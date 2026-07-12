Ft
Ft
31°C
19°C
Ft
Ft
31°C
19°C
07. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
szenátor lindsey graham dél - karolina gyász

Elhunyt Trump szövetségese, Lindsey Graham szenátor

2026. július 12. 09:06

A 71 éves Grahamet, aki Dél-Karolina állam republikánus szenátora volt, szombat este érte a halál.

2026. július 12. 09:06
null

Lindsey Graham amerikai szenátor rövid, hirtelen fellépő betegség következtében elhunyt – közölte irodájának kommunikációs igazgatója vasárnap kora reggel.

A 71 éves Grahamet, aki Dél-Karolina állam republikánus szenátora volt, szombat este érte a halál.

„Graham szenátor családja hálás az imákért ebben az időszakban, és kéri, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban” – tette hozzá az irodája.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

(MTI)

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. július 12. 11:38
Mr. Graham valójában kit képviselt? Az USA népét? Ukrajnai vezetést? Vagy valami mást? Isten nyugosztalja!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. július 12. 11:31
Egy nappal a Zelenszkijjel való találkozás után hunyt el!
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. július 12. 11:11
Nem volt már mai gyerek a 71 évével. Nyugodjon békében! Egyébként a szívroham kiváltó oka többféle lehet, természetes és mesterséges is.
Válasz erre
0
0
powerage
2026. július 12. 10:53
Madárvész van, döglenek a héják. Mitch McConnel agyhalottan fekszik a kórházban, a 71 éves Lindsay Graham 07.11-én meghal.. Érdekes idők jönnek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!