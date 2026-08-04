„Paks után újabb figyelmeztető jel érkezett az energiaellátásban.

Az európai gáztárolók töltöttsége augusztus elején mindössze 57,1 százalékos volt – ilyen alacsony értéket 2011 óta nem mértek ebben az időszakban. Magyarország 61 százalékon áll, ami ugyan meghaladja az uniós átlagot, de elmarad a korábbi évek szintjétől.

Ez még nem ok a pánikra, de nagyon is ok az azonnali felkészülésre. A kormánynak világosan be kell mutatnia, hogyan garantálja a téli ellátást, és miként védi meg a családokat és a vállalkozásokat egy újabb energiaár-emelkedéstől.

A telet nem Facebook-kormányzással, hanem feltöltött tárolókkal és felelős energiapolitikával kell várni.”