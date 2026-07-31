Világ Paksai, hűljetek: itt a világ atomerőmű-leállításainak ijesztően rövid listája

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Nem csak Magyarország legfontosabb erőművét érte el a hőhullám, de kevés példa van az ilyesmire.
Komoly aggodalmat és némi riadalmat keltett, mikor a kormány bejelentette: 24-72 órán belül, legnagyobb valószínűséggel hétfőn teljesen le kell majd állítani a paksi atomerőművet a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Most – ellentétben a korábbi évekkel – nem csupán az jelenti a problémát, hogy a Duna hőmérséklete oly mértékben megnövekedett, ami az erőmű hatékony hűtését kizárja. Konkrétan arról van szó, hogy a Duna vízszintje olyan alacsony, hogy az erőmű ennél magasabb nyári vízállásra tervezett szivattyúberendezéseit el sem éri, konkrétan lehetetlen a hűtővíz felszivattyúzása a létesítménybe.
Bár a folyók mellé épített atomerőművekben a teljesítménycsökkentések rutinműveletnek számítanak (ez történik most például a romániai Csernavoda erőművében), a most bekövetkező teljes leállításra a paksi erőmű negyvennégy éves fennállása óta egyszer sem volt példa, és Európában sem gyakori az ilyesmi – hiszen az atomerőművek tervezésekor figyelembe veszik az őket hűtő folyó jellemző nyári vízszintjét. A paksi erőmű mellett Európában még négy másik erőmű állt le teljesen, háromFranciaországban: az EDF francia energetikai gigász július közepén tájékoztatta az AFP hírügynökséget arról, hogy a Garonne partján fekvő Golfech, a Rhône-parti Bugey és a Meuse folyóra épült Chooz atomerőműveit ideiglenesen leállítja.
Ezeket némi késéssel, július végére sikerült újraindítani, ha korlátozásokkal is. A golfechi erőmű különösen kitett az ilyen eseményeknek, ott tavaly is volt hasonló leállás.
Idén emellett már Svájcban is erőműleállításra kényszerültek: az Aare partján fekvő breznaui erőmű, amely tavaly még megúszta egyik blokkjának leállításával és a másik blokk kapacitásának korlátozásával, idén ideiglenesen leállt. Július végére ezt az erőművet is sikerült ismét üzembe állítani.
Európán kívül még egyetlen erőmű van, amelyben már volt példa az őt hűtő folyó felmelegedése és aszály miatti leállításra:
ez az Alabama állambeli Browns Ferry erőmű az Egyesült Államokban. Az USA egyébként még egy atomipari kuriózummal is büszkélkedhet: Észak-Karolina és Louisiana államokban vannak olyan atomerőművei, amelyek rendszeresen hurrikánveszélynek vannak kitéve. Az észak-karolinai Brunswick erőművét 2018-ban és 2019-ben is ideiglenesen le kellett állítani a Florence és Dorian hurrikánok miatt, de ezek újraindítása is sikerrel járt.
A jó hír tehát Paksra nézve az, hogy a felmelegedő folyók és aszályok miatt ideiglenesen leállított reaktorokat eddig világszerte mindig sikerült biztonsággal újraindítani.
Az ilyesmi azonban az atomiparban továbbra is rendkívüli esemény marad: a világ több mint négyszáz reaktorából tíz olyan erőmű sincs, amelyben valaha előfordult volna ilyen esemény.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel