Magyar Péter még a Facebookon is megtalálta Sulyok Tamást: Schiffer Andrásnak kellett lehűtenie a kedélyeket

Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a lépését már az Európai Bizottság sem fogja jó szemmel nézni
Lehet, jobban járna a miniszterelnök, ha nem próbálná meg eltávolítani a hivatalából Sulyok Tamást.
Az ügyvéd egy egyszerű kérdést intézett a miniszterelnökhöz.
„A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet” – írta csütörtökön a Facebook-oldalán Sulyok Tamás.
Magyar Péter szinte azonnal reagált a köztársasági elnök üzenetére.
Végül Schiffer András próbálta meg elmagyarázni a miniszterelnöknek, hogy talán praktikusabb volna a Facebookon történő üzengetés helyett a kormányzással foglalkozni.
„Mindeközben Magyarország miniszterelnöke a köztársasági elnök oldalán kommentcsatázik az ÖT frontemberével. Ami ennél is aggasztóbb, hogy azt hiszi, az elmúlt hetekben a lakossági jófejkedésen kívül csináltak bármit is” – állapította meg a kialakult helyzet kapcsán Hont András.
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Lehet, jobban járna a miniszterelnök, ha nem próbálná meg eltávolítani a hivatalából Sulyok Tamást.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád