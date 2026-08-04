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figyelmeztető jel paks energiaellátás

Paks után újabb figyelmeztető jel érkezett az energiaellátásban

2026. augusztus 04. 10:07

A kormánynak világosan be kell mutatnia, hogyan garantálja a téli ellátást.

2026. augusztus 04. 10:07
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Palóc André
Palóc André
Facebook

„Paks után újabb figyelmeztető jel érkezett az energiaellátásban.
Az európai gáztárolók töltöttsége augusztus elején mindössze 57,1 százalékos volt – ilyen alacsony értéket 2011 óta nem mértek ebben az időszakban. Magyarország 61 százalékon áll, ami ugyan meghaladja az uniós átlagot, de elmarad a korábbi évek szintjétől.

Ez még nem ok a pánikra, de nagyon is ok az azonnali felkészülésre. A kormánynak világosan be kell mutatnia, hogyan garantálja a téli ellátást, és miként védi meg a családokat és a vállalkozásokat egy újabb energiaár-emelkedéstől.
A telet nem Facebook-kormányzással, hanem feltöltött tárolókkal és felelős energiapolitikával kell várni.”

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Nyitókép: Rosta Tibor/MTI

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
statiszta
2026. augusztus 04. 12:42
" Magyarország 61 százalékon áll, ami ugyan meghaladja az uniós átlagot, de elmarad a korábbi évek szintjétől." Nembaj, majd bölcs vezérünk átad belőle 65%-ot, a maradékkal fűtünk a télen.
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1
0
fernandvix
2026. augusztus 04. 12:02
Colorfernandvix 2026. augusztus 04. 11:29 Azok le vannak tiltva,te szektás köcsög! Palóc André Facebook Le bazd meg. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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0
3
Delila
2026. augusztus 04. 11:47
Ugye az eus elképzelés az, hogy nagy hiány esetén, a több gázzal rendelkező országok kisegítik azt az országot, amelyik hiánnyal küzd… nehogy még a betározott gázunkat is megkívánják…
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7
0
nyugalom
2026. augusztus 04. 11:46
Miert is nem hisszük el, hogy nalunk minde rben van. Maga a paszulydiktator jelenti be féészbukkon, élőben, hogy megoldottak mindent protkókapitannyal, feketeanitaval, nembujdosoval!
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4
0
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