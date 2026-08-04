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hajdu gábor Magyar Péter közmédia

Egy demokratikus jogállam biztosan nem így működik

2026. augusztus 04. 07:15

Szerencsétlen, ha a miniszterelnök nyilvános megszólalásai azt a benyomást keltik, közvetlen ráhatása van a közmédia személyi vagy működési kérdéseire.

2026. augusztus 04. 07:15
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Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Nem hinném…” – mindössze ennyit írt Magyar Péter a Telex Facebook-oldalán arra a hírre reagálva, hogy a Duna Médiaszolgáltató kinevezte az M1 Híradójának új főszerkesztőjét, Hajdu Gábort, akit én is ismerek, gratuláltam neki a kinevezéshez.

Ha ez valóban a kinevezésre vonatkozott, ahogyan azt sokan gondolják, akkor az több kérdést is felvet. A közmédia működésének alapelve ugyanis az, hogy a politikai hatalomtól független intézményként működik, vezetőinek kinevezése pedig nem a miniszterelnök személyes döntése.

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Éppen ezért különös, ha egy miniszterelnök egy Facebook-kommentben azt sugallja, hogy egy hivatalosan már bejelentett személyi döntés mégsem fog megvalósulni. Ez óhatatlanul azt a benyomást keltheti, hogy mégis közvetlen politikai befolyást kíván gyakorolni a közmédia személyi ügyeire. Hasonló helyzet volt akkor is, amikor a közmédia képernyőjének elsötétülése után Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy mikor indul újra az M1 filmvetítéssel. Már akkor is sokan tették fel a kérdést: honnan tudja ezt a miniszterelnök, ha a közmédia elvileg függetlenül működik?

Egy demokratikus jogállam biztosan nem így működik. Éppen ezért szerencsétlen, ha a miniszterelnök nyilvános megszólalásai azt a benyomást keltik, hogy közvetlen ráhatása van a közmédia személyi vagy működési kérdéseire.

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 04. 09:32
Nem a Gyurcsány, de a Ceausescu éra köszön vissza itt ránk. Pedig Magyarnak családi sajtója is van, de mindent is Kontrollálni akar. A liberálisok, a nagy szólás- és sajtószabadság hívők nyári álmot alszanak éppen? Egy pszt sem lehet hallani, csak akkor szólnak, ha nem a berkeikből kerül ki valaki.
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1
0
stormy
2026. augusztus 04. 08:34
a "demokcácia" meg a "jogállam" vezetett ide. kb mint 1945-ben.
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. augusztus 04. 08:33
"azt a benyomást keltik, közvetlen ráhatása van" a választást a naivitásán bukta el a Fidesz. Úgyhogy meg se próbáld azt a benyomást kelteni, hogy PoloskaPötinek nincs ráhatása, sőt nem ő dönti el. PoloskaPöti sikere pont amiatt van, hogy a tisza szavazok nem hitték el a Fidesznek, hogy létezhet olyan világ ahol ez nem így természetes. Pöti pont azért hiteles számukra és azért lelkesednek minden baromságáért mert pőre őszinteséggel és nem megjátszva adja a gonoszt
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2
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 04. 08:03
Demokratikus jogállam. Lefordíthatatlan szójáték 2010 és 2026 között.
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