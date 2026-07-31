Világ Paksai, hűljetek: itt a világ atomerőmű-leállításainak ijesztően rövid listája

Komoly aggodalmat és némi riadalmat keltett, mikor a kormány bejelentette: 24-72 órán belül, legnagyobb valószínűséggel hétfőn teljesen le kell majd állítani a paksi atomerőművet a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Most – ellentétben a korábbi évekkel – nem csupán az jelenti a problémát, hogy a Duna hőmérséklete oly mértékben megnövekedett, ami az erőmű hatékony hűtését kizárja. Konkrétan arról van szó, hogy a Duna vízszintje olyan alacsony, hogy az erőmű ennél magasabb nyári vízállásra tervezett szivattyúberendezéseit el sem éri, konkrétan lehetetlen a hűtővíz felszivattyúzása a létesítménybe.

Bár a folyók mellé épített atomerőművekben a teljesítménycsökkentések rutinműveletnek számítanak (ez történik most például a romániai Csernavoda erőművében), a most bekövetkező teljes leállításra a paksi erőmű negyvennégy éves fennállása óta egyszer sem volt példa, és Európában sem gyakori az ilyesmi – hiszen az atomerőművek tervezésekor figyelembe veszik az őket hűtő folyó jellemző nyári vízszintjét. A paksi erőmű mellett Európában még négy másik erőmű állt le teljesen, háromFranciaországban: az EDF francia energetikai gigász július közepén tájékoztatta az AFP hírügynökséget arról, hogy a Garonne partján fekvő Golfech, a Rhône-parti Bugey és a Meuse folyóra épült Chooz atomerőműveit ideiglenesen leállítja.