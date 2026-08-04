„Nem hinném…” – mindössze ennyit írt Magyar Péter a Telex Facebook-oldalán arra a hírre reagálva, hogy a Duna Médiaszolgáltató kinevezte az M1 Híradójának új főszerkesztőjét, Hajdu Gábort, akit én is ismerek, gratuláltam neki a kinevezéshez.

Ha ez valóban a kinevezésre vonatkozott, ahogyan azt sokan gondolják, akkor az több kérdést is felvet. A közmédia működésének alapelve ugyanis az, hogy a politikai hatalomtól független intézményként működik, vezetőinek kinevezése pedig nem a miniszterelnök személyes döntése.