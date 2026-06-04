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Magyar Péter még a Facebookon is megtalálta Sulyok Tamást: Schiffer Andrásnak kellett lehűtenie a kedélyeket

2026. június 04. 18:49

Az ügyvéd egy egyszerű kérdést intézett a miniszterelnökhöz.

2026. június 04. 18:49
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„A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet” – írta csütörtökön a Facebook-oldalán Sulyok Tamás.

Magyar Péter szinte azonnal reagált a köztársasági elnök üzenetére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Végül Schiffer András próbálta meg elmagyarázni a miniszterelnöknek, hogy talán praktikusabb volna a Facebookon történő üzengetés helyett a kormányzással foglalkozni.

 

„Mindeközben Magyarország miniszterelnöke a köztársasági elnök oldalán kommentcsatázik az ÖT frontemberével. Ami ennél is aggasztóbb, hogy azt hiszi, az elmúlt hetekben a lakossági jófejkedésen kívül csináltak bármit is – állapította meg a kialakult helyzet kapcsán Hont András.

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Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 29 komment

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Sorrend:
blancoagilon
2026. június 04. 20:20
Az első sorban leszek mikor ezt a rohadt pojácát elzavarjuk.
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2
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nempolitizalok-0
2026. június 04. 20:19
Vasárnap 16-kor a Sándor palota előtt!
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2
0
figyelő4322
2026. június 04. 20:12
Persze már mindenki tudja, hogy egy hibbant alak Magyarország Magyar miniszterelnöke. Ennek ellenére újra és újra szükségét látja, hogy bebizonyítsa!
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5
0
rorshock
2026. június 04. 20:11
Bréking! Magyar péter lelkiismereti okokra hivatkozva benyújtotta lemondását. Hatalmas tömeg hömpölyög a facebookon, "nemtehetedpéter" táblákat lengetve, nedves alóneműket szaggatva magukról. Több, egyelőre beazonosíthatatlan nemű tiltakozkó tik-tok üzenetben jelentette be a szomszédon elkövetett öngyilkossági szándékát. Nehéz a nép fájdalmára szavakat találni. Ezekben a nehéz órákban egyet tehetünk, szigeteljünk!
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