Karácsony már most jelzi: Budapest nem tud fizetni

„Nem kérdés, hogy a főváros sem tud fizetni, hiszen a költségvetésünkben nem szerepel a szolidaritási hozzájárulás idei befizetésével kapcsolatosan semmilyen összeg” – tette egyértelművé Karácsony, felidézve, néhány nappal korábban Magyar Péter miniszterelnököt kérte számon egy választási ígéret miatt, mondván,

a Tisza Párt a kampány során önkormányzati reformokat ígért, mégis levonják a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás összegét.

„Én azt gondolom, hogy a párbeszédnek az a célja, hogy megtaláljuk azt az eszközt, ami nem növeli a költségvetési hiányt, de a főváros működőképességét megőrzi. Van ilyen javaslatunk, és nagyon várjuk, hogy nyilván most a kormánynak ezer más baja is van az energiakrízis kellős közepén, de nyilván ezeket az egyeztetéseket szeptember második felében legkésőbb le kell zárni” – magyarázta.