rendelkezik, korábban lopás és testi sértés miatt is elítélték.

Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. május 15. 19:58
mi a faszért nem lehet ezeket a rohadt korcsokat agyonlőni, vagy átvágni a torkukat fültől fülig ??? kibaszni a picsába európából és ott dögöljön meg ahol van kivétel nélkül az összes !!!! takarodjanak haza úszva a kurva jó édes anyjukat..
vakiki
2026. május 15. 19:53
Ha hosszú bűnlajstroma van,akkor miért nem rohad a sitten? Hagyják tovább garázdálkodni szabadon,hátha valami helyrehozhatatlant követ el?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!