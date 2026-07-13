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Elhunyt Lőrincz György séf, Az év konyhafőnöke egykori nyertese

2026. július 13. 20:03

A rendkívül tehetséges és innovatív szakembert a magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb, úttörő alakjaként tartották számon. Mint írják, Lőrincz György váratlanul, előjelek nélkül távozott.

2026. július 13. 20:03
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Meghalt Lőrincz György séf – számolt be a hírről közösségi oldalán a Borsmenta magazin.

 

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„Üstökösként tűnt fel, nagyon fiatalon lett a Babel sous chefje majd konyhafőnöke, és ebben a pozícióban dolgozott akkor is, amikor 2015-ben megkapta Az év konyhafőnöke címet. Vendéglátós családban nőtt fel, látta, hogy mindez mivel jár, de hiába intették a szülei – pontosan tudta, hogy a konyha az ő terepe, és soha, egyetlen percre sem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta. Kreatív és innovatív szakács volt, örömét lelte a főzésben, és akkor volt a legboldogabb, ha a vendégeinek ízlett, amit a tányérra álmodott. Rajongott a tradicionális ételekért, de soha nem riadt vissza egy kis csavartól. Biztos kézzel nyúlt az alapanyagokhoz, bátran kísérletezett és mindig tele volt ötletekkel. Lőrincz György ugyanúgy távozott a hazai gasztronómia világából, ahogy berobbant oda: váratlanul, előjelek nélkül. A veszteség mindig fájdalmas, de különösen az, ha egy ereje és alkotókedve teljében lévő embertől kell búcsút vennünk. Drága Gyuri, nehéz bármit mondani, mert most még mi sem értjük pontosan, hogy milyen lesz a világ nélküled. Egy biztos: emlékezni fogunk rád!” – búcsúzik tőle a portál.

Amint azt a Blikk is megírta, a rendkívül tehetséges és innovatív szakembert a magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb, úttörő alakjaként tartotta számon a szakma és a közönség egyaránt. A neves budapesti Babel étterem egykori konyhafőnöke formabontó és bátor elképzeléseivel új szintre emelte a magyar csúcsgasztronómiát – tették hozzá.

Munkásságát a szakma is a legmagasabb szinten ismerte el: 2015-ben megkapta a legrangosabb hazai szakmai elismerést, és megválasztották Az év konyhafőnökének.

Nyitókép forrása: Vető Gábor/ Nagy séfkönyv

 

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