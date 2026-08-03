88 éves korában elhunyt Szelényi Iván szociológus

Szelényi Iván 1938-ban született Budapesten. Nemzetközileg is elismert társadalomkutató volt: a Yale Egyetem Szociológiai és Politikatudományi Tanszékének William Graham Sumner emeritus professzora, valamint a New York University Abu Dhabi Társadalomtudományi Tanszékének alapító dékánja és Max Weber emeritus professzora volt. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, valamint az American Academy of Arts and Sciencesnek is.

Tudományos munkásságát számos hazai és nemzetközi kitüntetéssel ismerték el. Több egyetem – köztük a Corvinus Egyetem, a Közép-európai Egyetem, a Flinders Egyetem, a Friedrich-Alexander Egyetem és a European University Institute – díszdoktori címet adományozott számára. A Kaliforniai Egyetem Luckmann Distinguished Teaching díjjal, a magyar állam pedig Széchenyi-díjjal ismerte el.