Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze

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78 éves volt.
78 éves korában meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmekből ismert. Halálhírét hétfőn jelentették be a közösségi médiában.
„Mérhetetlen szomorúsággal tudatja Sam Neill whānau-ja (családja) Sam halálhírét, aki július 13-án, hétfőn hunyt el Sydneyben, Ausztráliában” – áll a család közleményében.
A poszt szerint a színész családja körében, méltósággal távozott, ami egész életét jellemezte. A család kiemelte, hogy Neill korábban ismert rákja nem újult ki, így feltételezhetően nem ez okozta a halálát.
Nyitókép forrása: Facebook