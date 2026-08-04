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Karácsony már most jelzi: Budapest nem tud fizetni

2026. augusztus 04. 06:32

„A költségvetésünkben nem szerepel a szolidaritási hozzájárulás idei befizetésével kapcsolatosan semmilyen összeg” – mondta, hozzátéve, bízik a tárgyalásokban. Amik nincsenek.

2026. augusztus 04. 06:32
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Megírtuk: július közepén „újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról”. A Portfolió akkori cikke szerint ráadásul nem ez az egyetlen módszer, amin keresztül az önkormányzattól az állam beszedi a szolidaritási hozzájárulást, mindent összevetve idén 29 milliárdot fizettek már – ebben az új és régi kormány alatt történő levonások egyaránt szerepelnek.

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Mindez annak tükrében különösen is érdekes, hogy Karácsony Gergely még fővárosi ünnepséget is rendezett a kormányváltás apropóján. Mostanra alább hagyott a boldogság. Az új kabinet ugyan egyeztetést és októberig fizetési haladékot ígért a témában, ám úgy tűnik, ezt csak részlegesen sikerült betartani. Ha egyáltalán. A főpolgármester most a Hír Televíziónak nyilatkozott a sarcról.

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„Nem kérdés, hogy a főváros sem tud fizetni, hiszen a költségvetésünkben nem szerepel a szolidaritási hozzájárulás idei befizetésével kapcsolatosan semmilyen összeg” – tette egyértelművé Karácsony, felidézve, néhány nappal korábban Magyar Péter miniszterelnököt kérte számon egy választási ígéret miatt, mondván,

a Tisza Párt a kampány során önkormányzati reformokat ígért, mégis levonják a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás összegét.

„Én azt gondolom, hogy a párbeszédnek az a célja, hogy megtaláljuk azt az eszközt, ami nem növeli a költségvetési hiányt, de a főváros működőképességét megőrzi. Van ilyen javaslatunk, és nagyon várjuk, hogy nyilván most a kormánynak ezer más baja is van az energiakrízis kellős közepén, de nyilván ezeket az egyeztetéseket szeptember második felében legkésőbb le kell zárni” – magyarázta. 

A szolidaritási hozzájárulás kérdése az elmúlt években többször is konfliktusforrást jelentett a kormány és a fővárosi önkormányzat között. Budapest vezetése rendszeresen azt állítja, a befizetési kötelezettség veszélyezteti a működést, míg az előző kormány álláspontja szerint a tehetősebb önkormányzatoknak nagyobb szerepet kell vállalniuk a kisebb települések finanszírozásában. Ez utóbbi kitételhez egyelőre Magyar Péter is tartja magát.

nyitókép: Purger Tamás / MTI

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Összesen 34 komment

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Sorrend:
formaegy-2
2026. augusztus 04. 09:45
Már eleve törvénytelenül működtök! Szégyen, hogy a megfelelő hatóságok nem oszlattak fel benneteket. Ami a fizetést illeti! Magyar Náci Péternek nálad és a bandádnál kell elindítani a vagyonvisszaszerzést az utolsó fogpiszkálóig. Milliárdokat tapsoltatok el, mocskos Csaló Szélhámos Karácsony elvtárs!
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kobi40
2026. augusztus 04. 09:28
Nincs benne a koltségvetésben= előre megfontoltottan, tervezetten NEM AKAR.
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1
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Szuperszig
2026. augusztus 04. 08:48
Eleve a költségvetésetek törvénytelen, ahogy a fővárosi önkormányzat működése is. Már régen fel kellett volna oszlatni a közgyűlést. Karógeri egy képességtelen pöcs.
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3
0
La Piovra
2026. augusztus 04. 08:26
Magyar és Karácsony, úgy ülnek a kormányzói székben, mint Lajka kutya a Szputnyik-2 fedélzetén. Talán annyi a különbség, Lajka nem posztolta ki, hogy ő állította földkörüli pályára a műholdat.
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8
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