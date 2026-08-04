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Szerencsétlen, ha a miniszterelnök nyilvános megszólalásai azt a benyomást keltik, közvetlen ráhatása van a közmédia személyi vagy működési kérdéseire.
„Nem hinném…” – mindössze ennyit írt Magyar Péter a Telex Facebook-oldalán arra a hírre reagálva, hogy a Duna Médiaszolgáltató kinevezte az M1 Híradójának új főszerkesztőjét, Hajdu Gábort, akit én is ismerek, gratuláltam neki a kinevezéshez.
Ha ez valóban a kinevezésre vonatkozott, ahogyan azt sokan gondolják, akkor az több kérdést is felvet. A közmédia működésének alapelve ugyanis az, hogy a politikai hatalomtól független intézményként működik, vezetőinek kinevezése pedig nem a miniszterelnök személyes döntése.
Éppen ezért különös, ha egy miniszterelnök egy Facebook-kommentben azt sugallja, hogy egy hivatalosan már bejelentett személyi döntés mégsem fog megvalósulni. Ez óhatatlanul azt a benyomást keltheti, hogy mégis közvetlen politikai befolyást kíván gyakorolni a közmédia személyi ügyeire. Hasonló helyzet volt akkor is, amikor a közmédia képernyőjének elsötétülése után Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy mikor indul újra az M1 filmvetítéssel. Már akkor is sokan tették fel a kérdést: honnan tudja ezt a miniszterelnök, ha a közmédia elvileg függetlenül működik?
Egy demokratikus jogállam biztosan nem így működik. Éppen ezért szerencsétlen, ha a miniszterelnök nyilvános megszólalásai azt a benyomást keltik, hogy közvetlen ráhatása van a közmédia személyi vagy működési kérdéseire.