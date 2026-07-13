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sam neill gyász Jurassic Park

Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze

2026. július 13. 08:14

78 éves volt.

2026. július 13. 08:14
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78 éves korában meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmekből ismert. Halálhírét hétfőn jelentették be a közösségi médiában.

„Mérhetetlen szomorúsággal tudatja Sam Neill whānau-ja (családja) Sam halálhírét, aki július 13-án, hétfőn hunyt el Sydneyben, Ausztráliában” – áll a család közleményében.

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A poszt szerint a színész családja körében, méltósággal távozott, ami egész életét jellemezte. A család kiemelte, hogy Neill korábban ismert rákja nem újult ki, így feltételezhetően nem ez okozta a halálát.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 1 komment

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szelesdomb
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2026. július 13. 08:48 Szerkesztve
A hasnyálmirigyrákból az orvostudomány mai állása szerint nem lehet kigyógyulni. Ő mégis küzdött hősiesen a túlélésért, és így ember módjára tudott elmenni, és nem kérte a liberális körökben ma előszeretettel ajánlott (persze mindig csak mások számára) eutanáziát. Nagyon jó arc volt, Spielberg nagyon ügyelt a castingra (is) a filmjeiben.
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