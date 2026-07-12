Elhunyt Trump szövetségese, Lindsey Graham szenátor

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A 71 éves Grahamet, aki Dél-Karolina állam republikánus szenátora volt, szombat este érte a halál.
Lindsey Graham amerikai szenátor rövid, hirtelen fellépő betegség következtében elhunyt – közölte irodájának kommunikációs igazgatója vasárnap kora reggel.
A 71 éves Grahamet, aki Dél-Karolina állam republikánus szenátora volt, szombat este érte a halál.
„Graham szenátor családja hálás az imákért ebben az időszakban, és kéri, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban” – tette hozzá az irodája.
(MTI)
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP